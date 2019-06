Le dichiarazioni della Federal Reserve e del suo Governatore, Jerome Powell, ieri sera hanno in parte rasserenata gli animi di tutto il mondo, ma sicuramente deluso le aspettative di chi si attendeva un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale statunitense, mentre per ora restano inalterati, anche se la porta resta aperta nel mese di luglio e di settembre.

Previsioni in parte già attese dai maggiori analisti ma comunque molto utili a dare indicazioni di tranquillità ed evitare ulteriore tensioni sul mercato valutario, quando Trump e Cinesi ne stanno già creando in quello commerciale, con riflessi puntuali su azioni e obbligazioni dei principali titoli quotati nelle piazze cinesi, statunitensi ed europee.

Piazza Affari a metà seduta si avvicina al punto percentuale con tutti gli indici ed alcuni presentano anche un andamento superiore. Le altre borse europee sono comunque positive, sempre dopo aver assimilato le dichiarazioni di Powell e le indicazioni su una politica monetaria accomodante nel caso in cui il PIL USA rallentasse, la quale ha inciso sull’andamento di Wall Street. Benefici che oggi investono l’area Euro.

Alle ore 14, i principali indici di Piazza Affari segnano i seguenti valori per quanto concerne i loro parametri:

FTSE Mib a 21.389 punti +0,79%.

FTSE Italia Mid Cap +0,94%.

FTSE Italia Star +1,51%.

FTSE Italia All Share +0,82%.

Il differenziale tra BTP – Bund si attesta a 233 punti base, in calo drastico – 3,25%: buona notizia per Conte che è ora davanti alla Commissione Europea per rendere conto ed evitare la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a causa del debito eccessivo.

Le altre borse europee segnano ora questi valori relativi ai maggiori indici:

Parigi +0,60%.

Francoforte +0,74%.

Londra +0,71%.

Madrid -0,21%.

Per quanto concerne i titoli di maggior rilevanza per quanto concerne i risultati, abbiamo STMicroelectronics che, dopo i rendimenti negativi degli ultimi giorni a seguito delle proiezioni negative di loro committenti, i cinesi Huawei guadagna +3,14%, mentre Telecom Italia segna +1,58%, dopo i rumors di un possibile tentativo per sbloccare la situazione interna con Vivendi ed il Fondo Elliott e riuscire a decidere i prossimi passi strategici per il futuro dell’azienda.

FCA guadagna in questo momento +1,43% con gli investitori che attendono news da una possibile riapertura dell’affaire con Renault, in continuo divenire e forse con novità positive all’orizzonte.

Nel segmento dei bancari, Carige è sospesa dalle quotazioni, dopo gli ultimi accadimenti e il possibile intervento del Fondo Interbancario a copertura dell’offerta molto bassa del Fondo Apollo (peggiore di quella presentata e ritirata da Blackrock), ma le ripercussioni e le correnti di pensiero interno, prime tra tutti quella del maggior azionista, Malacalza, non favoriscono il lavoro dei commissari che pare orientato a una negoziazione con il Fondo in ogni caso.

Perdono Intesa Sanpaolo (-1,03%) e Unicredit (-0,77%).

Per quanto concerne i titoli al di fuori dell’indice FTSEMib, l’attenzione è catturata dal Gruppo Astaldi che in questo momento guadagna +2,35% dopo essere arrivata a picchi più alti: la fiducia negli acquisti del titolo è successiva alla proposta di Salini Impregilo per rafforzare ulteriormente l’intesa industriale.

OVS, operatore nell’abbigliamento, dopo aver reso manifesto i risultati dei primi tre mesi dell’anno, ha infervorato gli operatori che si sono tuffati a capofitto sul titolo: al momento guadagna +10,30%.

Tra i titoli di maggior rialzo, troviamo anche Mondo Tv +10,12%: dopo aver annunciato l’alleanza con Toon2Tango, gli operatori hanno proceduto all’acquisto facendo spiccare in alto il valore.

ELES, dopo aver debutato ieri e aver raddoppiato subito il prezzo di quotazione, probabilmente sottostimato, volutamente o meno, continua ad essere oggetto del desiderio ed è stato sospeso per eccesso di rialzo, dopo essere arrivato anche a +23,75%. La Borsa ha reso avviso pubblico nel quale dichiara inammissibili gli ordini senza limite di prezzo per le azioni ordinarie di ELES, fino a successiva comunicazione. Azione dovuta e d’obbligo per evitare speculazioni ulteriori, in linea con le regole di borsa.