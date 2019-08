Piazza Affari si veste a festa con gli operatori principali di mercato che danno il proprio benestare al Conte-Bis, manifestando oramai un nuovo tipo di elettorato in una democrazia 2.0 cui occorrerà riferirsi sempre di più, dato che in Italia sovente accadono questi accadimenti provenienti da influenze esterne finanziarie.

La Borsa Italiana ha visto tutti i principali indici volare vicino al 2%, con le altre Piazze Europee che hanno manifestato la stessa positività, seppur in minor grado. Ecco l’antefatto che ha inciso sulla seduta odierna: al termine del secondo giro di consultazioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico a Conte di comporre un nuovo esecutivo sull’asse M5S-PD. L'”Avvocato degli Italiani”, come ha sempre amato definirsi, ha accettato con riserva.

Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer (acronimo CIO) di UBS WM Italy ritiene che gli investitori apprezzeranno questo nuovo assetto in un momento in cui i rendimenti dei titoli di Stato Italiani sono ancora superiori a quelli delle zone periferiche europee (in particolar modo alla penisola iberica, Spagna e Portogallo).

“Se il Conte Bis non dovesse, però, ottenere la fiducia del Parlamento, il fantasma di elezioni anticipate potrebbe imprimere di nuovo ansia e pressione sui titoli di stato italiani e sulle azioni quotate a Piazza Affari”

Per quanto riguarda il differenziale tra i titoli di Stato Italiani e quelli decennali tedeschi, presi a riferimento, ossia lo Spread BTp-Bund, la giornata è campale, dato che questo valore è sceso sotto i 170 punti attestandosi a 167 (-4,77%). La situazione contingente ha influenzato positivamente l’ultima giornata della tre giorni d’asta sui BTp del Tesoro: in mattinata il nostro Ministero ha collocato alla grande due BTp, uno a scadenza 5 e l’altro decennale. Il rendimento di quest’ultimo titolo ha toccato il record di 0,96%, sotto la soglia del punto percentuale. Un vantaggio non da poco per i nostri futuri conti pubblici.

Alla chiusura delle contrattazioni di Milano, ecco i principali indici di riferimento:

FTSE Mib 21.398 punti base (+1,94%).

FTSE Italia Mid Cap +1,20%.

FTSE Italia All Share +1,85%.

FTSE Italia Star +0,99%.

Il principale indice borsistico italiano, FTSE Mib, è riuscito a tornare sopra la soglia dei 21.000 punti, stabilizzandosi e lanciandosi di nuovo verso i 22.000. Nella seduta odierna la borsa milanese ha visto passare di mano azioni per un controvalore pari a 2,51 miliardi di euro, molto superiore agli 1,76 registrati ieri. Su 412 titoli trattati, 266 hanno terminato la loro corsa in area positiva, 114 in quella negativa, mentre 32 azioni sono rimaste pressoché invariate.

Nel mercato valutario, l’euro conferma la sua debolezza contro il biglietto verde quotandosi a 1,1072$ (-0,10%) e consolidando la posizione sotto gli 1,11 dollari, mentre il cambio contro la divisa nipponica vede la nostra moneta unica guadagnare terreno e quotarsi a 117,68 yen (+0,43%).

Nel mercato delle criptovalute, crollo verticale del Bitcoin (BTC) che scende addirittura sotto la soglia dei 10.000 dollari e non riesce a tenere la posizione che aveva consolidato sopra questo livello. Attualmente la moneta regina della blockchain segna 9.522$ (-7,09%) trascinando con sé tutte le altcoin come Ethereum (ETH) a 168,44$ (-9,94%) e Ripple (XRP) a 0,252473$ (-5,16%). Un vero e proprio tracollo: al momento, nella top Ten, Litecoin fa peggio di tutte e perde -10,30% quotandosi a 64,77$. Malissimo anche Monero: la criptovaluta legata per antonomasia a sicurezza e anonimato, al centro anche di numerose polemiche, attualmente fa segnare 68,75$, con -11,11%. Il market cap totale, ossia i capitali presenti in tutte le criptovalute, scende sotto ben al di sotto dei 250 miliardi, a 246 (Fonte Coinmarketcap).

Come anticipato, le banche a Piazza Affari hanno fatto la parte del leone, con Monte dei Paschi di Siena che è stata anche sospesa per eccesso di rialzo. Il nuovo assetto governativo ed il calo repentino dello spread hanno influito anche in questo comparto sensibile.

Secondo Filippo Alloatti, Senior Credit Analyst di Hermes Investment Management, il nuovo Governo potrebbe essere una manna per gli istituti finanziari . Il Conte bis potrebbe dare una mano alle banche che sono alle prese con l’obiettivo di ristrutturare i propri bilanci, riducendo i crediti inesigibili (ad esempio NPE, NPL), dando maggior attenzione agli UTP (Unlikely To Pay, i cosiddetti crediti che comportano inadempienze probabili), razionalizzando i costi operativi e spingendo al rialzo il costo delle commissioni per aumentare la redditività.

Ecco la situazione dei titoli bancari alla fine delle contrattazioni:

Monte dei Paschi di Siena (MPS) regina assoluta con un +13,1% a 1,52€. Come detto, l’antica banca senese ha probabilmente ottenuto grande fiducia e consenso dal fatto che il PD, molto legato a questa banca anche attraverso la fondazione, torni a governare, seppur in asse con il Movimento 5 Stelle.

Unicredit ha chiuso a 10,18€ (+2,89%) , tra i Top Traded insieme a Intesa, Enel, Eni, FCA, Generali Ass e Banco Bpm. Secondo il Corriere della Sera le indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg avrebbero fonti sicure nel ritenere che l'istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sarebbe intenzionato a sciogliere la joint-venture con il gruppo finanziario Koc, il quale controlla l'82% della banca turca Yapi Kredi. Mediante questa operazione, Unicredit controllerebbe il 41% di questa banca turca da sola e potrebbe anche liquidare totalmente ovvero parte della quota.

Intesa Sanpaolo a 2,01€ (+2,28%).

Banco Bpm a 1,89€ (+3,05%).

Ubi Banca a 2,39€ (+2,14%).

Creval a 0,060€ (+5,49%).

Fineco Bank a 9,56€ (+2,44%).

Del calo dello spread ne hanno usufruito le utility come Terna che ha chiuso a 5,81€ (+1,61%) e Snam a 4,66€ (+2,37%), mentre Enel segna 6,63€ (+2,02%).

Per quanto riguarda il prezzo del greggio, dopo una prima fase di ribasso, in mattinata, la quotazione è salita. Per la consegna del petrolio si parla di:

Indice Wti del Texas a 56,64$ al barile (+1,54%).

Indice Brent del Mare del Nord 60,72$ al barile (+0,38%).

Di questo scenario ne hanno beneficiato i titoli petroliferi come Eni che è salita a 13,62 (+1,63%).

Molto bene gli industriali, che da tutta questa situazione favorevole, con gli energetici in forte rialzo, così come la fiducia degli operatori, hanno incassato grandi acquisti.

Prysmian è tra le migliori performer di giornata, per quanto riguarda le aziende quotate all’indice FTSE Mib. Il titolo è salito di +4,61% e si scambia a 19,88€. Gli analisti di Goldman Sachs, dopo aver valutato la situazione dell’azienda specializzata nella produzione cavi da utilizzare prevalentemente nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia (anche in fibra ottica), hanno alzato il target prize sul titolo societario portandolo da 17,5 addirittura a 22,5 euro. Contestualmente hanno anche migliorato il giudizio portandolo a “buy”.

Bene anche CNH Industrial che sale di +5,18% a 8,9€. L’azienda, operante nel settore dei Capital Goods, è avanzata ed ha ottenuto la fiducia degli investitori nonostante gli esperti di Equita Sim abbiano tagliato la valutazione sulla società, abbassando il target prize da 13,1€ a 12€. Gli analisti hanno valutato come negativa la riduzione delle stime per il biennio 2020/2021, a seguito di variabili esogene, ossia non riconducibili all’azienda stessa e congiunturali: comprendendo questo, gli esperti hanno lasciato il giudizio sull’acquisto delle azioni, anche perché il prezzo obiettivo è superiore ancora del 30% rispetto l’attuale quotazione.

Male Pirelli che chiude a 4,69€ (-2,19%). Gli analisti di Citigroup hanno modificato il giudizio sulla società ponendo il “Sell” (vendere), dopo aver analizzato lo scenario mondiale e la probabile flessione della domanda nel settore degli pneumatici nel 2020. A rischio la redditività della società quotata al FTSE Mib.

Brunello Cucinelli ha chiuso la sessione a 28,42€ (-1,8%), ritracciando in negativo dopo aver toccato anche 30,68€. Il Gruppo che lavora ed opera nel settore del cachemire, quindi dell’abbigliamento di alta qualità, ha comunicato i risultait semestrali nel 2019. Nella nota emessa ad uso e consumo degli operatori, i ricavi sono aumentati di +8,1%, mentre l’utile netto normalizzato (al netto dei benefici fiscali derivanti del patent box) è calato a 22,8 milioni di euro rispetto i 23,8 segnati a giugno 2018. I vertici del brand di lusso hanno comunicato le loro prospettive nel prosieguo del 2019: il fatturato dovrebbe incrementare in linea con le attesa di lungo periodo, così come la marginalità EBITDA. Dopo questi dati, alcune banche d’affari hanno rivisto le stime sull’utile per azione inerente il 2019, segnalando una politica fiscale peggiore di quanto stimato.

Fincantieri chiude a 0,93€ (+3,12%). Secondo i colleghi del Sole 24 Ore, la società presenterà un’offerta alla gara bandita dalla Marina Militare degli Stati Uniti per aggiudicarsi la costruzione di venti fregate multiruolo. Il controvalore della commessa è pari a 19 miliardi di dollari ed in corsa ci sarebbero quattro società, tra le quali l’amministrazione americana sceglierà entro la metà del 2020.

