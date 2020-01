Napoli-Juve è sicuramente il big match di questa seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/2020. Insieme al derby della capitale che vedrà anteposte la vera sorpresa del campionato, la Lazio, contro l’emergente Roma di Fonseca. Al San Paolo ci saranno molti temi e molti sentimenti da sviscerare, fulcro centrale di uno sport, un gioco, che in linea di massima è molto semplice, ma estremamente complesso nelle sue ripercussioni irrazionali che imperano il tifo stesso.

La Situazione

Quest’anno, dopo i tanti anni precedenti in cui comunque ha sempre dominato la Juventus, ancora attualmente primatista di campionato e Campione d’Inverno in carica, +4 sull’Inter di Conte, questa partita non vale per lo scudetto, anzi.





Il Napoli si trova molto vicino alla zona retrocessione e rischia seriamente di venirne coinvolto continuando con il ruolino di marcia che sta mantenendo, anche se non peggiore, dopo l’avvicendamento tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. Per i partenopei sono già 8 le sconfitte in campionato quest’anno e l’impianto di Fuorigrotta è stato preda dei 3 punti da 4 partite giocate tra le mura amiche. Se dovesse andar male anche contro la Juventus, sarebbe record: mai nella sua storia la squadra di Napoli ha perso 5 volte consecutive in casa, sintomo di una stagione davvero sbagliata in tutto e per tutto.

Dall’altra parte la Juventus, dopo aver sopravanzato e superato un Inter che puntava decisamente a contendere lo scudetto, vuole continuare il suo ruolino di marcia, fatto di 16 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta: 51 punti. All’andata, dopo esser andata in vantaggio di 3 reti, la squadra di Sarri fu rimontata in pochi minuti dal Napoli che si portò sul 3 a 3 e poi rischiò di vincerla. A quel punto, Koulibaly, probabilmente nella sua peggior stagione da quando è al Napoli e chiaramente in uscita verso altre squadre oltre che infortunato attualmente, su un cross innocuo svirgolò il pallone e fece intendere la direzione in cui gli dei del calcio erano girati.

I Precedenti

Napoli e Juventus si sono incontrate in campionato ben 73 volte. Attualmente i numeri parlano di un sostanziale equilibrio, figlio proprio della disparità tecnica e storica tra due compagini che, seppur siano state rivali negli ultimi tempi, sono lontanissime dal punto di vista del palmares. Si contano 23 successi per parte e 27 pareggi.

Nelle ultime 3 sfide a Fuorigrotta, nonostante sulla panchina partenopea sedesse l’attuale allenatore della Juve (e nell’ultima Carlo Ancelotti), la tendenza parla di 2 successi appannaggio della Vecchia Signora e un pareggio. Per ritrovare un successo del Napoli, occorre andare indietro nel tempo, al 26 settembre 2015: Insigne e l’allora giocatore azzurro, Gonzalo Higuain (altro e con il dente avvelenato della partita, quasi sempre in goal contro il Napoli) firmarono il 2-1 al primo anno di Sarri sulla panchina.

Il Napoli, dopo un avvio roboante, probabilmente anche a causa di problemi interni e giocatori arrivati a fine ciclo, oltre che a fine contratto (Callejon e Mertens probabilmente saluteranno a fine anno, insieme a tanti altri e già il mercato di gennaio sottolinea questa tendenza al rinnovamento), è divenuto praticamente sterile davanti alla porta.

Al contrario della Juventus che ha dei campioni affermati, in primis il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, il Napoli ha la media realizzativa peggiore di tutto il campionato: rispettivamente 16,9% per i torinesi e 4,3% per i partenopei.

Ronaldo è on fire, a segno da 7 partite consecutive e quota 16 goal e va a caccia dell’ennesimo record di una carriera costellata da successi, ovvero segnare per 8 partite di seguito, cosa accaduta già 3 volte nei massimi campionati europei, superando il rivale Lionel Messi fermo a 3. Nel Napoli il giocatore più prolifico, invece, è l’attaccante Arkadiusz Milik, fermo però a 7 reti, sotto la doppia cifra dopo il giro di boa.

Il Napoli non è in salute: 3 sconfitte consecutive e una vittoria, mentre la Juve si, 5 vittorie consecutive. Nonostante l’eliminazione della Lazio in Coppa Italia, i pronostici sembrano tutti favorevoli, mai come prima, per i bianconeri che hanno passato il turno nella stessa competizione in modo agevole contro la Roma.

Sarri

Una delle chiavi di lettura del match è sicuramente quella del nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Dopo i 3 anni passati alla guida del Napoli, quando il Presidente Aurelio De Laurentis consegnò letteralmente le chiavi di una squadra forte all’allenatore comunque proveniente dall’Empoli e sul quale non c’era questa concorrenza nel puntare, il tecnico emigrò per un anno al Chelsea aggiudicandosi finalmente un trofeo (Europa League) per poi approdare alla squadra che probabilmente lo aveva già contattato per il post-Allegri, visti i risultati in Champions’.

A Napoli Sarri costruì un piccolo capolavoro tecnico-tattico con giocatori comunque forti e un fuoriclasse assoluto come Marek Hamsik a disposizione nel ripetere quasi ossessivamente un canovaccio tattico difficilmente replicabile altrove. Uno spot vero e proprio sia per chi ama questo sport, sia per lo stesso Sarri che, in questo modo, ha raggiunto finalmente l’apice, dopo aver solcato i campi di periferia e si è arricchito, come ha sempre palesato di voler fare durante le interviste.

A Napoli di certo nessuno rinnega l’allenatore e quella capacità di raggiungere il record di punti e di concorrere fino alla fine con la Juventus, salvo poi arrendersi prima di scendere in campo, con il famoso “scudetto perso in albergo”, sintomo del fatto che l’allenatore stesso riteneva i suoi uomini probabilmente con poca personalità e senza la capacità di vincere o la fame stessa tipica del campione conclamato.

A Napoli si rinnega il Comandante, l’uomo che si erse a paladino di un Popolo, ritenendosi il primo tifoso della squadra, attaccando palesemente quella compagine di Torino, il potere e il Palazzo, a cui poi è approdato tranquillamente secondo l’antico proverbio che rivediamo calcisticamente: “se non puoi batterli, allenali”.

Sicuramente i fischi per l’allenatore ci saranno, forti di una ferita e di un sentimento non ancora sopito, In questo i napoletani si sentono traditi e poco importa che uno come Conte, dopo aver dato tutto da capitano giocatore e poi da allenatore aver posto basi importanti per questo dominio (i bianconeri venivano da campionati scadenti e vinsero il campionato dopo il settimo posto) venga paragonato a Sarri perché i due sono lontanissimi in questo. L’allenatore Antonio Conte, ex capitano e bandiera dei bianconeri, quando era al top a domanda diretta dichiarò che senza problemi avrebbe in seguito allenato anche l’Inter, da professionista qual è. Sarri, invece, ha puntato più su altri concetti, tra cui il gesto eclatante fatto nella trasferta di Torino che alla Juventus per ora sembrano dimenticare. Per ora. L’importante è vincere e finché si vince giustamente va tutto bene e passa tutto in cavalleria. Al contrario di quanto accade a Napoli.

Orario

La sfida clou di questa giornata di campionato, lo scontro quasi testa-coda tra Napoli e Juventus, si giocherà all’impianto di Fuorigrotta in posticipo domenica 26 gennaio 2020. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45.

Dove Vedere la Partita in Diretta TV

Se volete vedere la partita in diretta TV, basterà collegarsi a uno dei tanti canali disponibili da parte della pay tv che detiene i diritti per la trasmessione di questi contenuti sportivi, ovvero SKy.

Con un ampio prepartita e un post tutto da seguire, ecco quali sono i canali disponibili secondo la tecnologia di comunicazione scelta tra quelle sulle quale viene veicolato il segnale TV Sky:

Sky Sport Uno. Canale 201 del segnale satellitare, canale 472 e 482 se il segnale proviene dal digitale terrestre.

Sky Sport Serie A. Canale 202 e 249 satellite. Canale 473 e 483 del digitale terrestre.

Sky Sport. Canale 251 del satellite.

Come Vedere la Partita in Streaming Online

Se non siamo a casa e non possiamo seguire la partita comodamente seduti sul divano, ovvero con amici di stessa fede, allora potremmo comunque seguirla in streaming online utilizzando il famoso servizio Sky Go disponibile su tutti i device mobile, siano essi uno smartphone ovvero un tablet.

Basterà collegarsi al sito web di Sky Go e, dopo aver inserito le credenziali d’accesso, selezionare il contenuto, ovvero la partita Napoli-Juve, oppure potremo scaricare e installare l’App omonima disponibile per Android e iOS utilizzando quella per vedere la partita.

Disponibile all’uso, inoltre, sempre in streaming legale, c’è Now Tv. La piattaforma web consente di sottoscrivere abbonamenti settimanali, mensili o quotidiani e di godere di tutto il palinsesto sportivo (ma non solo) di Sky, compresa la partita Napoli-Juventus. Basterà collegarsi al sito, registrarsi, sottoscrivere l’abbonamento che ci interessa e potremo guardare tutti i contenuti disponibili, compresa la Serie A.

Probabili Formazioni

Gennaro Gattuso fa capire, ancora una volta, quali siano le sue gerarchie personali e mette in panchina il giovane talento Meret per lasciare spazio a Ospina tra i pali scegliendo qualità di palleggio in ragione di una minore affidabilità in porta. In attacco dovrebbe trovare spazio il tridente titolare, a centrocampo il neoacquisto Demme, ex capitano del Lipsia e in difesa è vera e propria emergenza. Fuori Koulibaly da tempo, Maksimovic in panchina, come centrale sarà di nuovo dirottato Di Lorenzo.

Sarri, invece, ha i problemi opposti, dovendo solo scegliere. Probabilmente inizialmente in attacco a fianco di Ronaldo schiererà l’argentino Paulo Dybala lasciando fuori Gonzalo Higuain (che poi subentrerà a partita in corso con tutta probabilità) e Ramsey messo sulla trequarti per il 4-3-1-2 che preferisce il toscano e che cercò di attuare anche ai tempi del Napoli iniziale, salvo poi puntare al 4-3-3.

Come terzini Alex Sandro e Cuadrado. La miglior formazione possibile, dunque.

Napoli

(4-3-3) Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Juventus

(4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo