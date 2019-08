Secondo i dati pubblicati oggi dall’agenda macroeconomica americana, il prodotto interno lordo degli Stati Uniti d’America nel secondo trimestre del 2019 (aprile-giugno) è cresciuto del 2% rispetto lo stesso periodo del 2018, in lieve calo rispetto la stima al 2,1%, ma comunque in linea con le attese degli esperti e degli analisti che hanno valutato la situazione dell’economia nel paese a stelle e strisce.

La situazione, dunque, dopo l’inversione dei rendimenti dei titoli di Stato, non pare essere problematica, né prossima ad una crisi, come paventato da più parti, ma sicuramente degna di monitoraggio e di costante riflessione analitica sugli accadimenti interni ed esterni, in linea con il pensiero di Jerome Powell, il numero uno Fed.

A trainare l’economia americana ci sono i consumi interni. Le spese degli americani sono salite di +4,7% sempre su base annuale, superiori a quanto si attendeva e rialzo maggiore dall’anno 2014. Tra le componenti del PIL, crescono anche gli utili aziendali i quali registrano, sempre rispetto gli stessi mesi dell’anno trascorso, un rialzo di +4,8%.

Questi dati, comunque positivi, non hanno per nulla soddisfatto l’amministrazione americana e Trump non ha accolto positivamente il valore. L’obiettivo, per Donald, resta sempre quello di raggiungere una crescita annuale almeno del 3%, in modo da poter concorrere con quella Cina e l’oriente contro cui lo stesso Presidente sta continuando la sua battaglia commerciale.

Una guerra che non è personale, ma sistemica, tra due nuovi grandi blocchi che si scontrano, come in passato accade tra Russia e proprio gli USA.