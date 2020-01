La meteora avvistata nei cieli dagli abitanti del Nord Italia (l’hanno vista solcare in cielo in Lombardia, Liguria, Toscana e infine in Emilia Romagna), avrebbe toccato suolo in provincia di Modena e precisamente nei dintorni del Comune di Cavezzo, in una sua frazione denominata Disvetro.

Nella sera del 1° gennaio gli abitanti dell’Emilia hanno osservato uno spettacolo incredibile dal punto di vista astronomico: quest’evento non è certo sfuggito alle telecamere del Progetto Prisma, un sistema capillare che utilizza decine di osservatori astronomici, alcuni di questi appartenenti all’Istituto Nazionale di Astrofisica e integra l’azione con varie università, planetari e finanche appassionati.

L’Evento

Le persone hanno avvistato l’oggetto incandescente intorno alle 19.30 e sono rimaste subito colpite da questa scia che procedeva a grande velocità puntando dritta verso il suolo. Nonostante la velocità, il fatto che fosse già quasi calata la sera e l’incandescenza del meteorite (come dobbiamo chiamarlo visto che ha toccato il suolo terrestre n.d.r.) hanno permesso alle persone di vedere tutto l’evento in modo chiaro immortalandolo anche con foto e video che poco dopo hanno invaso i social network.

Nella rete Prisma, otto strumenti hanno ripreso tutto il volo del meteorite e, calcolandone la traiettoria e la velocità in base a vettori di riferimento, gli scienziati hanno circoscritto il punto d’impatto triangolando il punto d’impatto dove dovrebbe essere caduto.

La meteora, o meglio il “bolide” (definizione che si dà a oggetti che, scaldandosi, diventano particolarmente fulgidi e brillanti), avrebbe toccato il suolo terrestre divenendo, tecnicamente, un meteorite.

Attenzione: Non Toccatelo!

Gli scienziati si sono subito allertati nell’emanare un comunicato pubblico e avviare un tam tam mediatico affinché nessuno tocchi il meteorite se dovesse trovarlo.

All’aspetto fisico vi troverete dinnanzi a un piccolo sasso nero, annerito proprio dall’impatto con l’atmosfera che lo ha “consumato” (a causa dell’attrito) e lo ha rimpicciolito. Sicuramente si tratterà di un sasso dall’aspetto peculiare e differente rispetto a ciò che lo circonda.

Non dovete assolutamente toccarlo perchè gli scienziati hanno bisogno di reperirlo senza alcuna contaminazione per studiarne caratteristiche e segreti che potrebbe contenere, oltre informazioni fondamentali riguardo l’antico Sistema Solare, la sua storia e la sua possibile evoluzione.

Soprattutto non tenetevelo come un trofeo, ma contattate direttamente l’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) ai seguenti canali di contatto:

La Magnitudo

In base ai calcoli stabiliti dalle immagini e dai dati del sistema Prisma, il meteorite ha impattato la nostra atmosfera a una velocità relativamente bassa se paragonata a quelle “astronomiche” raggiungibili nello spazio libero, ovvero 12 km/secondo.

Il bolide, così come dobbiamo chiamarlo tecnicamente, si è infiammato a contatto con la nostra atmosfera surriscaldandosi a causa del fenomeno fisico noto come ablazione, dinamica cagionata dall’aria che penetrando nelle cavità anche minuscole della roccia a quelle velocità genera frizione.

A seguito di questo fenomeno, il bolide ha raggiunto una magnitudine (la misura della luminosità di un corpo celeste quale sono anche i meteoriti) compresa nel range tra -7 e -8 proprio perché infiammato.

Indicazioni degli Esperti

Gli scienziati, come detto, si sono preoccupati di dare indicazioni nel caso si trovassero dei frammenti di questo meteorite. Se abitiamo nel territorio ovvero se amiamo queste ricerche e ci imbattessimo in pietre nere con angoli smussati avvolte da una patina chiaramente oscura, è fondamentale contattarli.

Gli esperti ricordano che il valore dei meteoriti non è automatico, ma segue una ricerca, uno studio e una classificazione da parte degli studiosi, quindi è inutile appropriarsene.

In ogni caso gli esperti di Prisma hanno voluto dare un piccolo vademecum nel caso vi troviate a stretto contatto con un oggetto spaziale come questo. Ecco le azioni da compiere per non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del reperto: