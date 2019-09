La seduta di fine settimana a Piazza Affari non è stata particolarmente esaltante e la borsa non ha mai preso una direzione univoca, oscillando sul filo della parità per quanto concerne l’indice FTSE Mib che non riesce ad attaccare i 22.000 punti base. Stessa situazione anche per le altre Piazze Europee e nelle prime ore di contrattazione a Wall Street: l’attesa per le prossime strategie tiene banco e lascia tutti gli operatori in suspance.

Perché proprio di questo si tratta. La guerra commerciale sinostatunitense sembra approdare ad una nuova fase di tregua: Washington e Pechino annunciano la ripresa dei colloqui già dai primi giorni del prossimo ottobre.

Per quanto concerne il differenziale tra i titoli di stato italiano e quelli similari tedeschi presi a riferimento, ossia lo spread BTp-Bund, abbiamo un nuovo calo che consolida e attesta il valore intorno ai 151 punti base (-1,29%). Nonostante si sia distanti dai record siglati nei giorni precedenti, il rendimento dei titoli decennali si stabilizza sotto il punto percentuale, a 0,87% e molti paventano la possibilità per l’Italia di raggiungere presto uno spread di 100 punti base.

L’agenzia di rating Moody’s ha difatti aggiornato il giudizio sul debito sovrano italiano a “Baa3” con un outlook stabile confermando la bontà della scelta sul nuovo esecutivo dal punto di vista del mondo finanziario.

In agenda si attendono dati macroeconomici molto importanti: il PIL del secondo trimestre 2019 dell’Europa dopo la revisione finale e l’occupazione del mese di agosto registrata negli States: Trump già affina le proprie armi di propaganda.

Alla fine delle contrattazioni di venerdì 6 settembre, i principali indici della borsa di Milano segnavano questi valori:

Indice FTSE Mib a 21.947 punti base (-0,04%).

Indice Italia FTSE All-Share -0,05%.

Indice Italia FTSE Star +0,28%.

Indice Italia FTSE Mid Cap -0,19%.

Per quanto concerne le principali piazze europee, i valori non si discostavano di molto da quelli registrati in Italia, escludendo il balzo tedesco, nonostante gli ultimi dati sulla crisi della produzione industriale e la possibilità di una recessione che si avvicina:

Parigi +0,19%.

Francoforte +0,54%.

Londra +0,15%.

Madrid -0,029%.

Nel mercato valutario, la moneta unica torna ad indebolirsi nei confronti del dollaro quotandosi a 1,1027$ (-0,28%), mentre resta stabile contro la divisa nipponica a 118,01 yen (+0,03%).

Nel mondo delle criptovalute, la regina della blockchain, il Bitcoin (BTC) tenta la scalata di nuovo sopra gli 11.000 dollari: in questo momento è in ripresa a 10.861,11$ (+2,90%). Di questo trend ne beneficiano anche le altcoin come Ethereum (ETH) a 175,72$ (+2,03%) e Ripple (XRP) a quota 0,258075$ (+0,90%). Nella zona top ten della classifica basata sul market cap ci sono solamente risultati positivi in questo momento e la criptovaluta migliore è il Bitcoin Cash a 298,67$ (+3,52%). Cresce anche il market cap globale di tutte le cripto che torna sopra i 270 miliardi di dollari a 273 circa, ma la BTC dominance resta molto alta: 71,3% (Fonte: Coinmarketcap).

Nonostante il piccolo calo dello spread, le utility hanno avuto rendimenti tendenti al ribasso. Snam ha chiuso a 4,59€ in calo di quasi un punto percentuale (-0,99%) dopo il lancio di un’emissione obbligazionaria in due tranche con scadenza a 5 e 15 anni con tasso fasso per un controvalore pari a 1,1 miliardi di euro. La domanda è stata molto elevata, superiore al doppio (2,7 miliardi di euro) con investitori istituzionali interessati da ogni parte del mondo (diversificazione geografica) e di ottima reputazione. Grazie a questa operazione finanziaria, Snam vedrà crescere di circa 0,7 anni la maturity media del debito a medio-lungo termine che si porterà oltre i cinque anni e mezzo (5,5).

Sempre tra le utility male anche Enel che chiude a 6,62€ (-0,68%). Anche il colosso elettrico che collocherà il suo nome tra le migliori aziende europee leader di settore nel nuovo paniere, ha collocato ieri sul mercato USA e su quelli internazionali una sua obbligazione sostenibile in tranche singola destinata sempre alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali. Il controvalore è stato pari a 1,5 miliardi di dollari americani, ossia circa 1,4 miliardi di euro. La domanda, in questo caso, è stata addirittura quasi tripla, con gli ordini arrivati a circa 4 miliardi di dollari. A livello tecnico l’obbligazione prevede un tasso di rendimento fissato a 2,65% e scadenza 10 settembre 2024, quindi 5 anni. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,879% ed il rendimento effettivo a scadenza diviene così pari al 2,676%.

Sempre tra le società pubbliche scende anche Terna a 5,71€ (-1,52%). Dopo il rialzo registrato ieri, il titolo dell’operatore che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica con sede a Roma deve rifiatare.

Nel settore della banche e degli istituti di credito, gli andamenti sono stati ondivaghi:

Unicredit a 10,63€ (-0,54%).

Intesa Sanpaolo a 2,07 (+0,54%).

Banco Bpm a 1,88€ (-0,48%).

Ubi Banca a 2,38€ (-0,71%).

BPER Banca a 3,34€ (+0,48%).

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 1,59€ (-2,10%).

Creval (Credito Valtellinese) a 0,061€ (-0,98%).

Fineco Bank a 9,75€ (-0,89%).

Nel settore delle commodities, il prezzo del petrolio, dopo il forte rialzo di ieri, si assesta e perde leggermente mentre l’oro torna a salire leggermente sia in Europa, sia negli States e passa di mano a 1521,91$ all’oncia (+0,18%) ovvero 44,29€ al grammo (+0,07%).

La quotazione del greggio con consegna immediata vede:

Indice Wti dell’oro nero texano a 55,99$ al barile (-0,55%).

Indice Brent riferito al petrolio del Mare del Nord a 60,91$ (-0,07%).

Questo andamento, nonostante la discesa dello spread, ha inciso sui titoli legati al settore petrolifero. Eni ha chiuso la settimana a 13,77€ (-0,71%), Saipem a 4,41€ (-0,18%) e Tenaris è ridiscesa sotto la soglia dei 10 euro, a 9,99€ (-0,50%). Un calo che, visti i rialzi di ieri, può essere facilmente considerato fisiologico e assorbibile dalle società di ingegneria e servizi operanti nel settore petrolifero.

Nell’ambito industriale spicca il balzo di Atlantia all’indice FTSE Mib (+1,40 a 24,64€). Il gruppo che fa capo alla famiglia Benetton, nonostante la possibilità della revoca alle concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia S.p.a. (una sua controllata) paventata dal leader pentastellato Di Maio dopo il crollo del Ponte Morandi, vede molti acquisti. Gli operatori credono che le nuove posizioni, assolutamente concilianti, da parte della fazione legata al Partito Democratico, saranno vantaggiose per la holding dei Benetton.

Sempre tra le industrie, questa volta delle telecomunicazioni, va molto bene Telecom Italia TIM che cresce di +0,98% con le azioni che passano di mano a 0,50€. Nell’universo degli Agnelli, dopo le forte crescite registrate ieri, continua il trend positivo per CNH Industrial (+0,27% a 9,53€), Exor (+0,91% a 64,52€) ed FCA (Fiat Chrysler Automobiles a 12,60€ +0,21%). Scendono, invece, le quotazioni della squadra di calcio legata alla famiglia che subisce anche prese di beneficio: la Juventus FC quota ora 1,43€ (-0,38%).

Al di fuori dell’indice FTSE Mib si segnala il rialzo di Salini Impregilo (1,792€ +0,67%). Pietro Salini, numero uno della società, è intervenuto all’Italian Equity Week dichiarando che il gruppo operante nel settore delle costruzioni punta ad espandersi focalizzandosi soprattutto sui mercati australiani e americani. Secondo il quotidiano MF (Milano Finanza), il manager auspica ordini record per quest’anno e si è detto pronto come gruppo all’aumento di capitale necessario e previsto nella prossima assemblea di ottobre per salvare Astaldi (0,65€, -0,23%) e dare l’inizio al famoso polo delle costruzioni: il Progetto Italia.