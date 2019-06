Cassa Depositi e Prestiti, acronimo CDP, ha ieri iniziato la collocazione del Bond Retail, dell’obbligazione destinata ai residenti italiani e non ad altri. Unico nel suo genere, anche se già c’era stato un precedente nel 2015.

CDP emetterà un miliardo di euro a favore dei cittadini italiani che potranno iniziare la sottoscrizione fino alle ore 13 del 21 giugno 2019, con la facoltà di chiudere il lasso temporale di rilascio in anticipo rispetto alla data indicata, ma comunque non prima dei 5 giorni lavorativi, quindi non prima di sabato.

L’obbligazione emessa con il Codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale (acronimo ISIN: IT0005374043 “International Securities Identification Number”) ha scadenza 7 anni e presenta una cedola mista molto particolare, legata al lasso temporale:

Primi due anni: tasso fisso sarà di +2,7% lordo.

Successivi 5 anni: tasso variabile pari al parametro Euribor a 3 mesi + spread di 1,94%.

La cedola variabile non potrà assumere valore negativo, anche se il parametro Euribor 3 mesi dovesse essere inferiore a -1,94%. Dall’ultima rilevazione questo parametro, al 10 giugno, presentava un valore di -0,318%: se ipotizziamo, impropriamente, che questo valore sia quello registrato fino alla scadenza (quindi sempre uguale quando viene applicato annualmente e rilevato), le obbligazioni CDP avrebbero un rendimento minimo superiore all’1,9% annuo, con la parte variabile pari a 1,647%.

Il pagamento delle cedole a tasso fisso legate all’obbligazione è altrettanto particolare: ogni 3 mesi, rispettivvamente il 28 marzo, 28 giugno, 28 settembre e 28 dicembre si procederà alla liquidazione delle cedole. Il primo pagamento avverrà il 28 settembre 2019 e l’ultimo il 28 giugno 2021. In seguito, dal 28 settembre 2021, saranno pagate le cedole a tasso variabile, fino alla scadenza prevista dopo 7 anni, sempre ogni trimestre.

Il capitale legato al Bond sarà rimborsato al 100% del valore nominale, con una tassazione alla fonte da parte di CDP sui redditi derivanti dalle obbligazioni governative ferma al 12,5%, similmente ai titoli di stato.

Dopo il collocamento emanato da CDP, l’obbligazione a Cedola Mista e scadenza 7 anni, sarà quotata al MOT, il Mercato telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito dalla Borsa italiana: in questo contesto, potrà essere oggetto di trattative, acquistato in un secondo momento o rivenduto in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale.

Le sottoscrizioni devono seguire alcune regole e requisiti. Per poter ottenere il CDP di cui stiamo parlando, serve un esborso minimo di 1.000€ e al massimo di 1.000.000€. Gli istituti finanziari e le banche che si stanno occupando di collocare al dettaglio, quindi ai privati cittadini italiani, queste obbligazioni sono:

Poste Italiane.

Intesa San Paolo.

Unicredit.

BNL.

Banca Akros.

Banca del Piemonte.

Banca Generali.

Bancar Intermobiliare di Investimenti e Gestione.

Banca Passadore.

Banca Popolare di Bari.

Banca Popolare di Sondrio.

Banca Sella.

Banco di Desio e della Brianza.

BPER.

Che Banca!.

Credit Suisse.

Deutsche Bank.

Equita SIM.

Fineco.

Iccrea.

La Cassa di Ravenna.

Se l’asta dovesse vedere l’offerta superiore alla domanda di questi particolari strumenti, le obbligazioni saranno riassegnate secondo il criterio di riparto, mentre se l’offerta dovesse risultare inferiore, ciascun sottoscrittore otterrà almeno un lotto minimo e verrà abbassata la soglia minima di 1.000€ per lotto.

I precedenti sono positivi: nel 2015, un bond simile fu venduto per un totale di 1,5 miliardi con una domanda 4 volte superiore da parte di 70.000 risparmiatori che vedevano una grossa opportunità d’investimento.

La Cassa Deposito e Prestiti tramite questo strumento, si pone l’obiettivo di diversificare le fonti di raccolta dei capitali, mentre il risparmiatore italiano vede in questa obbligazione un asset diversi dai consueti BTP, con enormi potenziali e punti di forza proprio in funzione della cedola variabile: il rendimento, infatti, aumenterebbe con la crescita del parametro Euribor a 3 mesi, legato alle condizioni monetarie nell’Eurozona e alla politica della BCE con le decisioni che prenderà sui tassi futuri. Il Governatore Draghi ha comunque parlato nei giorni scorsi di una linea di continuazione con l’attuale strategia dei tassi in modo da imporre e dare impulso allo sviluppo economico nella zona Euro, dato che il tasso d’inflazione è assolutamente sotto controllo e ben al di sotto della soglia limite del 2% indicata come ottimale.

Prima della crisi, l’Euribor a 3 mesi segnava un +5%. Se dovesse tornare a quei livelli, la cedola risulterebbe nell’area 6,50-7,00% con un rendimento annuo previsto di enorme valenza: un panorama futuro poco auspicabile, viste le premesse, ma comunque possibile se nei prossimi anni ci sarà una normalizzazione monetaria nell’area Euro.

Euribor a 3 mesi è al momento ai suoi minimi storici e probabilmente resterà tale ancora per molto: nel breve e nel lungo periodo non sembrano esserci all’orizzonte dei grandi sconvolgimenti rispetto lo status quo.

In ogni caso, le obbligazioni CDP a cedola mista e scadenza 7 anni, in questi giorni disponibili per i cittadini italiani sul mercato, restano molto appetibili, con rendimenti allettanti e competitivi anche nei confronti dei BTP tradizionali di pari scadenza, supponendo che l’Euribor a 3 mesi non cali dal 2021 in poi, ovvero da quando la cedola sarà variabile e soggetta a questo parametro: evento comunque improbabile.

L’emissione, purtroppo, soffre del rating sul debito italiano assegnato da Standard & Poors, a livello “BBB”. Si tratta, secondo l’agenzia, comunque di un bond “investment grade”, seppure di qualità medio-bassa, a soli due gradini sopra il livello Junk, spazzatura poiché risente appunto del rating sovrano assegnato a tutto il Sistema Italia, molto basso.