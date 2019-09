Passi da gigante sta facendo la scienza medica nella diagnosi precoce della prima causa di morte nel mondo, il tumore. Passi veramente importanti li sta compieno la ricerca italiana, come sempre eccellente ed all’avanguardia sotto questo punto di vista.

Secondo i dati elaborati da parte di una ricerca con una netta partecipazione italiana, basterebbe una semplice analisi del sangue per diagnosticare precocemente l’insorgenza di un tumore senza l’assillo di ricercare i singoli marker tumorali, ossia i segnali della presenza di un particolare tipo di tumore, solitamente difficili da eseguire e comunque ricorrenti solo quando l’azione patogena è già in atto.





Secondo i ricercatori, quest’analisi strumentale potrebbe riuscire a diagnosticare il primo segno dell’insorgenza di un tumore prima ancora che questo si manifesti e caratterizzi un qualche tipo di sintomatologia. Più che precoce, quasi divinatoria come diagnosi, con il coinvolgimento diretto di un’indagine a carico dell’alterazione principe per quanto concerne le cellule tumorali, ovverossia, quelle a carico del codice genetico, il DNA.

Lo studio è stato eseguito e condotto da una task force di esperti internazionali coordinati da Bioscienze Genomics, un progetto derivato dall’Università di Roma Tor Vergata.

Tecnicamente parlando, si tratta dell’applicazione delle nuove tecnologie e metodologie derivanti dall’analisi empirica dei casi analizzati, la qual cosa ha permesso ai ricercatori di Bioscience di brevettare questo algoritmo che utilizza il sequenziamento del DNA per individuare alterazioni genetiche che precedono la prima fase di sviluppo di un qualsiasi tumore, proprio a causa di alcune cellule che si comportano in modo anomalo.

Grazie all’algoritmo brevettato di Bioscience, i ricercatori affermano di essere in grado d’individuare l’insorgenza del cancro semplicemente analizzando il sangue ed il DNA quindi, anche di persone apparentemente sane ovvero asintomatiche.

La Ricerca: Metodo e Risultanze.

Per arrivare a questa conclusione e confidare totalmente nella bontà del test, i ricercatori hanno dato il via ad una ricerca che ha analizzao campioni di sangue di 114 individui tutti inizialmente sani: le persone sono state seguite per un periodo temporale da uno a dieci anni e sottoposte ad analisi del sangue cicliche al fine di sequenziare il DNA e cercare eventuali alterazioni grazie all’applicazione dell’algoritmo computazionale.

Le risultanze sembrano dimostrare l’efficacia del metodo, ma ora occorrerà compiere il passo successivo affinché il mondo accademico della scienza medica possa davvero utilizzare con risolutezza questa metodologia diagnostica predittiva.

Giuseppe Novelli, rettore dell’Università di Tor Vergata e responsabile dello studio, è sicuro di essere sulla strada giusta, ma sa che la via è ancora impervia e lunga: