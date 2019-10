In un’epoca nella quale l’economia italiana non sta di certo passando un bel periodo, né il più florido della sua storia, le pensioni sono da sempre nell’occhio del ciclone dato che si chiede al nostro paese di ridurre debito, deficit e mettere mano al sistema pensionistico.

Da un po’ di tempo a questa parte, lo Stato Italiano ed i Governi incaricati, hanno deciso di puntare anche sui nuovi strumenti finanziari-assicurativi a disposizione dei risparmiatori per tutelare il proprio futuro, il proprio domani, agevolando ed incentivando l’utilizzo di opzioni complementari come quelle di previdenza integrativa.

Di solito privati, ma tra poco disponibili e rilasciati anche da parte della stessa Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), la previdenza integrativa consente a chiunque di sottoscrivere un contratto finanziario impegnandosi a versare somme di denaro per costituire una rendita.

Rendita da cui poi attingere mensilmente una volta raggiunti determinati requisiti, costituendo così una vera e propria pensione ad integrazione di quella pubblicamente concessa per i contributi versati. Sottoscrivendo uno di questi strumenti, il privato costituisce un fondo finanziario ed il legislatore ha pensato bene nella legge di bilancio, di promuovere questa dinamica.

Secondo quanto scritto nella legge, potremmo dedurre fiscalmente fino a 5.164,67 euro dalle tasse che dovremmo corrispondere allo stato italiano. La base imponibile sulla quale pagheremo le tasse IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), potrebbe diminuire fino a questa cifra massima e farci pagare così meno tasse, ovvero recuperare tasse già corrisposte e versate allo Stato Italiano a titolo d’imposta.

Un chiaro esempio faciliterà la comprensione al lettore: se la base imponibile dell’anno 2019 sulla quale viene calcolata l’IRPEF è 20.000€, avendo versato 5.164,57€ (il massimo) ad un Fondo di Previdenza Integrativo sempre nello stesso anno, non pagheremo tasse sui 20.000€, bensì su 14.855,43€ (20.000€ – 5.164,57€).

Deducibilità Fiscale 2019: Occorre Fare Presto

Se vogliamo usufruire della deducibilità e del vantaggio fiscale di cui abbiamo parlato per il 2019, occorre fare presto e sottoscrivere strumenti di previdenza complementare prima della fine dell’anno, versando fino alla cifra massima prevista dal legislatore a deduzione.

Se dovessimo versare soldi ad un fondo di previdenza integrativo nel 2020, allora la deducibilità passerebbe di competenza al nuovo anno, mentre i contributi che versiamo nel 2019 possono essere dedotti sul reddito dichiarato ai fini Irpef nel 2020 (di competenza dell’anno prima, il 2019).

Come abbiamo già spiegato, sottoscrivendo uno strumento di previdenza integrativa non solo avremmo una rendita migliore una volta raggiunti i requisiti previsti dal fondo stesso, ma pagheremo anche meno tasse. In questo modo, soldi che finirebbero nelle casse dello Stato in modo infruttuoso (almeno direttamente, senza contare i numerosi servizi che lo Stato rilascia ai cittadini), tornerebbero utili alla nostra causa.

Detassazione Fondo di Previdenza Integrativa: Vantaggio Reale

Un altro vantaggio reale derivante dal sottoscrivere un fondo di previdenza integrativa riguarda la detassazione totale di tutti i fondi versati per quanto riguarda la parte non dedotta ai fini IRPEF.

In parole povere, tutto quello che deriva dal Fondo e che versiamo al di fuori della quota portata a deduzione della dichiarazione dei redditi annuale (il massimo, come detto, è 5.164,57 €) non viene tassato successivamente.

Se, per esempio, versassimo in un anno 10.000€ al Fondo e portassimo a deduzione della dichiarazione dei redditi il massimo previsto nell’anno (5164,57€), la successiva tassazione IRPEF al momento dell’erogazione della pensione/rendita potrebbe vertere solamente sulla parte riguardante l’eccedenza, ossia 4.835,43€ (10.000€ – 5164,57€).

Ogni anno basterà dichiarare al gestore responsabile del Fondo di previdenza integrativa sottoscritto l’ammontare della somma non dedotta nella dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione di opportuni moduli rilasciati dal gestore stesso ovvero mediante comunicazioni idonee.

Cosa accade in futuro quando percepiamo l’assegno pensionistico e quello derivante dalla pensione integrativa? Mentre l’assegno pensionistico è soggetto ad un’aliquota IRPEF decisamente alta, la stessa tassa applicata all’assegno mensile che arriva dal Fondo che abbiamo costituito con la previdenza integrativa, è agevolata al 15%. Dopo 15 anni, questa percentuale scende di 0,30% ogni anno fino ad un possibile livello minimo pari al 9% (servono 20 anni dopo i 15, quindi 35).

Entrando nel dettaglio della tassazione futura sugli assegni che arriveranno dal Fondo di Previdenza Integrativa, possiamo sottolineare come la base imponibile soggetta alla tassazione IRPEF sarà costituita dall’ammontare dell’assegno senza tenere conto di alcune parti:

Contributi ovvero quota contributiva che non sono stati dedotti (di cui abbiamo parlato con dovizia di particolari).

(di cui abbiamo parlato con dovizia di particolari). Parte di rendimenti che sono già stati tassati (ad esempio con l’aliquota al 20% nel Fondo pensione, ovvero 26% per altri strumenti di risparmio).

In conclusione, l’ammontare di denaro che destiniamo al fondo di previdenza integrativo ogni anno, ci consente di dedurre dalla base imponibile annuale una parte di tasse, ovvero ci consentirà di avere poi una rendita detassata della parte eccedente l’eventuale quota portata a deduzione. Nel caso non scegliessimo di dedurre nulla nell’anno, il denaro versato sarà totalmente detassato nel prossimo futuro durante l’erogazione degli assegni derivanti dal fondo. Un risparmio a tutti gli effetti.