Grazie alla revisione della precedente normativa previdenziale, denominata Legge Fornero, si è giunti ad una nuova disciplina voluta dal Ministro dell’Interno Salvini, uno dei due leader di questo attuale esecutivo.

La soluzione, denominata Quota 100, è sicuramente un incentivo ad abbandonare il mondo del lavoro prima ed accedere a quello pensionistico, ponendo le basi per un ricambio generazionale, una soluzione diversa da quei presupposti che, nel passato, tendevano ad incentivare il lavoro anche a tarda età per non gravare troppo sul sistema pensionistico e sui conti dello Stato Italiano. Le conseguenze di questo provvedimento e sui benefici saranno poi chiare sul futuro.

Nella Legge di Bilancio 2019, è invece stata inserita una norma voluta e destinata solo alla donna, una opzione che deroga i requisiti ordinari e consentirebbe a una rappresentante del genere femminile idonea, di accedere al sistema previdenziale, prima del tempo standard ,a fronte di una decurtazione significativa dell’assegno pensionistico.

Trattati di un’opzione, dunque facoltativa, grazie alla quale una donna che magari vuole vivere la sua età fiorente ed è stanca del tran tran quotidiano, può ottenere l’assegno pensionistico, rinunciando ad una parte, in ragione del requisito anagrafico ancora non raggiunto.

In termini reali, la riduzione della pensione sarà al massimo del 20-30% in base al singolo caso, dovendo applicare il sistema contributivo. Se, per esempio, una donna dovesse optare per questa opzione, incasserebbe tra i 700€ e gli 800€ invece che i 1000€ previsti, nel caso di pensione standard.

La possibilità di esercitare l’opzione donna non è prevista per tutte, ma bisogna necessariamente possedere determinati requisiti. In particolare possono esercitare questo diritto coloro che hanno un’ anzianità contributiva di 35 anni e almeno 58 anni compiuti se dipendenti, ovvero 59 anni se lavoratrici autonome al 31 dicembre 2018.

L’assegno pensionistico sarà erogato dopo 12 mesi dalla presentazione della richiesta se la donna è una lavoratrice dipendente, ovvero 18 mesi se lavoratrice autonoma. L’opzione è sempre esercitabile, anche in un momento successivo al raggiungimento dei requisiti e non è tassativa questa linea che stabilisce solo l’inizio della possibilità.

Come detto, una donna può richiedere preventivamente di accedere all’assegno pensionistico se possiede almeno 35 anni di contributi effettivi, ma occorre fare attenzione proprio a quest’aspetto.

L’INPS, a tal fine, calcola solo le settimane di contribuzione valide, ovvero quei giorni lavorativi per i quali il versamento dei contributi è stato reale e non figurativo. I periodo di disoccupazione, malattia, congedo parentale, etc, sono quindi esclusi da questo calcolo preventivo per poter esercitare l’opzione.

E’ invece possibile comprendere periodi soggetti a riscatto (ad esempio quello per la laurea) o a versamenti volontari. Un esempio chiarirà le idee al lettore.

Se una lavoratrice si è assentata 20 settimane per malattia e altre 100 per accudire i figli con un congedo parentale, queste 120 non saranno conteggiate dall’INPS per il raggiungimento dei 35 anni basilari per esercitare l’opzione Donna.

I contributi validi per la pensione sono quelli versati dopo il 31 dicembre 1995, anno di demarcazione tra il precedente sistema (retributivo) e il successivo (contributivo): ai fini del raggiungimento degli anni richiesti, se i periodi di lavoro della lavoratrice dovessero rientrare nelle annualità precedenti tale data, sarà necessario richiedere la migrazione delle settimane, assoggettandole al nuovo sistema contributivo, perdendo però i benefici derivanti dall’applicazione del sistema retributivo.

Per l’opzione donna, purtroppo, è necessario che le settimane valide per il calcolo del requisito siano tutte assimilabili allo stesso sistema, quello contributivo.