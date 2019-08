Pokémon GO è sicuramente uno dei giochi più giocati e amati da tutta la community globale. Divenuto un vero e proprio cult, anche grazie al lavoro degli sviluppatori con aggiornamenti e feature sempre nuove per allungarne a giocabilità e sorprendere sempre gli appassionati, anche oggi, martedì 6 agosto 2019, questo gioco ci sorprenderà con una novità davvero brillante!

Dopo il riconoscimento e la qualifica di “Sport in Life” rilasciata dalla Sports Agency del Ministero dell’istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia giapponese, Niantic sta predisponendo un nuovo evento.

Se siete degli appassionati collezionisti dei Pokémon cosiddetti Shiny (brillanti appunto), al Pokémon GO Fest 2019 di Yokohama è stata annunciata una novità che accontenterà i palati più fini. A partire dalle ore 3:00 di oggi, martedì 6 agosto, il pokémon Poliwag sarà rilasciato in versione Shiny!

I partecipanti all’evento di Yokohama avranno sicuramente maggiori opportunità di trovarlo e catturarlo con la propria sfera poké, grazie ad uno spawn ed uno shiny rate maggiore.

Poliwag Sniny è la versione cromatica di un Pokémon di tipo acqua conosciuto già nella prima generazione di Kanto e la sua cattura ci permetterà di riuscire ad avere anche le sue evoluzioni:

Poliwhirl.

Poliwrath.

Politoed.

Per riuscire ad averli disponibili tutti, occorre catturare almeno due Poliwag Shiny perché l’evoluzione accade in modo casuale.

Per chi, invece, non è interessato a questa nuova proposta di Niantic, è ancora disponibile l’evento Team Rocket di cui abbiamo già parlato in un nostro articolo. Girovagando tra i Pokéstop nei quali le reclute del Team Rocket sono passate, possiamo facilmente trovare i Pokémon di tipo Ombra.

I creatori del gioco hanno inoltre introdotto una novità ulteriore mediante un aggiornamento: lo Spazio Pokémon è aumentato da 2.000 a 2.500 unità, ma l’espansione non è purtroppo gratuita. Ogni unità in più costerà 200 monete della valuta corrente nel mondo dei Pokémon.