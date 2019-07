Seduta altalenante quella di oggi a Milano. Durante la fase di contrattazione si sono toccati momenti veramente entusiasmanti con lo spread BTP-Bund che scendeva sempre più quasi a toccare i 190 punti per poi riprendere quota e finire di nuovo sopra la soglia dei 200, a 207 punti base (-2,34%). I rendimenti dei titoli di Stato decennali, nonostante la notizia del fermo alla procedura d’infrazione UE, salgono di nuovo a 1,67%. Nonostante la procedura d’infrazione sia stata evitata, per gli analisti lo scontro potrebbe ripresentarsi tra tre mesi, quindi resta una certa tensione su

Viceversa gli indici di Piazza Affari hanno registrato il superamento della soglia di 22mila del FTSE Mib, confermando il trend di crescita, grazie soprattutto alle performance dei titoli bancari, Ubi Banca e Unicredit su tutti. Nel giorno dell’Indipendenza Americana, Wall Street rimane chiusa e molte operazioni si sono concentrate sugli altri mercati, né si è avuta l’influenza positiva della crescita probabiile a New York, in fase Toro scatenato da giorni.

Alla chiusura delle contrattazioni ecco i principali parametri della Borsa di Milano:

FTSE Mib 22.120 punti base +0,98%.

FTSE Italia All-Share +1,01%.

FTSE Italia Mid Cap +1,26%.

FTSE Italia Star +0,93%.

Rispetto alla giornata di ieri, gli scambi di giovedì 4 giugno sono scesi da 2,85 miliardi di euro a 2,27 miliardi e sui 407 titoli trattati, 221 sono andati in zona positiva, mentre in negativo troviamo 153 azioni. Pressoché invariate le restanti 33.

Nel mercato valutario il cambio euro e dollaro, vista anche la festa americana, resta più o meno stabile (-0,04%) attestandosi a 1,1288$; più o meno invariato anche il rapporto con lo yen (+0,03%). Per acquistare un euro servono 121,65 yen.

Le criptovalute tornano a salire, trascinate di nuovo dal Bitcoin che sfreccia di nuovo verso quota 12.000$. In questi minuti un BTC si scambia con 11.753$, in aumento di +3,69%.

Dopo gli aumenti di ieri anche oggi le banche l’hanno fatta da padrone ed hanno dato continuità al rally in rialzo con balzi e balzelli davvero sorprendenti.

Prima tra tutte, miglior performance di giornata al FTSE Mib per Ubi Banca con +5,62%, a 2,612€. Ci sarebbe l’interesse di sette soggetti per divenire partner assicurativo di questa banca, ma la scelta definitiva, secondo il quotidiano MF, sarà preso in autunno, anche se c’è pure un’alternativa, ossia l’internalizzazione dell’attività puntando sulle competente e le risorse interne.

Bene anche Unicredit, medaglia d’argento in questa particolare classifica tra banche. Tra i primi gruppi bancari italiani, Unicredit oggi registra un aumento di +4,62% e le azioni si scambiano a 11,69€. L’istituto ha concluso un accordo con B2 Kapital con oggetto la cessione pro-soluto (ossia senza la responsabilità di chi cede sulla solvibilità del credito) di 24,5 milioni di euro per crediti garantiti/chirografari in sofferenza: questi crediti vertono sul credito erogato a piccole e medie imprese (acronimo PMI) bosniache da parte di due sussidiare.

Tra i Bancari che oggi godono, ci sono sicuramente i dirigenti di Monte dei Paschi di Siena che chiude le contrattazioni con un favoloso +17,6% a 1,4€. Gli operatori hanno puntato tutto sull’istituto senese che starebbe collocando un bond senior preferred con un controvalore pari a 300 milioni di euro. Il titolo, triennale, avrebbe già richieste per oltre mezzo milione di euro.

BPER non ha fatto eccezione ed ha guadagnato +2,91% attestandosi al prezzo di 3,889€. L’amministratore delegato Alessandro Vandelli, durante l’assemblea straordinaria per l’aumento di capitale riservato a Fondazione Banco di Sardegna, ha espresso interessamento per il salvataggio di Carige, ma solo se questo non dovesse penalizzare Bper. Contestualmente, visti i parametri finanziari tutti positivi nei primi sei mesi del 2019, la banca non necessita di risorse disponibili e non emetterà bond a tal fine.

L’azienda Trevi Group specializzata nel consolidamento di terreni e nelle fondazioni speciali ha visto una sospensione in mattinata per eccesso di rialzo, ma si è poi accontentato del progresso finale di +1,21% a 0,251€. Il gruppo non naviga in buone acque e rischia l’amministrazione straordinaria perché la famiglia Trevisani, azionista al 33%, vorrebbe mantenere la stessa quota anche in caso di sottoscrizione pro-quota di un aumento di capitale pari a 130 milioni. Le banche e gli altri azionisti istituzionali, compresa Cassa Deposito e Prestiti ed il fondo di private equity Polaris non vogliono recepire questa richiesta perché chiedono una soluzione di continuità con il passato: visto il dissesto e la necessità di salvare il gruppo, sarebbe necessario mettere un punto e a capo a ciò che è accaduto.

Stabili le altre piazze europee che risentono della chiusura di Wall Street, nonostante la nuova linea politica dopo la nomina delle maggiori cariche nell’Unione.

Alla chiusura delle contrattazioni di giovedì, ecco i principali parametri: