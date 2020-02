Ne avevamo già parlato in precedenza, ma ora l’idea del visionario Elon Musk sembra trovare davvero terreno fertile anche nel nostro paese. Hyperloop potrebbe presto vedere la luce e collegare la tratta tra Milano Cadorna e l’Aeroporto di Malpensa consentendo ai passeggeri del treno iper-veloce, di viaggiare in andata e ritorno in soli 10 minuti su singolo percorso.

Hyperloop, per chi non lo conoscesse ancora, è quel progetto di treno avveniristico, o meglio, mezzo simile a un vero e proprio proiettile, capace di raggiungere velocità prossima ai 1000 Km/h viaggiando all’interno di un tubo senza aria. Proprio grazie all’attrito e alla levitazione magnetica, questo “treno” futuristico riesce ad accelerare mantenendo una velocità costante in modo incredibile e con bassi consumi.





Ferrovie Nord Investe su Hyperloop

Ferrovie Nord, dunque, ha deciso di investire su quest’idea davvero quasi fantascientifica iniziando, sin da subito, l’analisi di fattibilità per una tratta che avrebbe un impatto incredibile sotto tutti i punti di vista, primo tra tutti quello business.

Durante la giornata di oggi, alle ore 14.00, nella sede di Ferrovie Nord, i vertici della società hanno incontrato l’amministratore delegato e fondatore di Hyperloop Italia, Bibop Gresta, con l’ausilio e la presenza del vice presidente e assessore per la Ricerca e Innovazione della Lombardia, Fabrizio Sala.

Da quest’incontro è emersa una nota pubblica che ha sottolineato il lieto evento, le nozze tra le due realtà per la realizzazione, o meglio, l’iniziale analisi di fattibilità, di questo nuovo tipo di mobilità

FNM e Hyperloop Italia avvieranno, per la prima volta in Italia, uno studio di ingegneria e di fattibilità tecnico-economica-giuridica per valutare la possibilità di realizzare un sistema di trasporto di passeggeri e merci dalla stazione di Milano Cadorna alla stazione di Milano Malpensa che preveda l’utilizzo di una tecnologia di levitazione magnetica passiva

Analisi dei Costi e Aspetto Green

Se, da un lato, Hyperloop sembra davvero una capsula tanto sensazionale quanto moderna, dall’altro occorre fare i conti sia con i costi per le infrastrutture analizzando anche l’impatto ambientale e gli aspetti green associati a questa nuova tecnologia, davvero a emissioni minime, prossime allo zero.

Il Presidente di Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli, ha così voluto sottolineare questi aspetti, a margine dell’accordo stipulato con Gresta.

Le nuove forme di mobilità, soprattutto se improntate alla sostenibilità ambientale e all’impatto zero sono una frontiera che vogliamo esplorare e un’opportunità che vogliamo cogliere. In questa iniziativa, le competenze ingegneristiche e infrastrutturali che da sempre caratterizzano FNM possono allearsi con le tecnologie trasportistiche più innovative per creare un nuovo e avveniristico modello di mobilità

Per realizzare la tratta tra Milano Cadorna e l’Aeroporto di Malpensa, vero e proprio hub strategico d’Italia, occorreranno, secondo le stime, tra i 20 e i 40 milioni di dollari per un singolo Km. Chiaramente si tratta di un costo relativamente alto, data l’innovazione della tecnologia, ma l’Italia ha un vantaggio indubbio dal punto di vista strategico: il network consolidato del trasporto già presente.

Hyperloop, infatti, è un progetto molto ambizioso che predilige gli spazi ampi e aperti proprio in ragione della nuova infrastruttura da costruire, il tubo necessario allo scorrimento veloce che deve essere perfetto in ogni singolo componente e protetto in ogni modo.

Dubai vs Milano

In Dubai, infatti, il progetto di Musk è relativamente più semplice: i 5 Km previsti nel deserto per il prossimo Expo sono facilmente implementabili. Altra cosa, invece, è intervenire su un tessuto urbano in siffatta maniera, mutando radicalmente le infrastrutture presenti di questa capsula che passerebbe tra Saronno e Busto Arsizio, per citare i paesi che si frappongono nella tratta oggetto d’analisi.

Nel prossimo futuro sapremo se questo progetto ambizioso rimarrà un sogno molto bello o se ci sarà posata la prima pietra. O meglio, il primo tubo di Hyperloop.