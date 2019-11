L’azienda Ferrero, produttrice della Nutella, dopo che i concorrenti avevano lanciato nuovi e innovativi prodotti per rubare quote di mercato dirette o meno (ad esempio le creme spalmabili ai Pan di Stelle, le caramelle Rossana, etc.), ha deciso di replicare da par suo ideando i propri biscotti: i Nutella Biscuits.

Meno di un mese fa, dunque, la Ferrero ha ideato, prodotto e iniziato a commercializzare questo nuovo tipo di biscotti con la famosa crema riconosciuta, famosa in tutto il mondo e buonissima: la Nutella, grazie alla quale la famiglia Ferrero è diventata una delle famiglie più ricche ed importanti del mondo.

Oltre ad essere un’azienda seria e produrre degli alimenti che sono molto buoni, la Ferrero è anche una società che salvaguardia i propri lavoratori e, così facendo, solleva la propria reputazione in un contesto, quello dell’industria italiana, molto poco avvezzo a tali dinamiche. Ha fatto scalpore, infatti, il lauto premio produttivo rilasciato ai lavoratori delle unità locali di produzione della Ferrero presenti in Italia: oltre 2.000 euro.

Nutella Biscuits

Dal lancio di questi Nutella Biscuits, la gente è letteralmente impazzita per gustare questi dolci che sono una vera e propria delizia. In poche settimane, una produzione da 2,6 milioni di confezioni si è letteralmente volatilizzata e chi voleva assaggiarli è rimasto a bocca asciutta perché erano terminati in quasi tutti i supermercati.

Gli italiani che volevano assaporare questa delizia si sono trovati dinnanzi a scaffali e scansie vuote, con i biscotti alla Nutella finiti. Molte persone si sono letteralmente fiondate nell’acquistare tantissime confezioni ed ora stanno cercando di fare i furbi rivendendole sugli ecommerce a prezzi molto più alti di quelli di listino.

Sui siti di ecommerce più importanti, ad esempio eBay, ma anche Amazon (alleghiamo in fondo i “best” nel settore), ci sono in vendita i Nutella Biscuits, ma a prezzo fortemente maggiorato.

Rispetto al prezzo consigliato da Ferrero per ogni confezione, pari a 2,99€, di certo non economico dato che all’interno della splendida confezione troviamo solamente 22 biscotti, online il prezzo è assolutamente fuori mercato e cerca di accalappiare coloro che sono rimasti a bocca asciutta.

Il successo di questi biscotti è infatti validato proprio da queste dinamiche non proprio ineccepibili: su Internet troviamo i Nutella Biscuits venduti da un minimo di 4€ per confezione, fino a 7€.

C’è di più: alcuni vendono dei pacchetti con tagli da 4, 8 o 10 confezioni ad un prezzo molto maggiorato e senza alcuna convenienza nel comprare molte più confezioni. Un pacco con 6 confezioni di Nutella Biscuits può costare anche 26€ più 8,60 di spedizione (quindi quasi 6€ ogni pacchettino, circa il doppio).

Qualcuno ha pensato anche di rilanciare approntando delle offerte disponibili dalla “vicina” Germania: avremo la possibilità di comprare quattro confezioni di biscotti alla Nutella pagando “solamente” 34,99€ + il costo della spedizione di 19,99€ (circa 14 euro l’una).

Se non riuscite proprio a resistere alla tentazione, fermo restando il fatto che occorrerà attendere la spedizione e l’arrivo dei biscotti presso il vostro domicilio, non resta altro da fare che attendere l’approvvigionamento da parte dei supermercati.

