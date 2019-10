All’ospedale Sant’Orsola di Bologna è stato dato il via alla sperimentazione denominato Progetto Pillolo, ironicamente per ricordare la più nota pillola anticoncezionale utilizzata dalle donne. Si tratta di un nuovo contraccettivo ormonale maschile somministrato attraverso la pelle con l’applicazione di un gel. Gli uomini coinvolti nella sperimentazione ed un domani quelli che vorranno utilizzare questo metodo, dovranno spalmarsi il gel sulla parte alta delle braccia quotidianamente.

Per il momento sono quattro le coppie già coinvolte a Bologna nel progetto sperimentale che tocca diversi ospedali nel mondo al fine di sottoporre il farmaco ai test di efficacia, ma altre due coppie sono in fase di screening per valutarne i requisiti di accesso.

Per tutti i partecipanti è previsto un rimborso spese e si possono chiedere maggiori informazioni direttamente all’équipe medica diretta da Maria Cristina Meriggiola e composta totalmente da donne. L’obiettivo minimo per la ricerca è coinvolgere 50 coppie.

Allo studio internazionale, come anticipato, oltre all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, partecipano altri otto centri specializzati localizzati in tutto il mondo: tre negli USA (California, Kansas ed a Washington), uno della capitale cilena (Santiago del Cile), uno in quella svedese a Stoccolma e due nel Regno Unito (Edimburgo e Manchester).

Il gel è un composto studiato e realizzato negli Stati Uniti dal Clinical Trial Network del National Institute of Child Health and Human Developmen che ha promosso ed implementato lo studio collaborando con il Population Council.

Se volete partecipare potete inviare una email all’indirizzo [email protected]

Pillolo Maschile: Come Funziona, Effetti e Dubbi degli Uomini

Maria Cristina Meriggiola, responsabile del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater dell’Unità Operativa di Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana del Sant’Orsola, ha spiegato in un’intervista che il gel abbatte la produzione di spermatozoi maschili, ma non rende sterile l’uomo. Si tratta di un processo reversibile ed alla fine del trattamento l’uomo avrà la medesima capacità di procreare, visti i test già fatti sul principio attivo applicato nei trial clinici americani.

La dottoressa è ben conscia dei timori degli uomini al riguardo e soprattutto sulle perplessità inerenti possibili effetti sulla funzionalità sessuale e sull’erezione. A tali domande risponde con la composizione del gel stesso, contenente testosterone ed un progestinico denominato Nestorone. La presenza stessa dell’ormone maschile consente di mantenere le funzioni fisiologiche maschili, ivi compresa quella sessuale.

I requisiti richiesti per le coppie da reclutare sono molteplici:

Buona salute.

Ciclo regolare nella donna.

Età compresa tra i 18 e i 50 anni per l’uomo.

Età compresa tra i 18 e i 34 anni per la donna.

Chiunque sia interessato a partecipare, può scrivere all’indirizzo email “[email protected]” ed ottenere tutte le informazioni al riguardo ovvero proporre e avanzare la propria candidatura. Prima si sarà sottoposti alla fase di screening e solo in seguito, in caso positivo, si entrerà a far parte della sperimentazione vera e propria.

Il Progetto Pillolo entra in gioco in un contesto in cui molte donne non possono assumere la pillola come contraccettivo e molti uomini sentono l’esigenza di avere un ruolo attivo nella pianificazione familiare e nella progettazione di un figlio.

La scienza, in questo modo, vuole rispondere a queste esigenze cercando di dimostrare l’efficacia, la sicurezza e l’accettabilità da parte del nostro corpo del gel durante tutto un arco temporale pari a un anno, purché sia utilizzato come unico metodo esclusivo per la contraccezione. In caso si confermino i buoni risultati derivanti dai test preliminari, allora il “pillolo” diverrà realtà. Nel caso funzioni, il brevetto sarà venduto alle case farmaceutiche.