Come ogni anno, anche questo nuovo 2020 rappresenta un cambiamento, una soluzione di continuità rispetto al passato e un nuovo ciclo per quanto concerne le previsioni legate all’oroscopo per ogni nato sotto il singolo segno. Dall’ariete, segno di fuoco, il primo dello zodiaco, passando per toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario finendo ai pesci, il grande Paolo Fox, nonostante sia sempre restio a legarsi al mondo dei social media, vede i suoi oroscopi rimbalzare di testata in testata, in ragione della curiosità delle persone e dell’affidabilità del suo lavoro; fermo restando, come sottolinea sempre, un certo distacco con il quale valutare gli accadimenti e comprendere se e quanto la previsione sia azzeccata o meno.





Paolo Fox ovviamente è un esperto del settore e nel corso degli anni si è costruito il suo spazio pieno di ironia e di simpatia all’interno del palinsesto della televisione pubblica, la rai. Più o meno ogni giorno lo troviamo ospite nel tradizionale appuntamento con il programma “I Fatti Vostri” su Rai 2 e verso la fine della trasmissione, Fox solitamente sciorina previsioni sempre con garbo, eleganza e quell’aria di misticità che hanno alcuni suoi colleghi.

Oroscopo: Cos’è

L’oroscopo, come dice la parola stessa, è una pratica che “osserva l’ora” (deriva dal greco e si traduce letteralmente così) perché si basa sul fatto che in quel frangente la diversa disposizione astrale incida sulla vita dell’individuo che nasce. Gli antichi davano molto peso agli astri e questo ha avuto un impatto positivo anche sulla scienza perché lo studio dei fenomeni fisici è partito comunque dalla curiosità di capire dinamiche che erano ritenute quasi divine, così come divinatoria erano consierate le pratiche legate a previsioni. D’altronde, anche i latini ritenevano che nel nome fosse scritto il destino di un uomo, trascritto nel proverbiale “nomen omen”.

Per quanto ne sappiamo, non c’è una correlazione fisica diretta, ma la scienza è ancora ben lungi dallo spiegare gli influssi sulle energie e se pensiamo anche al nostro solo satellite, la Luna, sappiamo che esso influenza le maree, i cicli delle coltivazioni e finanche l’umore delle persone (fino alla patologica condizione della licantropia clinica), in ragione di un’influenza magnetica comprovata.

Pur non essendo una scienza comprovata, l’oroscopo ha comunque le sue regole che non sono di certo semplici come appaiono anche sul piccolo schermo: ogni previsione segno per segno è un chiaro intendimento di una tendenza di questo perchè occorrerebbe valutare il tema natale di ogni singola persona, ascendente e genere compreso (un nato maschio è molto diverso da una nata femmina sotto l’influenza di un segno o di un ascendente).

In ogni caso, l’oroscopo è materia ancora tutta da scoprire e Paolo Fox approccia il tema del suo lavoro con sobrietà cercando di coinvolgere lo spettatore e non influenzarlo perché previsione si avveri (come spesso accade).

Previsioni 2020

Vediamo quali sono le prospettive per questo nuovo 2020 riguardo i tre pilastri, Amore, Lavoro e Fortuna, segno per segno. Fox ha affermato che questo nuovo anno vedrà prevalere i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno) e in seconda battuta quelli di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Nel prosieguo dell’anno, però, anche altri segni emergeranno da una prima fase non positiva (Fox non parla mai di negatività e questo è un punto a suo favore) perché liberi dalle influenze negative di quei pianeti che, se in opposizione, influenzano teoricamente gli eventi della nostra vita: Giove e Saturno.

Ariete Ariete

Il primo segno dello zodiaco, di Fuoco, parte con il piglio sbagliato e con fatica nei primi mesi del 2020. Da aprile, il transito nel segno del pianeta Venere, infonderà nuova linfa ed energia a tutti gli arieti che si rilanceranno nei mesi a seguire prima dell’estate. Per il lavoro, i mesi da aprile a giugno sono forieri di nuovi contratti e rinnovi, mentre Giove e Saturno (sempre loro) saranno favorevoli a questo segno da dicembre per un 2021 probabilmente ancor più positivo. Dunque, per gli Ariete l’inizio del 2020 è agitato, ma durante l’anno riuscirete a mettere a posto e far inquadrare molte tessere di un puzzle apparentemente difficile da ricomporre.

Toro Toro

Il Toro fa parte di quesi segni di terra che sono favoritissimi in questo 2020. In particolar modo, pronti via, e tutti i toro ancora single o in cerca di un partner per la vita, avranno particolare fortuna in amore. Per quanto concerne il lavoro, per il Toro l’anno prosegue senza troppi patemi, ma con un’intima voglia e un desiderio sopito di cambiare e fare nuove esperienze; vivrete, dunque, un certo conflitto interiore tra la vostra natura e questa voglia di cambiamento.

Gemelli Gemelli

Anche per questo segno d’aria, i Gemelli, l’anno 2020 si preannuncia ricco di possibilità dal punto di vista dell’amore, sia per quanto concerne un single, sia per quanto riguarda un rapporto che deve ancora consacrarsi e stabilire una normalizzazione. Il pianeta legato all’amore per antonomasia, Venere, sarà nel segno da aprile fino ad agosto. Per quanto riguarda gli altri aspetti della vita dei gemelli, il 2020 si rivela un anno non decisivo, ma comunque importante se ci sono problematiche da risolvere, anche sul lavoro.

Cancro Cancro

Pronti via e tutti i Cancro avranno il pianeta Giove in opposizione insieme a Saturno: una situazione non certo favorevole, ma nemmeno così negativa come sembrerebbe. In primavera inizierà il vero 2020 per i nati sotto questo segno, insieme a vari cambiamenti che prenderanno corpo nei mesi tra aprile e giugno. In questi, tutti i cancro dovranno cambiare e rivedere qualche contratto lavorativo. Per quanto concerne l’amore, il 2020 non è certo un grande anno: i sentimenti già sbandano subito e ci saranno problemi da risolvere durante tutto il 2020. A dicembre, invece, non avendo più Saturno contro, i cancro potranno rilanciarsi per un 2021 tutto da scoprire.

Leone Leone

Per questo segno di fuoco, si tratta di un 2020 che consolida quanto già fatto, pianificato e deciso nell’anno precedente, il 2019: molte decisioni prese in precedenza, dunque, troveranno il giusto consolidamento nei mesi a venire facendovi prendere sempre più coscienza degli effetti. In primavera, il pianeta Venere transita nel segno portando novità dal punto di vista dell’amore, opportunità e tranquillità nei rapporti già in essere. Per il Leone, invece, la fine del 2020 non è positiva: Saturno e Giove saranno in opposizione e questo influenzerà le spese e il budget, costringendo i nati sotto questo segno, a chiudere il cordicino della proverbiale borsa e fare grandi tagli.

Vergine Vergine

L’altro segno di terra, la Vergine, probabilmente è uno di quelli che più beneficerà di questo 2020: ci saranno grosse opportunità e grandi mete per i nati sotto questo segno, ma occorrerà saperle cogliere e ricercarle, non aspettandole chiaramente seduti in casa. Dal punto di vista lavorativo, infatti, quest’anno si preannuncia foriero di opportunità e proposte, nonché nuovi progetti. Anche per l’amore il 2020 è un anno davvero molto interessante per convolare a nozze. I nati sotto questo segno, dunque, riusciranno a realizzarsi sia in amore, sia per quanto concerne la professionalità: ovviamente come tendenza e fermo restando tutte le altre variabili.

Bilancia Bilancia

Per quanto riguarda il segno d’aria della Bilancia, probabilmente quello più legato all’equilibrio, alla pazienza e all’armonia, a inizio 2020 i nati saranno assaliti da dubbi e preoccupazioni proprio in ragione di un Saturno dissonante. Le persone bilancia guarderanno al futuro con una certa negatività e nel presente dovranno raggiungere faticosamente la consapevolezza di aver grandi cose da fare e ambiziosi progetti da portare avanti contando veramente solo su poche persone. Proprio alla fine dell’anno le cose iniziano a cambiare (a metà dicembre) e il 2021 potrà essere un periodo di svolta.

Scorpione Scorpione

Per i nati sotto il segno d’acqua dello Scorpione, il 2020 inizia alla grande. Arriveranno subito proposte importanti sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello sentimentale. Bisognerà massimizzare al massimo quanto di buono ci presenza questo nuovo anno perché nei mesi estivi cominceranno gli scricchiolii dal punto di vista professionale. Per l’amore, invece, nessun problema: sarete forti tutto l’anno.

Sagittario Sagittario

Per l’ultimo segno di fuoco dello zodiaco, il Sagittario, il 2020 si preannuncia positivo per quanto riguarda i guadagni e le finanze. I nati sotto il segno della Sagitta, la freccia latina, osserveranno un ultimo periodo del nuovo anno davvero incredibile con Saturno che transiterà nel segno e li proteggerà per altri due anni interi. Si prospetta un triennio davvero incredibile per quanto riguarda amore, salute e fortuna.

Capricorno Capricorno

Se della Vergine abbiamo già detto, sappiate che se siete nati sotto questo segno di terra, questo è il vostro anno cari Capricorno (almeno secondo quanto affermato da Fox). Amore, fortuna e lavoro ottimi tutti i 366 giorni che ci aspettano (è un anno bisestile) e soprattutto dalla primavera occorre cogliere al volo tutte le occasioni e le opportunità che vi si presenteranno. Senza indugiare. Per quanto riguarda le situazioni amorose, se avevate in progetto di passare a uno step successivo con il vostro partner, questo è l’anno giusto per andare a convivere e iniziare una fase avanzata.

Acquario Acquario

Per questo segno d’aria, il 2020 non inizia proprio benissimo. L’Acquario farà particolarmente fatica all’inizio e dovrà avere molta pazienza e sangue freddo per non lasciarsi prendere dai sentimenti istintivi peggiori. Quest’anno sarà povero di opportunità, ma proprio per questo i nati sotto questo segno dovranno decidere quali rami secchi tagliari per rinvigorire la propria pianta e rilanciarsi negli anni a venire. Forza e coraggio perché nulla è perduto.

Pesci Pesci

Per il segno più di tutti legato alla creatività e all’amore, i Pesci, il 2020 si preannuncia davveor come un grande anno, soprattutto nei mesi iniziali. Nel periodo compreso tra aprile e giugno, l’amore farà le bizze a causa di una Venere particolarmente velleitaria e stravagante. Nel lavoro ci saranno molte opportunità e possibilità, nonché gratificazioni verso gli ultimi mesi del 2020.