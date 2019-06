In Italia c’è un’opportunità non sfruttata dagli italiani e molto utile alla pensione quando si abbandona il mondo del lavoro e ci si ristora, godendosi ancora un’età in cui è possibile fare ancora molte cose. Come detto anche dall’Istat, l’Italia ha una popolazione che invecchia molto tardi ed è sempre più attenta al benessere allungando la qualità della vita.

La Consob ha recentemente disegnato una realtà molto ostica alla finanza nel nostro paese: un’analfabetismo finanziario che ci porta a considerare qualsiasi tipo di investimento che non siano le cassette di sicurezza o i conti deposito ovvero i BFP, simile quasi a un rischio inutile.

Gli ultimi accadimenti nel comparto bancario non hanno fatto altro che esacerbare ancor di più questa credenza, alimentando ulteriore paura, ma riducendo anche le possibilità di chi vuole costruirsi una pensione degna una volta raggiunta l’età.

Il cittadino italiano sembra tanto ferrato in materie come la cultura, lo sport, l’arte e lo spettacolo, quando invece ignora la previdenza complementare. Quando si parla di questa previdenza alternativa, la persona pensa alle polizze vita, quegli strumenti che spesso le banche fanno sottoscrivere contestualmente ad altri contratti e che sono finalizzati spesso solo agli interessi degli stessi istituti.

Invece, la previdenza complementare riguarda il TFR, il Trattamento di Fine Rapporto. In base alla legge emanata già due lustri fa, al lavoratore è consentito di scegliere se destinare una quota del proprio TFR a forme alternative di previdenza, invece che lasciarla in azienda o destinarle all’INPS. In questi anni le rendite derivanti dai fondi creati destinando la quota alla previdenza complementare sono state molto superiori al rendimento legato alla rivalutazione standard.

Dai dati emersi dall’analisi del panorama lavorativo italiano, risulta che negli ultimi 10 anni solo il 21% circa della quota TFR spettante ai lavoratori sia stato destinato alla previdenza complementare: in assoluto 62,3 miliardi di euro su 294,3.

I rendimenti annui dei fondi legati alla previdenza complementare hanno raggiunto interessi molto superiori al 2% offerto dalla rivalutazione standard, calcolata da ISTAT:

I Fondi Aperti +4,1% annuo.

I Fondi Negoziali +3,7% annuo.

Solo un lavoratore su tre in Italia ha aderito a questo tipo di previdenza pensando a costituire una pensione davvero importante, il 33% (7,9 milioni) contro una media UE oltre il 40%.

Posti di fronte alla prospettiva di non ottenere una pensione decente, una volta abbandonato il lavoro, dopo le varie riforme ed il passaggio al regime contributivo, gli italiani non comprendono appieno le opportunità di creare una rendita sfruttando il TFR, legate a questi strumenti innovativi finanziari. Ci si lamenta, ma si ha paura di cambiare.

Il 66% degli italiani non sembra avere le informazioni sufficienti per pianificare al meglio le risorse finanziarie e sfruttare gli strumenti disponibili e non conosce gli incentivi fiscali previsti e disponibili a favore di chi aderisce alle pensioni integrative.

Lo Stato Italiano, vista la situazione attuale, tenderà ad abbassare sempre di più le spese previdenziali e quindi le pensioni. Tenere il TFR in azienda, oltre che un rischio relativo comunque presente, è anche una scelta sbagliata da quando nel 2006 è stata introdotta la riforma: investirlo nella previdenza complementare può significare lungimiranza e convenienza economica.

La colpa non è tutta dei lavoratori: l’informazione e la divulgazione non sono stati affatto adeguati ed ancora ci sono lacune veramente difficili da superare, oltre una certa idiosincrasia culturale dell’italiano nei confronti delle novità e della finanza in generale.

I numeri, comunque, non mentono.