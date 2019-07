E’ prevista oggi l’Assemblea dei soci dela Banca Popolare di Bari con un ordine del giorno davvero infuocato. I soci hanno scelto di chiudere le porte ai giornalisti per discutere sull’approvazione della perdita di 420,2 milioni di euro nel bilancio 2018: i cronisti attenderanno all’esterno le comunicazioni ufficiali che rimbalzeranno poi sulle varie agenzie mediatica.

I vari soci sono accorsi e sono apparsi già nervosi per gli accadimenti che hanno ridotto la Banca ad un istituto in crisi in pochissime ore: la tensione era palpabile già all’esterno, un’ora prima dell’inizio.

L’uscita di scena della famiglia Jacobini, da sempre padrone della Banca del sud, appare inevitabile, visto il disastro.

La Banca è da tempo al centro di un’inchiesta giudiziaria che sta indagando la gestione ordinaria degli ultimi anni, su richiesta dei piccoli azionisti che hanno perso gran parte del capitale investito e non riescono a liquidare le loro azioni da anni.

All’interno della sala, i soci discuteranno, oltre al bilancio, della governance futura e della presidenza di Marco Jacobini con l’addio probabile di quest’ultimo. In ultima istanza gli scenari futuribili per salvare la Banca Popolare di Bari dal dissesto finanziario, cercando partnership, fusioni o acquisizioni da parte di soggetti terzi interessati: tuttavia non sembrano esserci all’orizzonte grandi possibilità al riguardo perché, nonostante Bankitalia punti a questi scenari, il Banco di Bari è una realtà troppo grande rispetto alle piccole presenti al sud. Inoltre l’incertezza sui conti, sui risvolti giudiziari ed il valore delle azioni, rende difficile una possibile aggregazione entro la fine del 2020, anno nel quale scadrà l’applicazione dell’emendamento.

Il Governo punta fortemente su questa soluzione guardando ad altre realtà presenti al Sud in linea con le agevolazioni prevista dall’emendamento “Salva Bari” inserito nel Decreto Crescita: l’emendamento prevede incentivi fiscali rivolti alle aggregazioni bancarie nel Mezzogiorno. Tecnicamente, è consentita la trasformazioni di DTA (Deferred Tax Asset, Crediti Fiscali Differiti) in crediti d’imposta se si aderisce ad un processo di aggregazione, con un calmiere di 500 milioni di euro per non “drogare” in maniera sostanziale il nuovo bilancio dell’istituto che si verrebbe a creare. I crediti d’imposta, infatti, rientrano tra i principali parametri utilizzati per il calcolo del CET1, il valore principale che identifica la solidità di una banca sui mercati.

Intanto al Sud ci sono altri istituti che potrebbero approfittare dell’emendamento “Salva Bari”: