Un vero mercoledì da incorniciare per Piazza Affari che diventa Regina d’Europa e reagisce ancor più positivamente alle notizie congiunturali provenienti dal mondo. Grazie alle scelte interne, condivise soprattutto a livello istituzionale europeo e dalle organizzazioni finanziarie, in quella che potremmo denominare come Democrazia 2.0: al di là delle ideologie, occorrerebbe una profonda riflessione sulla bontà (e sulla necessità) del voto popolare se non segue una rappresentanza coerente con la volontà dei cittadini nel parlamento. Il livello culturale non è più quello del “Panem et Circenses” dei romani, anche perché di pane e di divertimento non ce ne è granché.

Come anticipato dal prologo, il Premier (adesso si) ancora in pectore Giuseppe Conte, giunto alla ribalta popolare da vero leader senza alcuna carriera politica, né in ambiti differenti da quelli giuridici e accademici, ha sciolto la riserva e accettato l’incarico per formare il nuovo esecutivo a trazione M5S-PD. Dopo pochi mesi dall’odio reciproco (e dal voto contrario sulla piattaforma Rousseau), tutto è cambiato. Il nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze, al posto del silurato Giovanni Tria, sarà Roberto Gualtieri, eurodeputato del PD e presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, in continuità con uno dei veri grandi elettori del nuovo esecutivo, l’Europa. Domani alle 10:00 la cerimonia del giuramento che oramai avviene quasi annualmente in Italia.

La fiducia degli investitori e di chi realmente tesse le redini del mondo intero, senza voler implicare boicottaggi, né loggie massoniche o altro, ma fotografando la reale situazione in cui viviamo, ha influenzato più che positivamente lo spread BTp-Bund: il differenziale tra i titoli del nostro Tesoro e quelli similari decennali tedeschi, presi a riferimento, è sceso sotto i 150 punti, a 149 (-6,2%). Una vera botta di salute per i conti del nostro Stato che vede un nuovo record inerente il rendimento dei decennali, a 0,81%.

L’esperto Matteo Ramenghi, CIO di UBS GWM Italia, evidenzia come i BTp e la Borsa abbiano reagito molto positivamente al cambio di rotta a livello politico. Allontanandosi da alcuni estremi rappresentati dalla Lega di Salvini (vincente alle Europee con oltre il 40% dei consensi n.d.r.) come politiche fiscali aggressive (la flat tax) ed un atteggiamento conflittuale nei confronti dell’Europa, gli investitori che sarebbero fuggiti, stanno ora tornando. Secondo l’esperto, la reazione potrebbe continuare anche nelle prossime sedute, compreso il calo dello spread: i titoli di Stato italiani, infatti, quotano ancora con rendimenti superiori agli 80 punti base rispetto a qualli spagnoli e portoghesi, vicini ai rendimenti negativi.

Alla chiusura delle contrattazioni odierne, la borsa di Milano presentava questi indici:

Indice FTSE Mib a 21.737 punti base (+1,58%).

Indice FTSE Italia Star +0,61%.

Indice FTSE Italia Mid Cap +1,36%.

Indice FTSE Italia All-Share +1,55%.

Il controvalore degli scambi è salito di molto, a 2,18 miliardi di euro, rispetto agli 1,62 registrati ieri. Su 403 titoli trattati, 280 hanno chiuso in area positiva, 94 in quella negativa e 29 azioni sono rimaste pressoché invariate.

Meglio delle principali piazze europee che hanno invece chiuso le contrattazioni di mercoledì 4 settembre con questi valori principali:

Parigi +1,21%.

Francoforte +0,96%.

Londra +0,59%.

Madrid +0,54%.

Nel mercato valutario, dopo le ultime sedute al ribasso, la nostra moneta unica torna a fare la voce grossa e sale sia contro la divisa americana, sia contro quella nipponica. Un euro si cambia con 1,1018$ (+0,74%) e con 117,03 yen (+0,84%).

Nell’universo delle criptovalute, il Bitcoin (BTC), dopo esser tornato sopra la soglia dei 10.000$, sembra rivedere la posizione. Al momento la situazione è in negativo: un BTC si cambia con 10.573$ (-0,68%) trascinando con sé anche le altcoin come Ethereum (177,96$, -1,50%) e Ripple (0,260152$, -0,92%). Dopo i rialzi di ieri, il trend sembra destinato a cambiare. Il market cap totale, dopo esser tornato sopra i 270 miliardi, scende di nuovo sotto tale soglia a 268: aumenta anche la BTC dominance, ovvero la quota della regina della blockchain su tutte le altre criptovalute, pari a 70,6% (Fonte: Coinmarketcap).

Nel comparto bancario, il calo dello spread e la stabilità politica ha fatto molto bene a tutti gli istituti, soprattutto al Monte dei Paschi di Siena, legato a doppio filo al PD, sul quale gli operatori puntano molto:

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 1,64€ (+3,4%).

Unicredit a 10,33€ (+2,05%).

Intesa Sanpaolo a 2,03€ (+1,35%).

Banco Bpm a 1,86€ (+2,87%).

Ubi Banca a 2,32€ (+1,62%).

BPER Banca a 3,32€ (+1,00%).

Creval a 0,061€ (+1,16%).

Fineco Bank a 9,58€ (+2,88%).

Molto bene anche le utility, grazie alla discesa dello spread: Snam chiude a 4,64€ (+0,76%) e Terna a 5,82€ (+0,52%) mentre fa meglio Enel a 6,74€ (+0,85%). Il colosso elettrico ha comunicato la conclusione dell’aumento di capitale sulla controllata cilena Enel Américas pari a 3 miliardi di dollari. Considerando le azioni sottoscritte durante il primo ed il secondo periodo di offerta in opzione ai soci, l’aumento è stato già coperto per il 99,49%. Enel si è impegnata complessivamente per circa 1,77 miliardi di dollari. Gli analisti di Equita SIM hanno aumentato il target prize da 6,7€ a 7€ rivedendo la valutazione parametrica sull’azienda e confermando il “buy” sulle azioni Enel: gli esperti hanno apprezzato l’ingresso del titolo nel paniere STOXX Europe 40 Index, un particolare indice europeo che raccoglie tutte le aziende leader nei nei propri settori produttivi.

Nel settore delle commodities, grande balzo del prezzo del greggio con consegna immediata dopo i recenti cali:

Indice Wti del Petrolio Texano sale a 56,3$ (+4,38%).

Indice Brent del Petrolio del Mare del Nord sale di nuovo sopra i 60 dollari, a 60,75$ (+4,27%).

Di questo andamento ne hanno usufruito i petroliferi: Eni ha registrato un rialzo di +0,50% e chiuso le contrattazioni a 13,67€.

L’oro, invece, ritraccia sul mercato europeo, mentre resta stabile nel mercato USA: il prezioso metallo si attesta a 1549,96$ l’oncia (+0,13%) e 45,15€ al grammo (-0,42%).

Nel settore industriale, le notizie sono molto positive. FCA (Fiat Chrysler Automobiles)sale di +2,29% a 12,22€. Secondo il Corriere della Sera, il management aziendale starebbe ripensando alle strategie commerciali sul mercato USA: la 500 versione berlina e cabrio non saranno più venduta dal 2020.

CNH Industrial sale a 9,36€ (+3,06%) dopo il calo subito ieri dopo la presentazione del piano industriale quinquennale (2020-2024). I vertici aziendali hanno precisato che durante questo periodo lancerà oltre 20 nuovi veicoli commerciali. Gli analisti hanno rivisto le loro analisi alla luce di queste novità e dello scenario in cui si muoverà il nuovo assetto, vista la divisione con il brand Iveco: Mediobanca ha alzato il target prize da 12,5€ a 13€ viste le stime sulla redditività nel biennio 2020/2021 confermando il giudizio “outperform” (performance migliore del mercato).

Il gruppo che fa capo alla famiglia Benetton, Atlantia, vola letteralmente a 24,03€ (+5,91%) grazie anche alla forte contrazione dello spread che si ripercuote positivamente sulle molte aziende facenti parte della holding. Al di là della paventata revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia, dopo il crollo e la tragedia del Ponte Morandi, su cui batte moltissimo il leader pentastellato Di Maio, oggi gli operatori hanno concesso fiducia all’azienda. Il prossimo esecutivo a trazione PD-M5S dipanerà anche questa situazione.

Quotata al Mid Cap, fa bene Mediaset (+1,33% a 2,82€). L’azienda del biscione è riuscita a far approvare dall’assemblea degli azionisti riunitasi oggi la riorganizzazione del gruppo e la fusione con la controllata spagnola al fine di creare la holding con sede in Olanda Media for Europe (MfE). Vivendi ha dato battaglia e continuerà nelle sedi istituzionali e giuridiche ad osteggiare il progetto, per non esser tagliata fuori da Fininvest, vero promotore del riassetto: a tal fine ha confermato anche di aver acquistato una quota di poco superiore all’1% di Mediaset Espana.

L’azienda Maire Technimont, attiva nei settori dell’edilizia, dell’ingegneria, nello sviluppo tecnologico e nell’energia, ha comunicato che alcune controllate hanno ottenuto l’aggiudicazione di importanti commesse per licensing, servizi di ingegneria, attività EP (Engineering e Procurement) ed EPC. I contratti, nel complesso, hanno un controvalore pari a 90 milioni di dollari e sono localizzati in Europa ed in Russia. Gli operatori, consci di questa novità, hanno fatto balzare il titolo societario a +2,63%, acquistando le azioni della holding che ora passano di mano a 2,26€.