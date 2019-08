Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, il formaggio d’eccellenza made in Italy, sinonimo della nostra storia e della nostra cultura alimentare e gastronomica, fa causa a Kraft Foods Group Brands LLC, o meglio, impugna il tentativo di quest’azienda di registrare il prodotto Kraft Parmesan cheese come marchio ufficiale riconosciuto in Nuova Zelanda.

Se il tentativo dovesse andare in porto, si creerebbe un precedente giuridico molto pericoloso ed il Consorzio che tutela gli interessi del Parmigiano sta tentando in tutti i modi di ostacolare l’accadimento.

Il Presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli, come riportato dal Sole 24 Ore, ha emanato una nota ufficiale da parte dell’organismo che presiede proprio a tal uopo. Nella nota ha ricordato che da oltre 20 anni c’è registrato il Parmigiano Reggiano, il Re dei Formaggi, anche in Nuova Zelanda.

Con questa azione, ha continuato Bertinelli, il Consorzio vuole tutelare l’interesse di tutti i produttori della DOP (Denominazione d’Origine Protetta) presenti in Italia dal tentativo di registrazione del Parmesan che sarebbe illegale, contro la legge e dannoso per gli stessi consumatori neozelandesi, nonché, di rifletto, per i produttori italiani.

L’azione della Kraft, infatti, vuole cercare di imprimere un forte impulso normativo per il prodotto da lei distribuito e realizzato, il Parmesan, visti gli alti interessi economici che ci sono in gioco.

Bertinelli sottolinea quando non sia semplice per i piccoli artigiani (o meglio artisti) nostrani che lavorano il latte e producono questo fantastico formaggio (il Parmigiano Reggiano rinomato in tutto il mondo) confrontarsi con i colossi multinazionali capaci di fatturare 20 miliardi l’anno. Il Consorzio è come Davide contro Golia, sottolinea il numero uno mediante una nota parabola biblica.

Secondo i dati stimati proprio dal Consorzio, il giro d’affari del falso Parmesan, che richiama il nostro formaggio d’eccellenza, fuori dall’Unione Europea è pari a 2 miliarid di euro: 200mila tonnellate di prodotto annue, 15 volte l’intera esportazione del Parmigiano Reggiano.

La battaglia contro la contraffazione va avanti da anni: solo nel 2018 sono state fatte più di 850 ispezioni presso punti vendita e le indagini hanno toccato 61 città di 27 paesi diversi.

Oltre a questi controlli (definiti onsite) e quelli sulla rete (quindi online), il Consorzio al fine di tutelare il prodotto che rappresenta, sta lavorando alacremente affinché al’estero gli altri Stati riconoscano la stessa tutela e salvaguardia che il sistema DOP garantisce all’interno dell’Unione Europea.

Siamo tutti con Nicola Bertinelli augurandogli buon lavoro e successo in questa sfida.

D’altronde, basta una fionda … e non sarà necessario nascondere la mano dopo aver gettato il proverbiale sasso.