L’azienda italiana Luxottica, nell’ambito di una negoziazione con le parti sociali finalizzata a riorganizzare le risorse umane, è giunta finalmente ad un accordo: assumerà 1.150 inquadrandoli con un contratto a tempo indeterminato.

Questa soluzione è prevista nel contratto integrativo concordato con i sindacati e le istituzioni governative per regolamentare la situazione degli 11.000 addetti che attualmente lavorano negli stabilimenti di Agordo, Cencenighe e Sedico, Pederobba, Rovereto, Lauriano ed in quello milanese.

Luxottica resta una società operativa sul campo, anche dopo la fusione con Essilor e quest’attività era prevista: si sono seduti ad un tavolo ed hanno concordato e normato numerose dinamiche legate alla questione economica e all’organizzazione lavorativa con il fine di tutelare i lavoratori. L’accordo emerso sarà valido fino a giugno 2022.

Analizzando nel profondo il contenuto del contratto integrativo, chiamato così proprio perché integra il contratto nazionale dell’occhialeria, sono contenuti alcuni capisaldi dell’azione che vedrà coinvolta Luxottica:

Normalizzazione e assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.150 lavoratori somministrati, già dal 1° luglio 2019.

Adozione sistemi di partecipazione strategica e organizzativa.

Redazione di una carta finalizzata a valutare le condizioni dei lavoratori e mettere in atto tutte le azioni finalizzate a migliorarle.

Formazione e corsi per il personale in linea con le esigenze del mercato.

Welfare state aziendale.

Costituzione comitato aziendale europeo.

Politica dei premi raggiungibili per target, obiettivi.

Quest’ultimo aspetto prevede un incentivo massimo di 3.000€ ottenibili nell’anno da un singolo dipendente in base a parametri economici e soglie predefinite dalla governance aziendale.

Dal punto di vista giovanile, è previsto all’interno del documento, un modello organizzativo che veda orari flessibili lavorativi e produttivi nelle fabbriche, con inserimento di almeno un migliaio di giovani assunti con contratti di “part time incentivato” a otto ore secondo stagionalità, ossia nei 7 mesi di maggiore attività. Nei restanti cinque mesi, le ore si ridurrebbero a 6.

Questo piano flessibile non è disponibile solo ai nuovi assunti, ma è anche appannaggio di chi già lavora in fabbrica ed è inquadrato: nessun pericolo di perdere il posto se si sceglie di aderire al part time incentivato, cui non segue una drastica riduzione della busta paga, ma maggiore libertà e tempo libero per la persona, magari dedicabile alla famiglia. L’adesione volontaria, in tal caso, prevede un premio in denaro a mò di incentivo, pagato direttamente da Luxottica nei confronti del lavoratore aderente.

I sindacati, dopo le trattative, si sono detti moderatamente soddisfatti dai risultati straordinari ottenuti: rivolgendosi, soprattutto, a quelle 1.150 famiglie che da ora in poi potranno guardare al futuro senza l’ombra della precarietà, ma con una certa sicurezza, quella data dal contratto a tempo indeterminato.