L’estate è finita ed è tempo di prepararci per l’arrivo dell’inverno, ma nulla ci preclude di cominciare già a pensare alla prossima estate ed alla prossima vacanza pianificando per tempo magari uno di quei viaggi che non potremo permetterci se acquistassimo un biglietto in alta stagione. Di certo non tutti possono organizzarsi mesi prima, soprattutto a causa del lavoro, ma per gli altri questa di Moby e Tirrenia potrebbe essere una promo davvero allettante.

Il Gruppo Onorato, cui fanno capo le linee di navigazione Moby e Tirrenia, gioca in anticipo e lancia una promozione davvero accattivante: tutti coloro che prenoteranno un viaggio per la prossima estate 2020 entro il 31 ottobre 2019 potranno trasportare la propria auto pagando solo 1€ euro per questa (le persone pagano il biglietto a seconda delle tariffe e nella promozione non sono comprese le tasse).

Per quanto riguarda le tratte coperte dalle linee dei traghetti meravigliosi Moby, ad esclusione delle tratte Santa Teresa – Bonifacio, è già possibile aderire alla promozione e programmare in anticipo la nostra vacanza acquistando uno o più biglietti per viaggi fino al 4 ottobre 2020.

Per quanto riguarda Tirrenia, invece, la promozione per comprare in anticipo biglietti, cabine e posti auto (sempre agevolati a 1€ fino al 31 ottobre 2019) partirà da oggi o dai prossimi giorni. Sarà possibile acquistare un biglietto e prenotarsi per viaggiare sulle tratte che collegano:

Genova – Porto Torres (Sardegna) – Genova.

Civitavecchia – Olbia – Civitavecchia.

Se giocheremo d’anticipo, dunque, non solo pagheremo i biglietti meno del dovuto a causa della prenotazione fatta con un ampio lasso di tempo prima della partenza, ma riusciremo ad imbarcare una nostra auto pagando solo 1€ sulle linee coperte dalla Tirrena ovvero dalla Moby: un risparmio vero e proprio, ma per quanto riguarda la macchina a 1 euro occorre fare presto perché la promo scade il 31 ottobre 2019.

Tecnicamente, la promozione dell’auto a 1€ salvo le tasse relative (a carico dei vettori) verte su uno dei viaggi che toccheranno gli scali disponibili nel periodo che va dal 1 giugno 2020 al 30 settembre 2020.

Gruppo Onorato e la Questione Continuità Territoriale Marittima

Il Gruppo Onorato, a capo delle linee Moby e Tirrenia e promotore di quest’iniziativa, verte sulla questione della continuità territoriale marittima in essere con la regione Sardegna tra le altre ed in fase di definizione. La convenzione in vigore proprio con l’isola scadrà il 20 luglio 2020, ma il gruppo garantisce ai propri clienti un elevato numero di partenze già da adesso dissipando alcuni dubbi inerenti il rinnovo di queste convenzioni.

D’altronde, grazie ai Traghetti delle linee del Gruppo Onorato, la Sardegna ogni anno ricava moltissimo dal comparto del turismo, una delle risorse essenziali per la vita stessa della regione. Secondo alcune stime, il gruppo contribuirebbe per circa il 17% sul fatturato turistico regionale pari a 1,1 miliardi annui. Per non dimenticare tutti gli investimenti che si sono fatti e si stanno facendo proprio per ammodernare i traghetti e abbracciare anche sensibilità moderne legate alla green economy.

La convenzione con la Sardegna, il cui valore si aggira sui 40 milioni di euro, non dovrebbe raggiungere punti critici, ma essere solamente una formalità. Il Gruppo Onorato ha già commissionato e sta costruendo in Cina due nuove navi dotate di 550 cabine per ospitare 3mila passeggeri circa. Come anticipato, questi traghetti non solo abbracceranno i gusti e le esigenze nuove dei consumatori, ma avranno un impatto ambientale a tutela di questo.

Le navi, dotate di scubbler, un’apparecchiatura capace di abbattere la concentrazione di sostanze inquinanti in un flusso gassoso (una sorta di depuratore utilizzato anche nelle industrie chimiche) saranno anche alimentate a gas e non a gasolio.

Navi che, come sottolinea la stessa compagnia, “sono destinate a rivoluzionare completamente il concetto ed il format di traghetto“.