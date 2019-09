E’ un mercoledì positivo quello di Piazza Affari anche se l’indice FTSE Mib non riesce a tornare sopra la soglia dei 22.000 punti base. L’attesa è tutta per le notizie provenienti dalla FED e le azioni che metterà in atto il Presidente Jerome Powell. Secondo gli analisti, la Federal Reserve inizierà un primo taglio dei tassi di 25 punti base cui seguiteranno altri due alla fine dell’anno e l’inizio del prossimo. Intanto ieri la Banca Centrale ha dovuto immettere circa 75 miliardi di dollari di liquidità in due giorni a causa della forte domanda non corrisposta da un’adeguata offerta che aveva fatto schizzare oltre il 10% gli indici interbancari a brevissima scadenza: un accadimento che non succedeva dalla crisi del 2008.

Alla chiusura delle contrattazioni della borsa milanese, i principali indici erano:

Indice FTSE Mib a 21.948 punti base: +0,67%.

Indice FTSE Italia All-Share: +0,6%.

Indice FTSE Italia STAR: +0,43%.

Indice FTSE Italia Mid Cap: +0,11%.

Il controvalore degli scambi è sceso rispetto a ieri (da 2,32 miliardi di euro a 2,1). Su 419 titoli trattati, 203 hanno chiuso le performance in territorio positivo, 174 in quello negativo mentre 42 azioni sono rimaste pressoché invariate.

Le altre piazze europee hanno chiuso le loro contrattazioni in positivo (Londra a parte), anche se con numeri inferiori rispetto a quella italiana:

Parigi: +0,092%.

Francoforte: +0,14%.

Londra: -0,087%.

Madrid: +0,31%.

Per quanto riguarda il differenziale tra i titoli di Stato italiani decennali e quelli similari emessi dalla Germania, presi a riferimento, lo spread BTp-Bund vede un ulteriore arretramento a 137 punti base (-1,43%). I rendimenti dei titoli a scadenza dieci anni ora riportano il valore di 0,86% annuo.

Di questo andamento ne hanno usufruito le Utility: il colosso elettrico Enel balza a 6,65€ (+2,04%), Snam a 4.50€ (+0,87%) e Terna a 5,57€ (+0,93%).

Nel mercato valutario, l’euro si rinforza sia contro il biglietto verde, sia contro le altre valute (esclusa la sterlina). Attualmente la nostra moneta unica si cambia a 1,1053$ (+0,24%), ovvero 119,54 yen (+0,26%) di nuovo vicina ai 120 di qualche tempo fa.

Nel mondo delle criptovalute la situazione sembra scuotersi dall’inerzia. Il Bitcoin (BTC) oscilla sempre sul filo dei 10.000 dollari e riesce a tenere la soglia, ma la regina della blockchain al momento perde -0,40% attestandosi a 10.203,81$. Le altcoin, invece, sottolineano un trend in forte ascesa, soprattutto per quanto concerne le divise a più alta capitalizzazione: Ethereum guadagna +4,68% e si attesta addirittura a 213,50$, sottolineando la continuazione di un rally partito alcuni giorni or sono, così come Ripple. XRP al momento guadagna addirittura +10,99% e quota 0,314214$ disegnando un picco in alto notevole. Bene anche Bicoin Cash (+2,80%), Litecoin (+4,29%), Binance Coin (+5,82%), Bitcoin SV (+3,02%).

Ancora meglio, come fa fede il nome, Stellar che prende il volo a 0,078288$ (+25,12%) e sale al decimo post nella top ten. Poco sotto seguono a ruota Cardano (+10,08%), Monero (+6,34%) e la moneta di Justin Son, TRON a 0,018061 (+8,11%).

Bel progresso anche per la criptovaluta IOTA (+14,47%). Grazie a questo trend, il market cap globale torna a crescere sopra la soglia dei 270 miliardi di dollari e raggiunge i 272 con una BTC Dominance che decresce al 67,2% (Fonte: Coinmarketcap).

Ottime notizie dal comparto bancario, dopo i cali registrati nelle passate sedute anche a causa della crisi petrolifera e delle tensioni internazionali:

Unicredit a 10.90€ (+0,18%).

Intesa Sanpaolo a 2,13€ (+0,047%).

Banco BPM a 1,87€ (+0,97%).

Ubi Banca a 2,47€ (+0,45%).

BPER Banca a 3,52€ (+0,60%).

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 1,62€ (+0,06%). L’istituto senese ha concluso positivamente la collocazione di 500 milioni di euro relativi all’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con tasso fisso e scadenza 5 anni destinati ad investitori istituzionali. Gli ordini sono stati pari a 900 milioni e provenuti da circa 100 investitori interessati. Il rendimento finale è risultato pari a 3,625%.

Fineco Bank a 9,40€ (+0,43%).

Banca Mediolanum a 7,04€ (+1,00%).

Mediobanca a 9,59€ (+0,71%). La Holding Delfin, di proprietà del numero uno di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, ha comunicato di aver acquisito ed aumentato la quota partecipata nell’istituto bancario portandola al 6,94%. L’imprenditore venuto ha comunicato agli stakeholder che la mossa è strategica e vede al lungo periodo per dare un sostegno reale a Mediobanca accelerando la creazione di valore a vantaggio di tutti gli stakeholder.

Per quanto riguarda le commodities, il prezzo dell’oro torna leggermente a salire su tutti i mercati, compreso quello asiatico. A New York la quotazione torna stabilmente sopra i 1.500 dollari l’oncia ed attualmente quota 1.510,1165$ l’oncia (+0,47%), mentre nel mercato europeo sale a 43,88€ al grammo (+0,54%). Il prezzo del petrolio, dopo il boom di lunedì a seguito degli accadimenti e degli attacchi in Arabia Saudita agli stabilimenti Aramco, segue il ribasso.

Attualmente gli indici di riferimento segnano questi valore per quanto concerne l'”oro nero” con consegna immediata:

Indice Wti: 58,37$ al barile (-1,63%).

Indice Brent: 63,83$ al barile (-1,12%).

Quest’andamento ha inciso sui titoli legati al settore petrolifero: Tenaris ha perso -1,45% con le azioni scambiate a 10,17€ e Saipem è scesa a 4,46€ (-0,27%). Il colosso petrolifero Eni ha tenuto, anzi, probabilmente guadagna dal fatto che nel mercato reale quest’andamento non rifletterà a breve un crollo nei prezzi nonostante alcuni esperti abbiano rivisto al ribasso il target sul gruppo: le azioni del cane a sei zampe sputafuoco si scambiano oggi a 14,32€ (+1,22%).

L’azienda Moncler oggi segna un crollo totale, la peggior performance per quanto riguarda i titoli quotati sotto l’indice FTSE Mib. Le azioni del noto gruppo d’abbigliamento, famoso per i piumini, scendono a 31,74€ (-7%). Remo Ruffini, amministratore delegato, ha precisato che le proteste ancora in essere ad Hong Kong, potrebbero impattare negativamente sui risultati previsti dal piano finanziario posto all’attenzione degli stakeholder. Il management di Moncler aveva ipotizzato, nella sua nota semestrale, un ulteriore crescita nel 2019 confermando la bontà della linea strategica di sviluppo internazionale e consolidamento sui mercati ritenuti chiave dal gruppo. Gli analisti di Kepler Chevreaux, alla luce di queste novità e della riduzione delle stime sull’utile per azione nel biennio 2019/2020, hanno rivisto al ribasso il target prize sul titolo da 44€ a 41,5€, ma hanno lasciato inalterata l’indicazione di acquisto dei titoli.

Gli occhi di tutti sono ancora rivolti ad Atlantia. Il gruppo Infrastrutturale che fa capo alla famiglia Benetton oggi recupera un po’ e guadagna +1,54% chiudendo a 21,08€. Le dimissioni dell’amministratore delegato e direttore generale di Atlantia, Giovanni Castellucci, sembrano aver trovato recepimento nel mercato che valuta positivamente questa soluzione di discontinuità, viste le vicissitudini legali che stanno coinvolgendo il gruppo che controlla l’azienda Autostrade per l’Italia (acronimo ASPI) S.p.a. Fino alla prossima nomina, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di trasferire le deleghe prima in capo a Castellucci, ad un comitato esecutivo formato anche dal presidente Fabio Cerchiai e dall’amministratore Carlo Bertazzo. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano economico Milano Finanza, il management del gruppo starebbe studiando l’ipotesi molto accattivante, di quotare la controllata sotto accusa, ASPI, con l’obiettivo di coinvolgere e far entrare nel capitale un soggetto di natura istituzionale italiano, ad esempio Cassa Depositi e Prestiti, ovvero un fondo a vocazione infrastrutturale come F2i. In tal modo tutti quanti sarebbero contenti ed eviterebbero la revoca delle concessioni: Di Maio otterrebbe il controllo statale tanto caro ad una certa politica ed Atlantia salverebbe la faccia. Sperando che questo non incida anche sui risvolti giudiziari, come sovente pare accadere in Italia.

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) è rimasta invariata a 12,39€ dopo i dati emanati da ACEA sulle immatricolazioni in Europa nel mese di Agosto: 1,04 milioni, -8,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il trend di FCA è stato peggiore del mercato come accaduto anche nel mese di luglio: il Gruppo registra un calo delle immatricolazioni di -26,6%, 53 mila vetture in meno.

Continua il momento negativo per Prysmian, l’azienda leader di settore della produzione e distribuzione dei cavi per la telecomunicazione e l’energia (-2,97% a 19,6€). Nonostante la posa recente del cavo intelligente nei paesi baltici, brevettato proprio dall’azienda, la revisione delle prospettive settoriali da parte del gruppo statunitense Corning, ha condotto il management di Prysmian a ridurre la stima sui ricavi nell’esercizio in corso. A causa di questo, gli analisti di JP Morgan hanno ridotto il target price da 25€ a 23,5€ confermando, però, il giudizio “overweight” (sovrappesase).