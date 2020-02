Iniziano le sospensioni per il Reddito di Cittadinanza, sono diversi i cittadini che non vedranno, per il mese di febbraio, il tanto atteso sussidio. Il motivo? Il mancato rinnovo dell’ISEE 2020.





Non Ho Aggiornato l’ISEE 2020

Sono in tanti coloro che nel mese di febbraio non riceveranno il sussidio del Reddito di Cittadinanza. Se siete tra questi, assicuratevi di aver rinnovato l’Isee 2020 entro il 31 gennaio 2020.

Chi non ha ancora presentato l’ISEE aggiornato non riceverà alcun sussidio sino a quando non aggiornerà l’ISEE. Ma in tal caso, niente paura. I soldi non ricevuti non saranno persi, i pagamenti verranno confermati, arretrati compresi, qualora si presentasse la nuova documentazione.

Nel caso in cui l’ISEE fosse stato aggiornato entro i tempi prestabiliti (31/01/2020) e non si ricevano pagamenti durante il mese di febbraio (per il momento tranquilli, è ancora presto), si consiglia di contattare l’INPS per verificare la propria posizione.

Legge di Riferimento

E’ il Decreto n.4 del 2019 che afferma, nello specifico nell’articolo 5, che il Reddito di Cittadinanza spetta solo ai cittadini che presentano la domanda accompagnata dall’ISEE, documentazione che dovrà essere aggiornata ogni anno.

Controlli da parte di INPS e GdF

Inps e Guardia di Finanza stanno attuando in questi giorni una serie di controlli su tutti coloro che hanno richiesto il Reddito di Cittadinanza e su coloro che già lo percepiscono da tempo.

Lo scopo dei controlli è quello di verificare se i soggetti beneficiari meritano realmente di tale sussidio o se si tratta di “furbetti” che, con false dichiarazioni o omettendo fonti di reddito, beneficiano (anche se non dovrebbero) del Reddito di Cittadinanza. Gli stessi controlli stanno avvenendo per i soggetti che percepiscono la Pensione di Cittadinanza.

Al momento, sotto la lente d’ingrandimento, sono al vaglio 2700 beneficiari sospetti, allocati principalmente tra Lazio, Lombardia e Campania.