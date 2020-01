Il Milan del gradito ritorno di Zlatan Ibrahimovic, reduce dall’esperienza in MLS e ancora capace di fare la differenza nella nostra Serie A, affronterà per la 20esima giornata di campionato, la prima di ritorno, l’Udinese. I rossoneri, dopo aver ripreso la marcia e consolidato un trend positivo dalla splendida vittoria in Coppa Italia, cercano di dare un senso compiuto a questo girone di ritorno da vivere con passione verace e puntando a qualcosa di inaspettato magari.

Il tecnico Stefano Pioli, sembra aver trovato la quadra del cerchio scegliendo il modulo tattico con la doppia linea parallela di difesa: il 4 4 2 che tanto ricorda anche il Milan di Sacchi. I rossoneri cercheranno di portare a tre le vittorie consecutive e rilanciarsi per un miracoloso quando mai ipotizzabile, posto europeo sognando quello Champions’ (il quarto disponibile, oramai unico rimasto a quanto sembra).





L’Udinese, di par suo, arriva allo Stadio San Siro in buona forma, a discapito di quanto la roboante sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus, in Coppa Italia, possa far pensare. I bianconeri di Udine, sono reduci da un filotto di vittorie in campionato (ben tre) e hanno realizzato 6 goal incassandone solo 2.

Orario

La partita tra Milan e Udinese si colloca in quella fascia oraria particolare che da anni sta caratterizzando il nostro e anche altri tornei europei in modo da rendere fruibile e vendibile all’estero il prodotto calcio a livello televisivo.

Il fischio d’inizio del match è previsto, infatti, per le ore 12.30 di oggi, domenica 19 gennaio 2020. Solitamente ora vicina al pranzo domenicale, i tifosi di queste compagini potranno mangiare le delizie della cucina italiana godendo anche della partita.

Come Vedere la Partita in Diretta TV

Per vedere la partita tra Milan e Udinese in Diretta TV, occorre necessariamente possedere un abbonamento Sky ed aver aderito a Sky-DAZN (offerta disponibile dal 4 settembre scorso), quella particolare offerta nata proprio dal fatto che alcune partite siano esclusiva di questa nuova piattaforma televisiva.

Se avete sottoscritto quest’offerta, basterà sintonizzarsi su questo canale prima del fischio d’inizio della partita per vedere tutta la diretta e le gesta di campioni come Ibra e compagni:

Canale 209 Sky. DAZN1.

Dove Vedere in Streaming online

Se, invece, non abbiamo a disposizione questa particolare offerta, ovvero ci troviamo fuori casa, magari per un pranzo tra amici, potremo seguire la diretta streaming della partita utilizzando direttamente la piattaforma che la trasmette in esclusiva: DAZN. Basterà aprire un qualunque browser web del nostro device e collegarsi direttamente alla pagina web di DAZN.

Una volta giunti sulla pagina, dovremo accedere con le nostre credenziali, fermo restando il possesso di una sottoscrizione al pacchetto d’abbonamento previsto dall’emittente streaming.

Se possediamo un device mobile, sia esso Android, ovvero iOS, potremo scaricare e installare l’App omonima (disponibile su Google Store ovvero su Apple Store) per seguire tutta la partita direttamente tramite applicazione in modo ottimale e intuitivo.

Probabili Formazioni

Milan e Udinese, dunque, si contenderanno i 3 punti in palio cercando di prevaricarsi durante tutti e 90 i minuti, seguendo le direttive dei propri allenatori e le regole imposte dall’arbitro designato: Pairetto. Vediamo le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Milan

Il tecnico Stefano Pioli, come anticipato, non lascia spazio a voli pindarici, ma conferma e sostiene un canonico 4-4-2 che dia compattezza e consente a Ibra di inventarsi le giocate per aprire la partita. Resta sullo sfondo il problema sul portiere,con Donnarumma che potrebbe non recuperare dall’infortunio: al suo posto, debutterebbe Begovic. In difesa trova spazio il neo acquisto, ex conoscenza italiana, Kjaer mentre il partner di Ibrahimovic sarà probabilmente Leao con la sua freschezza e il suo movimento repentino.

Ecco la formazione probabile del Milan:

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Udinese

I bianconeri, allenati da mister Gotti, si presentano allo Stadio San Siro con un modulo oramai rispolverato e ammodernato: il 3-5-2 (ovvero 3-4-1-2 se De Paul avrà licenza di agire più avanti, a mò di trequartista). Centrocampo folto che contrasti e dia sostegno alla difesa con possibilità di tramutarla a 5 durante le fasi e l’alternanza della partita. Gran lavoro quindi sugli esterni per Larsen e Sema. In avanti ci sarà molto probabilmente Stefano Okaka e al suo fianco l’ipotetica staffetta tra Lasagna e Nestorovski.

Ecco la probabile formazione friulana:

Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna.