La Banca Monte dei Paschi di Siena ha ceduto oggi altri crediti deteriorati perfezionando la transazione di vendita ad un’affiliata di Cerberus Capital Management, l’azienda statunitense che opera nei fondi di investimento.

I crediti rappresentano probabili inadempienze ed appartenevano sia a Banca Mps, sia ad Mpc Capital Services: tecnicamente il portafoglio ceduto a Cerberus consta di crediti prevalentemente secured i cui debitori sono clienti corporate.

Il controvalore dell’operazione, pari a 455 milioni di euro, si somma alla precedente operazione da 700 milioni di euro, fa salire gli accordi e le transazioni fino a 1,15 miliardi di euro riguardanti crediti deteriorati ceduti dal banco senese nel contesto di un piano di ristrutturazione industriale nel quinquennio 2017-2021 anche a fronte degli impegni sottoscritti con la Commissione Europea.

MPS non ha specificato se questa cessione avrà un impatto diretto sui dati finanziari di MPS e le società di rating come Mediobanca Securities e Banca Akros hanno confermato il target price sul titolo (rispettivamente a 1,60€ e 1,50€).

Oltre alla cessione dei crediti deteriorati che gravano sul bilancio della banca senese, il piano industriale prevede anche la cessione di immobili di proprietà di Monte dei Paschi di Siena per un controvalore pari a 350 milioni di euro. La Banca di Siena possiede immobili di valore e residenze di pregio localizzati in Roma, Milano, Firenze e Padova.

Interessati al pacchetto immobiliare ed agli edifici da porre in vendita, ci sarebbero già diversi operatori come il fondo Apollo, Varde, Blackstone, Cerberus, Partners Group, Starwood, Bain Capital, Starwood, Bain Capital, Oaktree e Lonestar. Mps vuole completare la cessione entro la fine dell’anno e per settembre è stata posta la deadline per le manifestazioni d’interesse vincolanti da parte degli interessati.

Oggi il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si riunisce per analizzare i conti del secondo trimestre 2019 e l’azione, dopo essere aumentata anche di +5,26% a quota 1,38€ si è attestata a +1,37% passando di mano a 1,33 euro dopo la pubblicazione dei dati da parte di Mps. La Akros si attende un utile modesto di 15 milioni di euro, in crollo dai 101 milioni riportato negli stessi tre mesi del 2018 ed in calo ulteriore anche riferiti ai primi tre mesi del 2019.

Il risultato risente fortemente dei 40 milioni di euro come onere inerente il diritto di recesso che Mps ha esercitato dal contratto sottoscritto di servicing decennale con Juliet che aveva come oggetto attività concernenti il recupero di Non-Performing Loans (acronimo NPL), una delle componenti dei cosiddetti crediti deteriorati e difficilmente liquidabili.

Questo costo sarà ammortizzato nei prossimi trimestri, visto che Mps non sosterrà più alcun onere ordinario per usufruire dei servizi connessi al contratto, avendolo stralciato e pagato la penale.

Banca Akros, al netto di questa voce, si aspetta per il prossimo trimestre queste performances da parte del gruppo bancario senese:

Fatturato: Stessi ricavi di questo secondo trimestre 2019.

Stessi ricavi di questo secondo trimestre 2019. Net interest income: 409 milioni e stabile.

409 milioni e stabile. Commissioni nette: 360 milioni di euro in tendenza monotona.

360 milioni di euro in tendenza monotona. Trading Income: 27 milioni.

27 milioni. Costi operativi: 560 milioni di euro (-3,6% su base annuale e -1,6% in riferimento al secondo trimestre 2019 in ragione della riduzione di personale e la politica di razionalizzazione dei costi operativi).

560 milioni di euro (-3,6% su base annuale e -1,6% in riferimento al secondo trimestre 2019 in ragione della riduzione di personale e la politica di razionalizzazione dei costi operativi). Rapporto Cost/Income: 69%, escludendi gli oneri straordinari (cosiddetti one-off).

69%, escludendi gli oneri straordinari (cosiddetti one-off). Svalutazione prestiti: 164 milioni, anch’esse considerate piatte.

164 milioni, anch’esse considerate piatte. Costo Rischio: 75 punti base.

75 punti base. Stima Altri Oneri e Accantonamenti: 63 milioni.

63 milioni. Cet1 Fully Loaded: vicino a quello registrato nel secondo trimestre 2019, a 11,2%.

Una situazione buona, ma non certo idilliaca, sperando che Cerberus non spalanchi le porte dell’inferno alla storica Banca Italiana.