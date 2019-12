Il Reddito di Cittadinanza (acronimo RdC) è la misura promossa come cavallo di battaglia vero e proprio del Movimento 5 Stelle e avrebbe dovuto sconfiggere la povertà, oltre a dare una speranza nel settore lavorativo agli italiani, fermi e bloccati da una stagnazione che non sembra finire mai.





La Fase 2: Il Lavoro

Quest’ultimo intendimento, denominato Fase 2 del RdC, stenta a decollare rispetto a quanto previsto anche dopo l’assunzione dei cosiddetti Navigator, figure assunte per un paio d’anni a tempo determinato all’interno degli uffici del pubbligo impiego (i CIP – Centri per l’Impiego Provinciale) proprio per colmare il gap tra offerta di lavoro e domanda.

Chiaramente la natura stessa del provvedimento mette in difficoltà queste figure che dovrebbero consigliare coloro che recepiscono il RdC e sono in grado di lavorare per offrirgli varie opportunità: a quel punto i percettori dovrebbero poi rispondere senza poter dire di no, a prescindere dall’economicità o meno dell’offerta e pena la decadenza del beneficio dopo un certo numero di dinieghi.

La qual cosa, se non ben strutturata, né pianificata nel dettaglio, mette la figura del Navigator e degli altri colleghi al CPI nella posizione non confortevole di potenziale ago della bilancia nella percezione di un reddito ritenuto forma assistenziale e non pianificazione strategica dai più.

Forse queste sono le cause, o almeno alcune di quelle riferibili al mancato decollo dell’intendimento di aumentare l’occupazione in Italia e promuovere un vero e proprio rilancio del mercato del lavoro, se quell’intendimento era il reale obiettivo della misura.

Per il momento, da questo punto di vista, il Reddito di Cittadinanza non pare aver dato frutti sufficienti in ambito occupazionale, né strategico: sugli aspetti reddituali e relativi al PIL (Prodotto Interno Lordo) aumentato anche a causa della natura stessa della card gialla (la maggior parte dei soldi sono spendibili solo consumando un certo paniere di beni, tra i quali quelli di prima necessità, ma anche le ricariche telefoniche e rimane un dubbio sulla possibilità di pagare gli smartphone a rate n.d.r.) attendiamo i dati definitivi che emergeranno negli anni.

Alla pari dei riflessi reali sull’occupazione. Dopo poco più di un anno, gli unici giudizi che si possono esprimere sono sommari e non certo dirimenti anche se restano dubbi sulla reale incidenza su tutti i temi toccati.

I Furbetti: Problema o no?

Il problema dei furbetti, invece, è uno degli atavici problemi della nostra Repubblica Italiana su qualsiasi strumento o misura promulgata dal Governo: oramai quasi alla stregua di una consuetudine o costume locale.

Sulle pagine di cronaca non passa giorno nel quale non si legga di questo o quell’altro soggetto ripreso a lavorare in nero beneficiando indebitamente del Reddito di Cittadinanza, o comunque negli altri casi nei quali questo non sarebbe possibile.

Da nord a sud, senza distinzione alcuna, ci sono stati tanti casi descritti dai cronisti e perseguiti dalla Guardia di Finanza e dagli altri organi accertatori. I numeri, a dispetto di quanto si possa credere, non sembrano sostenere la tesi dei molti furbetti.

Parliamo al condizionale perché, se è certo il numero dei beneficiari del RdC (circa un milione di famiglie), non esiste allo stato attuale una casistica o un database certificato del numero di titolari del beneficio smascherati: sia per privacy, sia perché conosciamo bene la giustizia italiana e sappiamo che è possibile fare ricorso e difendersi, magari poi vincendo anche la causa.

L’ultimo caso di cronaca, in Lombardia, ha visto la GdF smascherare 22 casi di famiglie che percepivano il RdC senza averne diritto: le fiamme gialle si sono avvalse dei più moderni strumenti elettronici per elaborare le informazioni riferibili ad attributi fondamentali quali indicatori di ricchezza/capacità contributiva.

Da quest’analisi incrociata, sono emersi alcuni nomi sui quali si sono accesi i riflettori delle indagini: 16 di questi 22 facevano i venditori ambulanti proprio presso il Forum di Assago e non hanno potuto di certo difendersi dalla contestazione.

Segnalati all’INPS che ha provveduto repentinamente a far decadere il beneficio, sono stati anche deferiti alle autorità competenti, la Procura della Repubblica che valuterà se perseguirli o meno e con quali capi d’accusa in riferimento alla normativa del RdC.

La percentuale di furbetti, dunque, parrebbe residuale, ma restano numerosi dubbi al riguardo anche perché l’attività degli organi di controllo deve seguire iter procedurali laboriosi e non sempre riesce a cogliere sul fatto i trasgressori, oppure coloro che sono border-line, sulla linea di demarcazione sottile tra legalità e illegalità.