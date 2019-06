L’operatore francese Iliad, da quando è arrivato nel nostro paese l’anno passato con un’offerta commerciale aggressiva e una campagna promozionale-pubblicitaria ancora in atto ed estremamente efficacia, ha di fatto rivoluzionato il mercato dei provider mobili, come si imponeva di fare.

D’altronde Iliad stessa continua a comunicare nei suoi spot questa “rivoluzione” in atto e gli effetti della sua discesa in campo in un sistema che oramai, da tempo, vivacchiava tra i tre grandi competitor, TIM, Vodafone e Tre-Wind, dopo la fusione di questi ultimi, ha consentito a tutto il sistema stesso di avere maggiore concorrenza e benefici per i clienti finali.

Gli operatori virtuali, pur presenti, si rifacevano spesso alle stesse società operanti nel mercato tradizionale e non differivano di molto, se non a causa dell’abbattimento di costi, a dispetto delle prestazioni.

Iliad ha fatto bene anche a questi ultimi, oramai attivi e sempre più competitivi in un settore che vedrà un rinnovamento tecnologico ancor più spinto con l’avvento del 5G e l’implementazione dell’Internet of Things (acronimo IoT), il progetto di business nel quale una molteplicità di oggetti è connesso tra loro in modo capillare e funzionale: le applicazioni di questo saranno quasi infinite.

Come sappiamo, Iliad è entrata tecnicamente con un accordo temporaneo con Wind-Tre sfruttando inizialmente le antenne e le infrastrutture appartenenti al gruppo già consolidato sul territorio: l’obiettivo è quello di essere un operatore fisico e, per questo, sta montando varie antenne e impianti in Italia per poter finalmente effettuare lo switch sulla sua rete prima possibile.

A tal punto, le offerte di Iliad saranno spaventosamente convenienti ed anche performanti. Purtroppo la società francese si sta scontrando con il mostro italico della burocrazia che sta creando non pochi problemi.

Dopo i problemi accaduti durante la costruzione di un traliccio in provincia di Lucca, ora è accaduta una situazione sconveniente anche a Vigonza, nel padovano. Sarebbero emerse questioni e discrepanze con i cittadini del luogo a tal punto che un consigliere esponente della Lega, il cui leader è favorevole alle Grandi Opere, avrebbe chiesto il blocco dei lavori a Iliad.

Non si tratta di una misura definitiva o di un blocco totale, ma del solito atavico problema dell’Italia nel quale i lavori si rallentano per poi proseguire: uno dei problemi che spesso chi ha il potere bypassa utilizzando il mezzo della corruzione, per poi emergere di volta in volta in vari comparti senza risolvere la causa, la frammentazione del potere possibile ad ogni livello.

Tecnicamente parlando, è stata bloccata la costruzione di un traliccio alto 27 metri presso via Matteotti, sul quale sarebbero stati installati i ripetitori e gli impianti di telecomunicazione di Iliad.

La rete infrastrutturale, come detto, è un passo cruciale affinché l’azienda francese possa realmente competere e dare ragione ai 3 milioni e passa di utenti che hanno puntato su di essa finora, pur incontrando problemi di rete e qualche disservizio, a fronte di una convenienza economica sicura.

Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione e come reagiranno anche gli ambientalisti e coloro che verificano le reali emissioni elettroniche che, ricordiamo, devono essere conformi, omologate e soggette a soglie predefinite: impianti nuovi non farebbero che aumentarle e vanno valutati attentamente, soprattutto ora che il tema ambientale è veramente sensibile ed anche il 5G, la tecnologia di prossima generazione, solleva dei dubbi inerenti la salute pubblica e la salvaguardia del bene comune.

Iliad rappresenta la rivoluzione, l’innovazione ed ha rinnovato sicuramente tutto il comparto, ponendo in imbarazzo gli stessi operatori nostrani che non si aspettavano un simile successo: anche dal punto di vista distributivo, le vending machine, i distributori automatici di schede SIM con identificazione subitanea dell’identità e rilascio concomitante di tutto l’occorrente (previa pagamento con carta di credito, anche ricaricabile, almeno iniziale), hanno rappresentanto un servizio nuovo ed eccellente, oltre che moderno e, soprattutto, digitale.