Filippo Tortu ce l’ha fatta. Dopo una semifinale nella quale partiva dalla corsia meno favorevole, la nona, è riuscito ad entrare in finale, ossia tra i primi 8 uomini più veloci al mondo e si giocherà il titolo iridato stasera, sabato 28 settembre alle ore 21.15. Un appuntamento imperdibile 32 dopo Pierfrancesco Pavoni che ai Mondiali di Roma aveva ottenuto il medesimo traguardo.

Dopo quanto visto ieri, con Tortu più lento del suo compagno di squadra Jacobs, nessuno pronosticava fosse possibile la sua qualificazione alla finalissima. Invece il buon Filippo è giunto ai blocchi e, nonostante una partenza lenta (0,217 il tempo di reazione), ha dato subito la sensazione di esserci, di essere presente.

Si è letto nei suoi occhi sia la voglia, sia la possibilità di ottenere questo splendido traguardo: Tortu non è affogato nel caldo umido che tanto sta inficiando le prestazioni di tutti gli atleti in quel di Doha (durante la Maratona si sono sprecati gli svenimenti), si tira su e con un tronco dritto punta alla meta quasi lievitando tanto era la velocità di accelerazione.

Al traguardo è terzo dopo il sudafricano Simbine con 10”01 e il britannico Hughes con 10”05. Il suo tempo non compare; sono attimi di ansia, ma dal tabellone spunta finalmente il suo nome con un bel tempo. 10”11 per Tortu che guadagna l’accesso alla finalissima con l’ultimo tempo utile. Un bel successo per questo giovane ragazzo italiano, soprattutto a fronte dell’ultimo infortunio che ne ha rallentato la crescita. Il talento, però, rimane e si vede.

Interrogato ai microfoni, Tortu è parso entusiasta e molto emozionato affermando che quella di oggi sia stata la gara migliore della sua vita: se non tecnicamente, ma dal punto di vista della pressione e della forza mentale sicuramente si.

Ieri non era andata benissimo, ma sapevo di avere ancora qualcosa a disposizione da giocare. Mi sono impegnato come un matto per farlo emergere e sono riuscito a mettere dietro velocisti che mi avevano sempre battuto nel corso della stagione. Ora vado a prepararmi per la finale.

Eh già, perché se per Tortu quella di oggi è stata la gara migliore della sua vita, fra poco più di un’ora lo attende una finale davvero importantissima.

Peccato, invece, per il suo compagno Jacobs. Marcell stavolta resta un po’ bloccato già dalla partenza e non riesce a recuperare, complice forse anche la pressione del risultato che fa sentire le gambe ancora più pesanti. Nella sua semifinale, Coleman, uno dei favoriti per il titolo iridato, stampa un tempone sotto i dieci secondi (9”88) senza nemmeno sembrare spingere al massimo. Jacobs, dalla settima corsia, finisce settimo in 10”20. Un bel tempo, ma non basta per sette centesimi.

Jacobs è arrabbiato e afferma di aver fatto un errore tecnico cercando di sbilanciarsi per avere una partenza migliore: la qual cosa gli si è ritorta contro.

Non Perdete la Finale dei 100m con Filippo Tortu alle ore 21.15: Come vederla in Tv e Streaming

Non dovete assolutamente perdere la finale dei 100 metri piani perché l’italiano Filippo Tortu è tra i primi otto al mondo e si gioca qualche chances di medaglia, seppur ci siano davvero poche probabilità. Insieme a lui, infatti, gareggeranno calibri da novanta come il favorito Coleman, Hughes, Simbine, Aaron Brown, De Grasse, Gatlin e Blake.

In Tv la gara di Tortu sarà trasmessa sul canale Rai 2 del digitale terrestre in diretta dalle ore 21.05 fino alle ore 21.20 proprio in occasione di questo evento sportivo davvero importante. In concomitanza sia i 100 metri piani, sia tutte le altre specialità sono disponibili, sempre in diretta, sul canale RaiSport+HD e Raisport (rispettivamente canale 57 e 58 del digitale terrestre).

Se non avete a portata di mano un televisore, oppure volete seguire l’impresa di Tortu in mobilità su un qualunque device, basterà collegarsi su RaiSport web 1 semplicemente cliccando qui poco prima dell’inizio della corsa. Anche dopo sono disponibili le altre specialità del Mondiale di Atletica 2019 in corso a Doha.