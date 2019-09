Nella serata di ieri, verso le 22 ore italiane, il modulo spaziale indiano Chandrayaan-2, di cui avevamo già parlato durante il lancio nello spazio, ha avuto problemi di comunicazione durante la discesa del lander e si è perso il contatto con il mezzo.

L’Organizzazione per la Ricerca Spaziale Indiana (acronimo Isro: Indian Space Research Organization), per bocca del capo comandante Kaiilasavadivoo Sivan, ha comunicato alla sala di controllo:

La discesa sul suolo lunare è andata come da programma ed è stata osservata una normale attività fino ad un’altitudine di 2,1 chilometri. Dopo la comunicazione è andata persa e stiamo analizzando i dati.

Il centro controllo a Bengaluru, dunque, aveva la situazione sotto controllo, ma al momento in cui il lander avrebbe dovuto iniziare una fase di discesa verticale per poi rallentare e posarsi al suolo in sicurezza, qualcosa è andato storto e si è perso il segnale con il mezzo. La qual cosa è accaduta in contemporanea alla stazione a terra di Madrid (la Deep Space Network della Nasa).

La politica che seguiva in modo fremente le fasi di quest’azione che avrebbe promosso l’India tra gli Stati più intraprendenti dal punto di vista spaziale, non ha perso tempo. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha rincuorato subito i tecnici e gli ingegneri che hanno duramente lavorato al progetto incoraggiandoli a non desistere. Lo ha fatto utilizzando un mezzo oramai molto comune nel mondo politico: il social network (in questo caso Twitter).

L’India è orgogliosa dei suoi scienziati che danno e hanno dato sempre il meglio nel loro lavoro. In questi momenti difficili dobbiamo essere uniti e coraggiosi andando avanti.

Il paese orientale puntava a divenire il quarto paese a condurre un veicolo sul suolo lunare dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. Per questo aveva investito ben 142 milioni di dollari nella missione Chandrayaan 2 cercando anche un certo tipo di propaganda e promozione mondiale. Il razzo che trasportava il satellite ed il lander che sarebbe dovuto atterrare sul suolo lunare, infatti, partì il 22 luglio, a ridosso del cinquantenario dallo sbarco sulla Luna dell’equipaggio dell’Apollo 11.

L’India ha in mente di portare un suo astronauta sul suolo lunare nel 2022, due anni prima a quanto prevista dal programma Artemis elaborato dagli Stati Uniti per ritornare sul satellite concorrere alla nuova frontiera di un colonialismo neomoderno (ci sono interessi economici e territoriali appannaggio di chi otterrà le proprietà di utilizzo anche del suolo lunare).

Per l’India si trattava del battesimo del fuoco, dato che nella sua storia non aveva mai affrontato una manovra simile. Per questo gli ingegneri si sono avvalsi dei dati e delle informazioni derivanti dai moduli lanciati dagli altri paesi:

Luna 1 nel 1959 (Unione Sovietica).

Ranger 4 nel 1962 (USA).

Chang’e 3 nel 2013 (Cina).

La missione Chandrayaan 2 ha seguito la precedente dopo 11 anni. Nel 2008 gli indiani ottennero un grandissimo successo e importante risonanza mediatica oltre che scientifica perché il loro satellite riuscì, dall’orbita, a scovare acqua presente tra le rocce lunari.

Proprio a seguito di questa sorprendente scoperta, l’india cominciò alacremente a lavorare al fine di approfondire la questione e occorreva scendere al suolo. A tal fine creò una sorta di sistema matrioska, un mezzo che avrebbe viaggiato verso il nostro satellite comprendendo tre veicoli spaziali.

Nella missione Chandrayaan 2 (“Chandra” significa luna e “yaan” viaggio), il mezzo spaziale sarebbe arrivato in orbita lunare dividendosi poi in tre:

Orbiter. Il satellite che dall’alto orbita intorno alla luna già dall’inizio di agosto.

Il satellite che dall’alto orbita intorno alla luna già dall’inizio di agosto. Lander Vikram. Il nome è un omaggio al padre del programma spaziale indiano, Vikram Sarabhai. Questo era destinato a scendere a terra e posarsi delicatamente nella zona prevista per l’atterraggio, agendo anche attivamente grazie all’equipaggio ed ai sensori forniti, ben otto strumentazioni.

Il nome è un omaggio al padre del programma spaziale indiano, Vikram Sarabhai. Questo era destinato a scendere a terra e posarsi delicatamente nella zona prevista per l’atterraggio, agendo anche attivamente grazie all’equipaggio ed ai sensori forniti, ben otto strumentazioni. Rover Pragyan (tradotto dal sanscrito “saggezza). Questo piccolo robottino su ruote dovrebbe uscire dal lander dopo quattro ore dall’allunaggio, esplorando la zona pianeggiante intorno al sito anche alla ricerca di acqua.

Lander e Rover sono progettati per lavorare e funzionare per due settimane circa (14 giorni terrestri) corrispondente a metà giorno lunare.

Così come previsto e pianificato dai tecnici, dopo l’allunaggio tutte le strumentazioni (tra le quali telecamere, spettrometri, radar a bordo del rover, etc.) avrebbero dovuto lavorare sinergicamente per cercare la fonte della vita, ossia l’acqua in qualsiasi stato (anche solido, quindi ghiaccio) ovvero molecole con le firme molecolari di ossigeno ed idrogeno (basilari per creare l’acqua).

Il lander è anche attrezzato per raccogliere dati sui minerali ed avviare raccolte di dati riguardanti caratteristiche termiche ed eventualmente sismiche provenienti dal suolo.

Si spera di poter ripristinare il contatto con il lander, confermandone l’integrità. Se si fosse distrutto, la missione sarebbe quasi totalmente compromessa e resterebbe solamente l’orbiter da cui ricavare dati ed informazioni.