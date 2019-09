E’ un lunedì positivo quello che si è appena concluso a Piazza Affari con lievi rialzi dal comparto bancario ed una giornata caratterizzata dall’attenzione degli operatori sulla redazione del Documento di Economia e Finanza (il cosiddetto DEF) che il Governo italiano PD-M5S avrebbe dovuto emanare venerdì e che rimane ancora in stand by. Le trattative tra le parti, dopo una notte passata in un summit piuttosto acceso, sono ancora in corso ed il nodo cruciale sembra essere quello dell’aumento dell’IVA di cui abbiamo parlato in un nostro interessante editoriale. Si avvicina, dunque, l’aumento paventato della tassa più iniqua per gli italiani, ma le parti politiche sanno che questo farebbe crollare il consenso, già ridotto ai minimi termini e cercano probabilmente una soluzione di copertura.

Dopo un avvio in rosso a causa della minaccia del solito Trump inerente una possibile esclusione dai listini di Wall Street per tutte le aziende cinesi, la qual cosa ha scosso i mercati asiatici e, di riflesso, anche quelli europei, la borsa di Milano è riuscita a riprendere quota ed ha chiuso in positivo per quanto concerne tutti i principali indici.

Da segnalare il miglioramento del rating sui titoli europei a “overweight” da parte degli analisti della banca d’affari americana JP Morgan. Gli analisti hanno declassato le azioni statunitensi a “neutrale” invertendo la preferenza dopo lungo tempo. La decisione trova giustificazione nei nuovi stimoli monetari europea e sulla politica promossa dal Governatore uscente, l’italiano Mario Draghi.

Alla fine delle contrattazioni, la Borsa di Milano segnava questi valori:

Indice FTSE Mib a 22.108 punti base (+0,41%).

Indice Italia FTSE All-Share: +0,51%.

Indice Italia FTSE Mid Cap: +0,68%.

Indice Italia FTSE Star: +0,09%.

Per quanto riguarda le principali piazze europee, bene quelle dell’Eurozona mentre perde terreno la borsa in Inghilterra. Ecco la situazione alla fine di questa giornata di trattative:

Parigi: +0,66%.

Francoforte: +0,38%.

Londra: -0,24%.

Madrid: +0,66%.

Nel mercato valutario l’euro si indebolisce nei confronti di tutte le altre divise. Rispetto al biglietto verde la moneta unica europea segna al cambio 1,0889$ (-0,42%), mentre contro la divisa nipponica cala di nuovo a 117,59 yen (-0,52%).

Buone notizie dal differenziale dei titoli del debito italiani rispetto ai similari tedeschi presi a riferimento. Lo spread BTp-Bund sui decennali scende a 139 punti base (-1,05%). Il rendimento dei titoli di stato sul debito italiano a scadenza dieci anni segna ora 0,82% molto lontano dal punto percentuale.

Di questo andamento ne hanno approfittato i titoli legati al settore delle Utility: Snam guadagna +0,63% e sale a 4,63%, Terna fa meglio arrivando a 5,89€ (+1,48%) mentre il colosso dell’energia elettrica Enel ha chiuso a 6,85€ (+0,96%).

Nel mondo delle criptovalute, dopo il crollo repentino del Bitcoin (BTC) a livelli davvero prossimi ai minimi registrati ad inizio anno, il week-end non ha portato grandi sconvolgimenti. Al momento il BTC cerca di rialzarsi e segna quota 8.272,94$ (+2,85%), ma meglio fanno le altcoin a lui vicine: Ethereum (ETH) guadagna +5,26% e si cambia a 178,02$ mentre Ripple (XRP) sale a 0,256110$ (+7,16%). La siituazione è positiva con i rialzi percentuali maggiori di TRON (+8,29%) e Cosmos (+13,00%). Purtroppo la botta al ribasso è stata veramente importante come dimostra il market cap globale crollato a 220 miliardi di dollari e molto lontano dai 300 segnati solo un mese fa. La BTC Dominance segna 67,5% (Fonte: Coinmarketcap).

Nel settore bancario italiano si registrano buoni rialzi frazionali:

Unicredit a 10,82€ (+0,15%). Secondo le notizie del Sole 24 Ore di sabato, la società di Jean Pierre Mustier starebbe trattando con doValue (ex doBank, -0,78%) per cedere in gestione a questa un portafoglio di mutui ipotecari per un controvalore pari a 5 miliardi di euro. doValue, in base agli accordi, agirebbe poi in qualità di servicer, ossia cercherebbe di gestire e recuperare il capitale.

Intesa Sanpaolo a 2,18€ (+0,69%).

Ubi Banca a 2,58€ (+0,82%).

BPER Banca a 3,55€ (+0,65%).

Banco BPM a 1,87€ (+1,93%).

Creval a 0,062€ (+0,81%).

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 1,53€ (+1,53%). Secondo il Sole 24 Ore di sabato, nei prossimi giorni di ottobre dovrebbero pervenire le offerte vincolanti per acquisire il portafoglio di immobili messo in vendita dalla Banca Senese per un controvalore pari a 300 milioni di euro.

Fineco Bank a 9,71€ (+0,98%).

Banca Mediolanum a 6,89€ (-0,073%).

Mediobanca a 10,02€ (+0,44%).

Molto bene il titolo di Poste Italiane dopo l’annuncio dell’accordo con Moneyfarm per la gestione del risparmio digitale mediante nuovi strumenti ETF. Alla fine delle contrattazioni era scambiato a 10,43€, in rialzo di +1,66%.

Nel comparto delle commodities, l’oro continua la sua discesa in preda alle vendite. Attualmente il metallo prezioso vale 1.466,86$ all’oncia (-2,01%) ovvero 43,22€ al grammo (-1,73%). Anche le quotazioni di un’altra materia prima fondamentale come il petrolio continua il trend in discesa. I due principali indici attualmente segnano:

Indice Wti 54,75$ al barile (-2,07%).

Indice Brent 60,82$ al barile (-1,76%).

Da questo andamento ci rimettono i titoli legati al settore petrolifero: Tenaris scende a 9,73€ (-0,57%), Saipem a 4,15€ (-0,26%), mentre l’azienda del cane sputafuoco a sei zampe, la Eni, riesce a contenere il calo chiudendo a 14,03€ (-0,14%) dopo aver toccato anche minimi di giornata a 13,96€ .

Male i titoli industriali. Tra questi spiccano il ribasso di STM Microelectronics a 17,74€ (-0,25%), Pirelli a 5,43€ (-2,02%) e l’azienda produttrice dei noti sistemi protesici auricolari, la Amplifon a 22,50€ (-0,88%).

In controtendenza è andata bene per Prysmian. La ditta attiva nella produzione di cavi per la distribuzione della corrente elettrica e per la trasmissione dei dati, anche in fibra ottica, dopo gli accordi previsti in aree cruciali per il suo sviluppo, nonché l’implementazione dello smart cable, il cavo intelligente con tecnologia IoT integrata, oggi guadagna +0,79% e chiude a 19,70€.

Si salva sul finale di seduta il titolo di FCA (Fiat Chrysler Automobiles) che guadagna un modesto +0,05% e chiude a 11,87€. Nella serata di venerdì la Securities and Exchange Commission (l’equivalente americana della nostra Consob, istituto di vigilanza della correttezza di quanto accade sul mercato) ha comunicato il raggiungimento di un accordo tra la stessa e le società FCA US e Fiat Chrysler Automobiles per quanto concerne la questione relativa alla rendicontazione dei dati sulle vendite. FCA dovrà pagare una multa pari a 40 milioni di dollari a seguito di un’errata pubblicazione dei dati di vendita sul mercato statunitense, ma i vertici societari hanno rilevato che questo ammanco non avrà effetti significativi sui risultati della società.

I titoli delle squadre del campionato di calcio di serie A quotate in borsa, visti i risultati positivi per tutte le compagini, vedono una Juventus spiccare il volo a 1,34€ (+2,29%) seguita dal buon andamento per la Roma (+1,8%) e per la Lazio (+0,32%). Le rispettive e convincenti vittorie contro Spal, Lecce e Genoa hanno influito sull’andamento delle quotazioni.

Giornata dura per Indel B che crolla letteralmente (-7,31% a 20,30€). Il gruppo attivo nella produzione di impianti di refrigerazione per la mobilità, incassa una bocciatura da parte degli analisti di Banca Arkos. Gli esperti della banca italiano hanno modificato la raccomandazione d’acquisto da “buy” a “neutrale” abbassando anche il target prize da 29€ a 25€.

Nel comparto dei titoli quotati all’AIM Italia, fuoco e fiamme per l’esordio di Websolute che sale a +53,33% in una sola seduta. Buon balzo anche per Iervolino Entertainment (+7,78%) sospesa anche per eccesso di rialzo. La società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi ha reso noto di aver sottoscritto un accordo quadro con la Paradox Studios, una società indie che produce film appunto indipendenti specializzata in co-produzioni internazionali. In base ai numero dell’accordo, Iervolino prevede ricavi almeno pari a 12 milioni di euro sulla produzione di cinque opere.