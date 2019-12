L’operatore low cost irlandese Ryanair non finisce di stupire e presenta delle offerte veramente incredibili, opportunità uniche di girare l’Europa e alcune mete italiane davvero a poco prezzo, come solo questo vettore riesce spesso a fare, nonostante alcune vicissitudini lesive della propria immagine e gli scioperi che stanno colpendo anche questa compagnia (qui l’articolo che parla anche come far valere eventualmente il diritto di rimborso in tal caso).





Occorre cogliere al volo queste occasioni perché questi biglietti sono disponibili a prezzi incredibili solo in promozione e per i più veloci: ovviamente se non riusciste ad accaparrarvi quelli a 5€, ci sono anche altre opportunità soprattutto se dovete ancora pianificare la vostra vacanza e non avete già una meta prefissata.

Se siete rimasti a casa perché non avevate il budget durante le vacanze di Natale, Ryanair vi dà l’opportunità di crearvi una vacanza su misura, partendo a gennaio 2020 per festeggiare come si deve il nuovo anno, magari all’estero conoscendo culture, usi e costumi locali diversi dai vostri.

Come già detto, non dovete titubare, ma andare subito sul sito web della compagnia per verificare quali siano i voli disponibili e non lasciarvi prendere dall’ansia del lavoro, dei permessi o di chissà cos’altro: comprare un biglietto a poco prezzo vale il rischio magari di perdere pochi soldi e accaparrarsi un viaggio davvero incredibile.

Rilassarsi è elemento indispensabile e quale miglior viatico per il nuovo anno che non una vacanza con i fiocchi? A gennaio le occasioni per chi lavora non sono molte, ma proprio per questo solitamente nessuno richiede le ferie in quel periodo in molti campo.

Se vogliamo partire per un volo in una meta che abbiamo sempre desiderato, allora Ryanair può darci delle vere opportunità e non finisce qui: le occasioni dei saldi partiranno dal 4 gennaio, ovviamente per i periodi di tempo più lontani.

Attenzione al Bagaglio a Mano

Acquistare un biglietto aereo, del treno o di altro mezzo di trasporto in anticipo è sempre una scelta vincente dato che i vettori tendono a vendere prima del tempo i posti proprio per avere degli aerei sempre pieni e non rischiare di spendere soldi per un volo perdendoci in ragione di carburante, tasse, costi dei piloti, del personale, etc.

Proprio per questo, se vogliamo acquistare dei biglietti a costi irrisori, senza preoccuparci del fatto di potercelo permettere, magari prendendoci anche un leggero rischio, dobbiamo essere rapidi e non avere problemi né di orario, né di data per la partenza. Tutti limiti temporali che riducono chiaramente il ventaglio di possibilità.

Molto spesso i voli che costano meno solo quelli che partono in orari non proprio comodi e soprattutto nei giorni infrasettimanali. In ogni caso, Ryanair concede opportunità di biglietti aerei convenienti anche nel week-end, ma chiaramente occorre essere velocissimi perché il numero di questi e il tempo disponibile all’acquisto è ridotto.

Se volete viaggiare con questo vettore low-cost, ricordatevi però della loro politica sui bagagli che spesso ha caratterizzato alcune problematica (di recente cambiata): Ryanair vi concede un biglietto aereo comprensivo solo del bagaglio a mano leggero ed è molto restrittivo da questo punto di vista. Se vogliamo portare con noi una valigia, o meglio un trolley, occorre acquistare il priority spendendo circa 10€ in aggiunta.

I Voli da 5€ in su

Dopo aver fatto un breve escursus sulla compagnia, vediamo quali sono alcune delle opportunità disponibili per farvi rendere conto delle opportunità di viaggio, ossia le mete dove potete andare comprensive di prezzi.

Per gennaio 2020, i voli Ryanair partono da 5€ e ce ne sono tanti altri da pochi euro in più (9, 12 o 14€ et similia). Sta a noi decidere se partire, acquistare e poi pensarci, oppure soprassedere a questa opportunità. Ovviamente tempus fugit, come dicevano i latini e il secondo dopo potrebbe essere troppo tardi.

Ecco le diverse opportunità Ryanair da alcuni famosi aeroporti che utilizza la compagnia in Italia:

Partenza da Bergamo – Orio al Serio Destinazione Vienna: 5,62€. Destinazioni Bordeaux, Bristol, Budapest, Bucarest, Sofia e Marsiglia a 9.99€. Destinazioni: Parigi, Barcellona, Bordeaux e Oslo con soli 12.99€ Destinazione: Berlino con 13.99 euro. Destinazioni: Copenaghen, Madrid, Stoccolma e Santander a 14.99 euro.

Partenza da Milano Malpensa Destinazioni: Dublino o Londra con 16.99€ Destinazioni: Berlino o Bucarest con 9.99€ Destinazione: Barcellona con 14.99

Partenza da Roma Fiumicino Destinazione: Vienna a 5,62€. Destinazione: Barcellona a 14,99€.

Partenza da Roma Ciampino Destinazioni: Bucarest o Budapest (rispettivamente capitale di Romania e Ungheria) a 9,99€. Destinazione: Ateneo Varsavia (capitale Polonia) a 14,99€.

Partenza da Bologna Destinazione Vienna a 5,62€. Destinazioni Bruxelles, Cracovia (Polonia), Malta, Marsiglia e Barcellona a 9,99€.

Partenza da Torino Destinazioni: Barcellona e Bruxelles a 9,99€. Destinazioni: Londra, Malta e Valencia a 12,99€.



Che altro dire. Buon Viaggio!