Android è il sistema operativo più conosciuto al mondo, diventato famoso proprio grazie alla sua fluidità, alla potenza ed alla capacità di evolversi ulteriormente nel corso degli anni fino alla versione attuale.

Nonostante la concorrenza di iOS, altrettanto prestazionale, ma più dedicato e meno open source e il prossimo arrivo cinese che si chiamerà forse Ark oppure Harmony, Android resta in assoluto il re dei sistemi installati sui diversi device mobile, proprio grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di valorizzare al massimo la componentistica hardware integrata nel prodotto.

Oltre a questo, Android dà enorme spazio e possibilità a chiunque ne abbia le conoscenze, il tempo e le capacità, di elaborare, programmare, progettare App dedicate da vendere sul Play Store che ha ancor di più accentuato il successo e le applicazioni possibili sui dispositivi che oramai accompagnano le nostre vite e la nostra quotidianità.

A partire dal lavoro, dall’entertainment e finanche alla fotografia o al video editing, sono tantissime le App dedicate con cui possiamo giocare, divertirci, lavorare e migliorare la qualità della nostra vita, semplificando processi prima magari più complessi.

Il Play Store del colosso Google è un marketplace dove è possibile trovare e scovare i più disparati contenuti digitali, con numerosissimi titoli in continua evoluzione ed espansione. Da Mountain View si sta spingendo per un rinnovamento e per un utilizzo sempre più massivo delle App, movimentando il mercato delle applicazioni che vede un certo rallentamento.

Per far questo, si stanno moltiplicando le proposte commerciali, le promozioni e la possibilità di scaricare App a pagamento in modo totalmente gratuito.

Per oggi e per i prossimi giorni, potrete scaricare, installare ed utilizzare queste applicazioni che sarebbero a pagamento, ma che Google vi regala gratis.

Ecco dunque la lista di oggi, 9 titoli che abbiamo selezionato per voi. Sbrigatevi a scaricarle (basta cliccare sopra al titolo e verrete subito catapultati nello Store alla pagina dedicata della App) perché la promo potrebbe scadere entro pochi giorni: