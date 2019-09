Ci siamo. Dopo tante trattative il Premier in pectore Conte ha sciolto le riserve e si prepara a condurre un altro esecutivo, stavolta a trazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico (M5S-PD).

Oltre alla prima preoccupazione del Partito Democratico riguardo la delegittimazione delle leggi sull’immigrazione disposte nella regione Friuli Venezia Giulia, in piena discontinuità con l’ex Ministro degli Interni leghista Salvini e forse in contrapposizione netta alla volontà popolare di cui il PD non sembra mai avere in considerazione, la sfida più difficile riguarderà la Legge di Bilancio.

Nella Finanziaria sarà fondamentale evitare l’aumento dell’IVA sottoscritto illo tempore mediante le clausole di salvaguardia e previsto nella precedente legge di bilancio. Fondamentale perché se l’imposta sul valore aggiunto aumentasse, crollerebbe il consenso elettorale dei partiti governativi, già ai minimi termini, e verrebbe meno il senso stesso di un’attività di Governo che punta anche a riprendere in mano l’elettorato.

Occorrono 23 miliardi di euro, ai quali si aggiungono 3 miliardi destinate alle spese cosiddette indifferibili e bisogna reperire le risorse necessarie utilizzando gli strumenti a disposizione dello Stato e della Finanza Pubblica. D’altro canto, se amore non era ed ora è, nessuno ci assicura che l’idillio M5S-PD duri a lungo: la prima grande prova è, appunto, dietro l’angolo.

Se c’è un obiettivo sul quale le due compagini concordano tutalmente è quello inerente l’abbassamento del cuneo fiscale di cui si parla da anni, ma che vive spesso solamente di misure spot: lasciare più soldi in tasca ai lavoratori (aumentando anche l’occupazione e gli investimenti) è fondamentale e appartiene alle corde dei due partiti, o meglio del partito e del movimento.

Per realizzare questo ambizioso progetto, si procederebbe attraverso una revisione e razionalizzazione delle detrazioni fiscali Irpef. Secondo i primi rumors, secondo la compagine di governo, il beneficio annuo arriverebbe a 1.500 euro netti in più per il lavoratore. Una bella cifra ed un bel progetto, se implementato a dovere: fermo restando l’impossibilità di aumentare la spesa pubblica, visti i diktat europei contro cui ci si è già scontrati parlando dello shock fiscale, divenuto poi piccolino (la flat tax) per poi essere cancellato con la caduta dell’esecutivo.

Da quanto emerge sulla testata giornalistica “Il Sole 24 Ore”, il Partito Democratico punterebbe a contenere il costo della soluzione prevista sull’abbassamento del cuneo fiscale a 15 miliardi di euro, spalmati in 3 anni, incorporando il progetto al bonus degli 80 euro introdotti da Renzi (circa 1.000€ in più ogni anno ai lavoratori) che grava per 9 miliardi annui sui conti pubblici.

Un taglio al cuneo di siffatta natura, allargherebbe la platea dei beneficiari anche ai lavoratori appartenenti a fasce di reddito finora escluse dal bonus Renzi, ossia gli incapienti (persona che ha un reddito così basso da non essere obbligato a presentare denuncia dei redditi, ovvero non beneficia di detrazioni pur presentandola) e coloro che dichiarano un reddito superiore ai 26.600€.

A coloro che hanno percepito gli 80 euro, il piano offrirebbe una cifra superiore, pari a circa 120€ massimo mensili (i famosi 1.500 circa annui) che sostituirebbe la soluzione promulgata da Renzi, tornato in auge e pronto a dare continuità al suo percorso passato (Zingaretti permettendo). Agli incapienti il bonus sarebbe erogato sotto forma di credito d’imposta, non essendoci alcuna dichiarazione dei redditi. Teoricamente, il nuovo bonus Renzi-bis (dopo il Conte-bis ci si consenta un po di sano humor) avrebbe un tetto massimo di reddito fissato a 55.000 euro annui: una platea di beneficiari vicina ai 20 milioni di lavoratori.

Le Risorse ed i Tagli Prevedibili

Il programma del nuovo esecutivo, in continuità con quanto già palesato dall’ex Ministro Giovanni Tria, vuole utilizzare il buon lavoro di quest’ultimo orientato al riordino e revisione delle cosiddette tax expenditures, ossia le deduzioni e le detrazioni fiscali.

I tagli previsti per reperire le risorse destinate ad alimentare la Flat Tax, ossia l’aliquota sostitutiva per l’Irpef al 15%, ora sono destinati ad alimentare il taglio del cuneo fiscale.

Secondo i dati promulgati da Italia Oggi, i tecnici del Ministero dell’Economia avrebbero individuato e stimato risparmi possibili fino a 10 miliardi di euro. Le 513 agevolazioni fiscali presenti nel nostro sistema potrebbe subire aumenti delle franchigie per l’accesso ovvero aumentando la soglia dei redditi oltre la quale non è più possibile richiedere la deduzione ovvero la detrazione prevista.

Considerando le dichiarazioni dei redditi del 2018, grazie alle tax expenditures gli italiani contribuenti hanno risparmiato, ovvero beneficiato di circa 104,5 miliardi di euro comportando lo stesso livello di spesa per lo Stato. Da questa cifra si potrebbe ridurre di meno di un decimo il costo per lo Stato e ricavare i 10 miliardi necessari.

Altro tasto, ancor più dolente, riguarda Quota 100, la misura a trazione leghista che proprio non va giù né all’Europa, né al PD ed il cui costi per il 2021 tocca gli 8,6 miliardi di euro. Il Partito di Zingaretti ha già palesato la possibilità di sostituire Quota 100 con un prolungamento dell’Ape sociale che consentirebbe il pensionamento anticipato solamente a particolari categorie professionali, ritenute più vulnerabili dal cambiamento.

Una chiusura anticipata della possibilità di pensionamento anticipato con Quota 100, secondo gli esperti del Sole 24 Ore, darebbe al Governo, al netto del costo per l’estensione dell’Ape Sociale, circa 6,5-7 miliardi di euro disponibili con la prossima finanziaria.

Altri 2,5-3,5 miliardi impegnati potrebbero essere reimpiegati visto che le domande presentate per l’accesso all’opzione Quota 100 sono state il 30% inferiori alla platea di beneficiari prevista, sempre a partire dal prossimo anno.

Occorre capire se il M5S vorrà appallottolare quanto fatto con il partner di ieri e gettare tutto nel cestino abbracciando completamente le misure di segno espansivo proposte dal PD, senza compromettere poi l’equilibrio di bilancio, come recitano le linee direttive condivise nel nuovo schieramento.

Resta poi da comprendere appieno in quale misura e se graveranno i tagli sulle tax expenditures anche sui lavoratori che otterranno il nuovo bonus Renzi per avere poi chiara la vera entità della misura e non verificare la solita mossa italiana di dare con una mano e prendere con l’altra.