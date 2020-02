Tutti ci ricordiamo di quando l’allora Ministro Di Maio, a capo dei grillini, dal balcone decantava la fine della povertà tronfio di un successo tanto inefficace quanto effimero nella sua connotazione attuale, di mera impronta assistenzialista.

L’Italia del RdC

Il Reddito di Cittadinanza rappresenta quello che in Italia non funziona: poteva essere davvero uno strumento incredibile, se affiancato da quella fase 2 che non pare decollare, mentre assomiglia sempre più al classico voto di scambio che il M5S condanna a più riprese nelle zone in cui sovente accade questa dinamica.





Ora, a distanza di qualche mese dalla sua attuazione, possiamo redarre un primo bilancio del Reddito di Cittadinanza e del modello ISEE rinnovato da questo esecutivo: un’inefficienza e una superficialità davvero incredibili.

Da quando l’esecutivo M5S-Lega imperava in un Italia che si apriva al cambiamento, sembra passata un’era vera e propria: al Governo ora abbiamo la trazione PD, non votata da nessuno nelle elezioni Nazionali, ma apparentemente in auge nei sondaggi e sicuramente europeista, quindi molto apprezzata dai nostri veri grandi elettori: lo spread e l’Europa.

L’unica figura che è rimasta, emblema del savoir faire italiano, quel Premier oramai denominato nella sua fase bis: quel Conte, avvocato degli italiani, posto al comando degli stessi da un duo che non esiste più, garanzia più di un allineamento ai vertici europei, che di una vera espressione del voto popolare italiano, oramai poco considerevole nella sua efficacia.

Il Nuovo ISEE

Al di là della politica vera e propria, di certo non interessante se non per le ripercussioni sull’economia reale e su quanto accade nel nostro Paese, quel che sta succedendo con il nuovo modello ISEE è emblematico.

Non tutti sanno che da quest’anno, il 2020, è disponibile, o meglio, sarà disponibile una DSU, il modello necessario per ottenere questo parametro che dà l’accesso a tutti i servizi, i bonus dei benefit appannaggio dei meno fortunati, di tipo precompilato.

Al pari del 730, dopo anni in cui si parlava d’inserire questa modalità, il vecchio ISEE autocertificato di pugno e controfirmato, diviene un vero e proprio documento di controllo: al cittadino non resterà altro che confermare o meno i dati presenti nella dichiarazione precompilata, ovvero integrarli o rettificarli in caso d’errore.

Tutto molto semplice e assolutamente efficace: sta di fatto che al 2 febbraio 2020 il sistema precompilato disponibile sull’INPS ancora non funziona. Al pari di altre dinamiche tecnologiche e moderne, ci sarà un tempo minimo necessario per implementarlo. Intanto è pur sempre disponibile la cara vecchia modalità dell’anno passato, ma di certo la nostra amministrazione pubblica non pare esser proprio orientata all’innovazione e capace di cambiamenti veloci e repentini come il mondo moderno prevede.

La Questione del Reddito di Cittadinanza

Voi lettori ora vi chiederete: cosa c’entra il Reddito di Cittadinanza con quanto modificato dall’ISEE e perché questa polemica? Orbene, oltre all’ISEE precompilato, quasi passato sotto silenzio, il Governo ha deciso di uniformare i dati da inserire nel modello DSU per richiedere il rilascio dell’indice necessario per l’accesso del RdC.

Se prima vi si richiedeva di riportare i redditi dei due anni solari precedenti e il patrimonio mobiliare dell’anno prima, dal 2020, anche il patrimonio mobiliare si riferirà ai due anni precedenti. Cosa che non tutti sapevano visto l’assalto alle Poste e alle Banche per farsi rilasciare il documento riportante la giacenza media e il saldo al 31/12/2019.

Perché si parla di criticità palese? Ebbene, come potrete facilmente riscontrare, al di là del fastidio di aspettare giorni e giorni per richiedere un documento, la giacenza media 2019, inutile, l’aver cambiato l’annualità di riferimento per quanto concerne il patrimonio mobiliare implica, di fatto, che chi si è visto respingere la domanda di accesso al RdC in ragione del criterio restrittivo sul patrimonio mobiliare stesso l’anno passato, non potrà accedervi nemmeno quest’anno.

Alcuni potenziali poveri, dunque, rimarranno fuori dalla platea di beneficiari e resteranno senza un reddito di cui, in circostanze normali, avrebbero avuto diritto.

Di certo la povertà, anche istituzionale, pare lungi dall’essere sconfitta.