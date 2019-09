Sta ormai sempre più prendendo una brutta piega la situazione del calcio, con numerosi cori razzisti in tutti gli stadi, compresi dei soliti malcostumi che sono derubricati con il titolo di “discriminazione territoriale”, quasi ad abbassarne la gravità. Gravità che è invece molto alta ed insita nella parola stessa “Discriminazione”, la quale comprende tutte le disciminazioni possibili e immaginabili, compreso il sessismo ed il razzismo.

Non volendo entrare nel merito di una problematica che affonda radici nel malcostume ed una degenerazione della politica che, per soddisfare gli interessi di alcune lobby di potere, non contempla, né comprende fenomeni socio-culturali da seguire attentamente, il calcio italiano è oramai tra gli ultimi movimenti calcistici più importanti ad avere ancora alcuni focolai interni che fanno una vera e propria propaganda.





Non sono semplici sfottò, né piccole “ragazzate”, ma si tratta di dinamiche conosciute anche alle forze dell’ordine e di una certa malconsuetudine tutta italica che vede lo stadio come una zona franca.

Episodi come quello di oggi all’Atleta Azzurri d’Italia, al di là della bellissima partita tra una grandissima Dea ed una Fiorentina molto cinica e pronta (risultato 2 a 2 dopo il 90°esimo), sono oramai casi sempre più frequenti in tutti i campi di calcio, ed in certi ambienti ancor di più.

Oggi il difensore della Fiorentina, ex Inter, Dalbert, è stato bersagliato da cori intolleranti ed ha richiamato l’attenzione di Orsato, il quale, come prevede il regolamento, ha sospeso la partita e fatto richiamare il pubblico all’ordine dallo speaker dello stadio.

L’attesa è durata tre minuti con la voce proveniente dall’altoparlante che ribadiva il divieto di scandire cori razzisti ovvero di matrice territoriale. Risultato? Fischi assordanti e ripresa del gioco dopo 3 minuti. D’altronde le persone pensano sia uno spettacolo e pagano, quindi è giusto poter sfogare la propria rabbia: oppure no? Perché la vera domanda è proprio questa.

Sulla questione è intervenuto anche il neopresidente della FIFA di origini italiane, Gianni Infantino, ricordando che il razzismo si combatte però con l’educazione, condannando questi esempi, parlandone anche nei media. Non ci può essere razzismo all’alba del terzo millennio, ha ricordato il numero uno FIFA intervistato a 90° Minuto. La situazione, secondo Infantino, è grave e presente, in maniera tanto conclamata, oramai solo nel nostro paese.

Occorre identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi senza generalizzare e criminalizzare intere tifoserie. Come fanno in Inghilterra, tempo addietro, serve la certezza della pena. Non bisogna avere paura di condannare i razzisti, dobbiamo combatterli fino alla fine

Pensiero condivisibile, quello di Infantino, che però avrà fatto sobbalzare parte del sistema giudiziario italiano alla dicitura “certezza della pena”. Di centro la politica e la società tutta dovrebbe anche interrogarsi, come abbiamo anticipato, sulle attuali mosse che, al di là di alcuni focolai sempre presenti di discriminazione sul territorio, stanno ponendo la pazienza degli italiani quasi al limite con il rischio di una vera e propria guerra socio-culturale intestina della quale non sentiamo il bisogno.

Occorre serietà, cultura, educazione, pianificazione e monitoraggio, non statalismo e lassismo insieme. Oltre il coraggio di cambiare.