L’economia italiana, ancora in bilico tra la crisi permanente e l’attuale situazione politica italiana, visti anche i rapporti attuale con la UE, segna comunque un buon cambio di passo in giugno.

Dai dati emersi oggi 11 giugno 2019 da una nota emessa da Bankitalia, i prestiti alle famiglie salgono e sono molto più alti come volume consolidato: le banche sembrano aver finalmente sciolto i cordoni, e la situazione non potrà che migliorare, visto l’incentivo dettato dalla BCE e dal Governatore Mario Draghi che consentirebbe loro un tasso premiale in caso di investimenti all’economia reale superiori a una certa soglia.

In aprile i prestiti netti al settore privati, corretti per ridurre l’incidenza di cartolarizzazioni e altri creduti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, ossia voci di bilancio che non interessano all’analisi veritiera dei parametri oggetto di studio, crescono dello 0,8% su base annua e del 0,9% base mensile, rispetto a marzo.

I prestiti alle famiglie nello stesso mese segnano un più 2,6%, con un avanzo del 2,5% rispetto al mese precedente, mentre i finanziamenti alle società non finanziarie confermano il trend in diminuzione: -0,6% su base annua e -0,6% rispetto a marzo 2019.

Da quanto emerge dal Rapporto Banca e Moneta della Banca d’Italia, i dati significativi possono essere così elencati:

I depositi dei privati crescono del 3,4% su base annnuale, rispetto ad aprile 2018 e del 3,3% su base mensile (in confronto a marzo 2019).

La raccolta obbligazionaria cala di -7,9% su base annua e su base mensile (-8,7%).

Le sofferenze delle banche, ossia le passività, i debiti, diminuiscono su base annua di -37,6% e su base mensile -37,7%, grazie anche ad operazioni di cartolarizzazione che trasformano strumenti finanziari non trasferibili in altri similari però trasferibili, quindi liquidabili e negoziabili, trasferendo il rischio legato al credito agli obbligazionisti, ad esempio.

Dopo queste notizie positive, qualcuno storcerà il naso all’aumento dei tassi d’interesse sui prestiti erogati alle famiglie, in netto aumento. Per l’acquisto di abitazioni e per il sostenimento delle spese accessorie, i tassi d’interesse medi sono arrivati a 2,26%, mentre il valore registrato a marzo era 2,17%. Il tasso d’interesse medio sull’erogazione di credito al consumo, i cosiddetti prestiti personali, è arrivato a 8,06%, anch’esso in aumento.