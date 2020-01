Indice dei Contenuti Prisma Il Meteorite

E’ stato trovato uno dei frammenti del meteorite che il 1° gennaio, a Capodanno, è caduto nel modenese dopo aver solcato i cieli del nord Italia. Grazie al sistema Prisma, con varie videocamere sparse lungo tutto il territorio della penisola, con la coordinazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (acronimo INAF), gli esperti avevano calcolato traiettoria, velocità e stimato il punto d’impatto che ha trovato conferma.

I frammenti del meteorite sono stati reperiti da un ciclista emiliano, Davide Gaddi, una persona molto conosciuta sel territorio anche perché spesso organizza viaggi e tour in bici anche con scopi moralmente alti, ad esempio per raccogliere fondi a scopo benefico.

Il ciclista ha infatti individuato i frammenti e li ha riconosciuti proprio grazie alle indicazioni diramate dall’ente nazionale e dal sistema di sorveglianza dei cieli Prisma. I frammenti si trovavano proprio nella zona della frazione di Disvetro, vicino a Rovereto sul Secchia, in provincia di Modena.

I calcoli di Prisma, dunque, erano esatti e la zona circoscritta per il potenziale impatto al suolo ha trovato conferma nel reperimento. Proprio per questo, l’ente nazionale ha voluto sottolineare la bontà di questa rete e del metodo applicato, cos’ come l’importanza del Progetto Prisma grazie al quale è possibile anche visualizzare tramite web tutte le immagini che le varie telecamere inquadrano in tempo reale (semplicemente cliccando qui e selezionando le varie camere).

Prisma

Prisma è una rete di telecamere e di altri strumenti, realizzata con la collaborazione di Università e di appassionati del settore, per sorvegliare il cielo del nostro paese in tempo reale proprio con il fine di repertare le traiettorie di eventuali meteore e bolidi che dovessero solcare i nostri cieli (clicca qui per vedere le immagini in tempo reale di tutte le telecamere funzionanti).

Al sistema, oltre agli osservatori astronomici, partecipano anche le università, i planetari, varie associazioni culturali e finanche scuole pubbliche e private: tutti insieme per realizzare una rete capillare in grado di osservare la vastità immensa della sfera celeste, proprio per non lasciarsi sfuggire nulla di significativo.

Il coordinatore delle rete, Daniele Gardiol, facente parte dell’Inaf, ha gioito di questo successo e del fantastico ritrovamento che sicuramente avrà un impatto positivo per la scienza astronomica. Si è trattato di un “perfetto gioco di squadra” ha affermato con una certa gratificazione.

Il Meteorite

Come abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, il meteorite (si chiama così proprio perché ha impattato il suolo del pianeta terra) è stato avvistato e intercettato da ben otto telecamere della rete. I dati e le informazioni ricavate dalle traiettorie e dall’analisi incrociata delle immagini, hanno consentito agli scienziati e agli esperti che lavorano incessantemente per il buon funzionamento della rete, di circoscrivere la zona dove sarebbe caduto, vicino alla frazione di Disvetro, comune di Cavezzo, Modena.

Dopo il ritrovamente, il frammento ritrovato dal ciclista di cui abbiamo parlato, è stato validato dall’esperto di meteoriti Romano Serra, docente dell’Università di Bologna. In ogni caso occorrerà attendere gli esiti di analisi più approfondite per capire di che tipo di meteorite si tratti, da dove provenga e quali informazioni possiamo ricavare dal suo impatto con la terra.

Oltre a questo, non è escluso che, il meteorite intero, si possa essere disgregato durante il fenomeno di ablazione con l’atmosfera terrestre, ovvero si sia disperso a seguito dell’impatto a terra. Ciò indicherebbe la potenziale presenza di altri frammenti vicini e, a tal proposito, gli esperti della rete Prisma invitano tutti coloro che abitano nella zona o che dovessero trovarsi nei dintorni, di fare attenzione a potenziali sassi anomali, ricoperti da una patina scusa e con gli angoli smussati in ragione della dinamica fisica.

Chi dovesse trovare altri frammenti, probabilmente sempre nella zona di Disvetro, è invitato a non toccare direttamente il potenziale meteorite e seguire le indicazioni sul trattamento e i consigli degli esperti che abbiamo indicato qui, senza contaminarlo nemmeno con il proprio alito.

Nel caso, facciamo una foto anche con lo smartphone e inviamola agli esperti della rete prisma a questo indirizzo: [email protected]