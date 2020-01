Vengono dalla Sicilia, sono amatissimi su Youtube e stanno sbancando ai botteghini del cinema con il loro primo film: La Vendetta del Signor S.





Chi sono Luì e Sofi

Esperimenti, bizarre avventure, gag simpatiche: sono queste alcune delle cose che hanno fatto fare successo a Luì e a Sofi, i nomignoli che si son dati Luigi Calagna e Sofia Scalia. I ragazzi sono della provincia di Palermo, provengono da Partinico, e sono realmente fidanzati.

Il loro successo è iniziato su Youtube dove il numero di visualizzazioni per ciascun loro video è davvero altissimo. Ma non è tutto, il Moige, il Movimento Italiano Genitori, ha apprezzato tantissimo il lavoro svolto da i Me contro Te, tanto da avergli riconosciuto diversi premi per i contenuti altamente educativi proposti nei loro video.

A cosa è Dovuto Tanto Successo?

A cosa devono il loro successo i Me contro Te? Probabilmente perchè offrono dei video divertenti e al passo con i tempi. Alcuni hanno visto nella coppia una rivisitazione del vecchio Bim Bum Bam condotto da Paolo Bonolis con l’assistenza del vecchio Uan, altri hanno notato qualche somiglianza con un programma televisivo conosciuto da tutti coloro che erano dei bimbi negli anni ’90: Art Attack di Giovanni Muciaccia.

Insomma, nei loro video Lui e Sofi offrono divertimento, simpatia, emozione ma al tempo stesso idee utili e interessanti. Ci sono poi le challenge dove i protagonisti si cimentano in qualcosa di fantasioso e soprattutto strambo, giochi che è possibile ripetere con amici e parenti.

Me contro Te – La Vendetta del Signor S

Quando degli Youtuber così simpatici e con un seguito come il loro passano al grande schermo, il successo è assicurato.

Non è infatti un caso che La Vendetta del Signor S, il primo film dei Me contro Te, stia spopolando ai botteghini dei cinema di tutta Italia.

Cosa ci si deve aspettare da questo film? Contenuti simpatici e divertenti, proprio come i video che la coppia ci ha abituato a vedere su Youtube. Molto consigliato per i bambini e per gli adulti che hanno voglia di tornare un pò bimbi.