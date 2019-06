Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale, gli ISA, forniranno un voto ad ogni contribuente, ci saranno vantaggi a partire dal voto 8, sotto la sufficienza scatteranno i controlli per i lavoratori autonomi.

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un software, nella sua prima versione, che permetterà la compilazione delle pagelle fiscali. Gli studi di settore saranno quindi sostituti dagli ISA, gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale, ed andranno ad esaminare circa quattro milioni di Partite Iva.

Secondo una stima effettuata dalla Società per gli Studi di Settore, la SOSE, saranno circa 1,5 milioni i lavoratori autonomi che subiranno una verifica.

Il sistema degli ISA assegnerà un voto a ciascun contribuente, voto che potrà avere un valore compreso tra lo 0 ed il 10. I contribuenti che riceveranno almeno 8 verranno premiati da un regime speciale e da alcuni vantaggi di natura burocratica.

I contribuenti che non raggiungeranno la sufficienza, cioè quelli che avranno un voto inferiore al sei, saranno ritenuti inaffidabili dal punto di vista fiscale e subiranno un controllo approfondito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sempre secondo l’analisi del SOSE, almeno la metà delle Partite Iva non avrà accesso ai benefici e circa il 40% delle stesse sarà soggetta ad ulteriori controlli per accertamenti fiscali.

Al momento il software rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è nella sua prima versione e funziona in beta. I risultati ottenuti non vengono attualmente presi in considerazione e pertanto non potranno nemmeno essere utilizzati per la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta relativo al 2018. La versione definitiva del software dovrebbe essere rilasciata comunque in breve tempo.

Dato il ritardo, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato una proroga per i versamenti riguardanti gli ISA, proroga di 20 giorni che porterà la scadenza dal primo luglio al 22 luglio.

I commercialisti hanno fatto un’ulteriore richiesta di proroga al Premier Giuseppe Conte, ritenendo opportuno spostare la scadenza almeno al 30 settembre in quanto tutt’ora ancora sprovvisti di un software ufficiale. Inoltre, è stata avviata anche la richiesta che il sistema, per l’anno 2019, venga ritenuto solo opzionale e non obbligatorio.