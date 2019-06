Nella classifica dell’uomo più ricco del mondo, scala le posizioni e sale al terzo posto il settantenne Bernard Arnault, un’imprenditore capace di guadagnare in un solo giorno in borsa 2,88 miliardi di dollari (martedì scorso). La sua fortuna, il buon Bernard, la deve al gruppo che presiede, Lvmh cui sono collegati parecchi marchi legati al settore merceologico del lusso: tutti prodotti con grande marginalità economica, oltre che di indubbio valore intrinseco.

Dal 2019, il rispettabilissimo uomo d’affari francese ha aumentato la sua fortuna di 31 miliardi e superare la soglia dei 100 miliardi (precisamente 100,4), entrando di diritto sul gradino più basso del podio, dietro solo a Jeff Bezos, di Amazon, primo con 118,5 miliardi di dollari e Bill Gates, legato a Microsoft, medaglia d’argento con 105,5 miliardi.

Le fortune di Arnault, come detto, derivano dal settore del lusso e dalle vendite di questi beni in mercati emergenti come quello cinese; nonostante una certa tensione commerciale, non c’è avversione nei prodotti d’eccellenza provenienti da occidente. L’essere umano ama sempre il bello, qualunque sia il contesto, il periodo o la zona: su questo principio Arnault, si è creato da solo. Come lui stesso afferma, l’ammirazione per tecnologie come quella di Apple sono indubbie e lui stesso possiede un iPhone, ma non è sicuro che tra vent’anni la gente lo utilizzerà ancora, mentre sicuramente berrà Champagne Dom Pérignon

L’azienda Lvmh controlla decine di marchi legati al lusso, oggetti e beni che comunicano all’esterno uno status: quello di benessere e familiarità per i clienti occidentali e quelli di riuscita sociale e di rivendicazione per i nuovi benestanti asiatici. I brand controllati spaziano da Louis Vuitton a Christian Dior, dalle griffe Céline, Kenzo e Fendi, fino ai gioielli con la romana Bulgari, per non parlare del comparto enogastronomico: gli Champagne Moët & Chandon (il più venduto al mondo) e Veuve, il cognac Hennessy, il vino sauternes Château d’Yquem e la pasticceria milanese Cova. Senza dimenticare brand legati alle strutture ricettive di altissimo livello, come gli hotel di lusso Belmond, un nome, una sicurezza.

Nato a Roubaix dall’ingegnere Jean e Marie-Josèphe, figlia del fondatore dell’impresa di costruzioni Ferret-Savinel, Arnault si trova, dopo suo padre, a gestire quest’impresa. Dopo la deriva a sinistra del Governo di François Mitterand nel 1981 e dei comunisti al potere, fugge negli Stati Uniti prevedendo tempi bui per la classe sociale alta cui apparteneva, per poi tornare in Francia dopo la svolta liberare dello stesso Mitterand.

Con il capitale in suo possesso, decide di acquistare un marchio allora in difficoltà, Dior, insieme alla catena di grandi magazzini Bon Marché e si getta in questo nuovo giro d’affari che costituirà il trampolino di lancio verso il traguardo raggiunto. L’inizio di una scalata nel lusso e della conquista del gruppo Lvmh, sfruttando i litigi interni di due rivali e “godendo” come il proverbiale terzo.

La sua fortuna totale, tanto per dare una parvenza comparabile a un’entità così enorme, corrisponde al 3% del PIL attuale della Francia; se Arnault fosse un paese, sarebbe al 65° posto e la tendenza gli consente di aspirare al primo gradino e alla medaglio d’oro zecchino nei prossimi anni.

Molti partiti e movimenti proletari di certo non vedranno di buon occhio questo accentramento di ricchezza nelle mani di pochi e, sicuramente, ci sono veri presupposti per una critica al sistema capitalistico globale, forse oramai giunto alla sua deriva ed alla saturazione, se non rinnovato e modernizzato. Di certo non si tratta di atti illeciti, ma solo di capacità imprenditoriale e per questo Arnault è un modello.

La Francia, oltre all’uomo, può vantare la prima donna per ricchezza, nella classifica mondiale. Françoise Bettencourt Meyers, ereditiera della storica azienda L’Oréal, possiede una fortuna pari a 43,4 miliardi di euro e si piazza, in assoluto, al 15° posto.