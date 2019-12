Il Polo Nord magnetico rappresenta quel punto, ovvero quella zona del nostro pianeta nella quale si caratterizza la più intensa attività magnetica di tutto il pianeta. Tutti lo conosciamo perché, sin da piccoli, ci hanno insegnato che la bussola punta sempre al nord quando in realtà l’ago di questo geniale congegno inventato secoli or sono anche per favorire la navigazione verso terre allora sconosciute, punta proprio verso il polo magnetico.

Polo Magnetico che, a differenza del Polo Nord, la zona che conosciamo come Articolo, tende a spostarsi e lo fa continuamente seppur di poco.

Ciò che è accaduto ultimamente, invece, rappresenta di fatto una novità e gli scienziati di tutto il mondo, nonché la Comunità scientifica, sono sorpresi da questo cambiamento del nostro pianeta. Negli ultimi tempi, infatti, gli spostamenti del polo nord magnetico sono divenuti sempre più veloci e meno prevedibili, segno che qualcosa sta cambiando e che la nostra Madre Terra, nell’antichità denominata Gea, sta forse modificando il suo assetto, a causa di accadimenti che forse c’entrano anche con noi esseri umani. Accadimenti comunque annoverabili tra le possibili evoluzioni della vita di un pianeta come il nostro.

Gli scienziati, valutando gli ultimi movimenti del Polo Nord magnetico, non hanno creduto ai loro occhi quando hanno registrato uno spostamento incredibile di questo verso la Siberia, la storica regione russa.

Perché gli scienziati sono allarmati? Come abbiamo anticipato, moltissimi strumenti e applicazioni anche moderne, come le App che abbiamo installato sui nostri ipertecnologici smartphone, rischiano di “perdere la bussola” e far andare in tilt tutto il sistema sul quale si basano gran parte delle nostre tecnologie.

A differenza del millenium bug che molti ricordano, ossia l’azzeramo delle date nei calcolatori elettronici a cui si riuscì poi facilmente a mettere una pezza, stavolta la questione è ben più complessa e, soprattutto, incontrollabile da parte del genere umano. A rischio ci sono molti piani civili, ma anche programmi militari che basano quasi tutta la strumentazione anche se non esclusivamente su un fattore così certo quale il polo nord magnetico.

Il suo spostamento così lontano potrebbe generare una serie di problematiche, non solo a danno della navigazione e del sistema dei trasporti, con chiari riflessi poi su tutta l’economica mondiale, già fragile e flagellata dalla speculazione.

La Storia

Il Polo Nord magnetico del nostro pianeta è sempre stato localizzato nella zona artica del Canada e non si è mai spostato più di tanto consentendo ai navigatori del passato e ai grandi conquistatori (compresi quelli che sbarcarono nel Nuovo Mondo), di navigare sul pianeta terra avendo chiaro riferimento: il Nord.

Dagli anni novanta qualcosa è cambiato: negli ultimi trent’anno il Polo Nord magnetico ha iniziato a spostarsi ad un ritmo impressionante, distanziandosi spesso anche di 50 km ogni anno e continuamente.

Quel che è accaduto quest’anno lo abbiamo già anticipato: il Polo Nord magnetico ha travalicato i confini artici superando il mediano di Greenwich (il cosiddetto meridiano zero che divide artificiosamente il pianeta Terra tra est e ovest localizzato in Inghilterra) e si sta dirigendo verso la Siberia, molto distante dalle zone Canadesi dunque.

Questo scarto così repentino e sostanziale, ha costretto i ricercatori ad aggiornare il World Magnetic Model, un documento redatto ed elaborato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration di concerto con la British Geological Survey. Questo documento rappresenta il vademecum della navigazione: grazie alla localizzazione del Polo Nord magnetico e ai dati provenienti dai sistemi moderni di GPS (e altri protocolli) basati sui satelliti, i moderni sistemi di navigazione si basano su quanto descritto come parametri e variabili da computare.

Navigators have relied upon it for centuries. It is essential to everything from smartphone apps to aviation and shipping. But the latest calculations reveal that Earth’s magnetic north pole is shifting. And it’s showing little sign of slowing down https://t.co/bwli3e9Ymt pic.twitter.com/Cvt8GRTB7i — Financial Times (@FinancialTimes) December 13, 2019

Conseguenze

Come anticipato, il fatto che questo spostamento sia stato così importante ha creato e creerà diversi grattacapi e problemi. In tutto il mondo occorrerà rivedere e revisionare parecchie regole che si basano sul nord magnetico, ad esempio i numeri delle piste di atterraggio degli aerei, assegnati in riferimento alla posizione di questo punto ritenuto relativamente fermo.

Le conseguenze, però, non sono solo queste che potrebbero sembrare delle piccole asperità da superare. Gli scienziati stanno cercando di comprendere e capire il perché di questi spostamenti così repentini e sono preoccupati proprio sulla base degli studi che stanno attuando.

Sotto la superficie terrestre, circa 3.000 chilometri sotto di essa, scorrono grandissime quantità di ferro allo stato liquido, il minerale che più di tutti caratterizza il magnetismo per sua natura. Gli studiosi, dunque, sono impauriti dagli sconvolgimenti che sembra stiano accadendo là sotto, vicino al nucleo del nostro pianeta, il suo cuore pulsante.

Nel nuovo modello elaborato sulla base dei dati disponibili con gli strumenti che abbiamo, gli scienziati hanno anche confermato un ulteriore aspetto negativo da non sottovalutare: il campo magnetico terrestre continua a indebolirsi di circa il 5% ogni secolo.

L’inversione magnetica tra polo Nord e Sud spesso paventata e simulata anche tramite calcolatori elettronici, provocherebbe caos magnetico e sconvolgimenti atmosferici su tutto il pianeta. Qualcosa che si è probabilmente visto millenni fa e che potrebbe ripresentarsi con conseguenze davvero disastrose.

Earth enters unknown as magnetic North Pole continues push toward Russia, crosses Greenwich meridianhttps://t.co/Lbc9mc40gf — Sputnik (@SputnikInt) December 13, 2019

Inversione dei Poli: Il Passato che Ritorna

Come abbiamo detto, l’inversione dei poli magnetici non è una novità per quanto riguarda la storia del nostro pianeta che è vivo e ha grande energia sotto tutti i punti di vista. L’ultima volta che quest’evento è accaduto è stato 780 mila anni fa e gli esperti ritengono da anni possibile il riverificarsi di quell’accadimento.

Purtroppo per noi, se davvero dovesse ripresentarsi un’inversione dei poli magnetici, quest’evento metterebbe a serio rischio la vita degli esseri viventi presenti sul pianeta, noi compresi.

In tal caso, tutte le creature presenti sul pianeta si ritroverebbero senza alcuno schermo di protezione dalle micidiali radiazioni solari e da quelle provenienti dal cosmo. Le persone, gli animali e le infrastrutture presenti sul pianeta sarebbero così esposte a un pericolo gravissimo fino all’affermazione di un nuovo equilibrio tra i poli.

Un’ipotesi, questa, ancora remota e presentata frequentemente da pochi geofisici che la prevedono possibile nei prossimi secoli a venire.

Per quanto ne sappiamo, il problema da affrontare ora è il repentino spostamento del Polo Nord magnetico verso la Siberia e la velocità con cui esso cambia ogni anno. Velocità che non ha un comportamento pari dall’altra parte: il Polo Sud magnetico, di diversa polarità, è infatti immobile o quasi.