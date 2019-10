Sul sito di Invitalia, l’Agenzia Italiana per lo Sviluppo delle Imprese da cui passano tutte le iniziative ed i finanziamenti soprattutto dedicati a nuove iniziative di business, è finalmente arrivata l’iniziativa di cui tanto si è parlato dedicate alle imprese nelle regioni del sud.

Il progetto si chiama SPIN, acronimo di Scaleup Program Invitalia Network. Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, questo nuovo programma è diretto a tutte quelle start up, piccole e medie imprese (le cosiddette PMI) e finanche agli spin-off universitari che vogliano cogliere l’opportunità derivante dalla presenza di soggetti in grado di fare evolvere l’idea di business ed il modello stesso coadiuvando il management e colmando lacune intrinseche.

Gli obiettivi palesati dal programma SPIN sono tre:

Favorire incontro tra start up, pmi e spin-off universitari con le cosiddette “scaleup innovative” presenti nel Mezzogiorno , ovvero società start up che hanno già superato le fasi critiche di crescita e sviluppato un modello di business scalabile e ripetibile, dunque sono pronte ad espandersi ancor di più.

Grazie al programma SPIN, per la prima volta i soggetti più meritevoli potranno avvalersi anche dei servizi offerti da Elite, partner importante di questa nuova campagna, facente parte del London Stoke Exchange Group. Servizi disponibili mediante una piattaforma online personalizzata cui accedere ed usufruire in maniera tale da riuscire a reperire informazioni e dati difficili da recepire in altro modo. E si sa, le informazioni hanno un valore molto importante soprattutto nel mondo finanziario ed imprenditoriale.

Programma SPIN: Quando Partecipare, Road Show

Il programma SPIN è legato ad un road show, ovvero una serie di tappe che toccherà le principali città delle regioni del sud implicate. Occorre far presto perché la road è già iniziata il 1° ottobre, ma i prossimi appuntamenti sono ancora disponibili:

Catania – Enel Innovation Hub&Lab – 1 ottobre 2019 – Agenda dei lavori

Programma SPIN: In cosa Consiste e Reward

In ogni tappa sarà presentato il progetto e dopo ci sarà l’incontro 1to1 (one-to-one) tra gli imprenditori, ovvero i ricercatori universitari e gli esperti di Invitalia e di Elite per approfondire le opportunità e gli strumenti inseriti nel progetto.

Dopo il colloquio, le parti sceglieranno 250 realtà che potranno partecipare ad un innovativo programma di sviluppo imprenditoriale digitale. A questi gruppi sarà assegnato un tutor e dato libero accesso alla piattaforma di servizi offerti da Elite di cui abbiamo parlato, l’utilizzo di un tool di self-assessment, un report sul posizionamento competitivo oltre a poter partecipare ad iniziative di networking e di Open Innovation.

Nella seconda fase, Invitalia sceglierà 50 realtà tra le 250 partecipanti alla prima fase, le quali accederanno ad un’edizione dedicata del percorso Elite. In questo percorso le realtà imprenditoriali potranno accedere ad una serie di servizi orientati a strutturare competenze e conoscenze sui temi di strategia e business planning, pratiche relative all’organizzazione del lavoro e dell’impresa, governance e il sempreverde funding proprio per riuscire a recepire e reperire fondi e capitali nei modi migliori e nei tempi prestabiliti ai singoli progetti.

In particolare, questo secondo percorso prevede questi servizi specifici all’apprendimento del management:

Sviluppo imprenditoriale in aula.

Incontri one-to-one e sessione di “check-up” finale con il supporto di un mentor che vi seguirà passo passo.

Revisione del cosiddetto “pitch” di presentazione del proprio progetto nelle sessioni.

Supporto nel public speaking, ossia mezzi e strumenti per imparare l’arte della comunicazione in pubblico e fare presa su chi ci ascolta.

Tavola rotonda con potenziali investitori per incentivare il business matching.

Programma Spin: Come Partecipare

Per partecipare al programma SPIN ovvero ad una delle date indicate nei luoghi in cui farà tappa il cosiddetto Road Show, occorre registrarvi preventivamente sul portale web di Invitalia accedendo a questa pagina. Dopo essersi registrati al portale stesso o aver fatto il log in nel caso abbiate già un account disponibile, potrete avanzare la richiesta di partecipare all’evento selezionato tra quelli ancora disponibili nella pagina.

Basterà poi presentarsi la mattina stessa prima dell’orario indicato dall’agenda dei lavori e richiedere l’accredito fisico mostrando il codice ottenuto digitalmente agli addetti.