Dalla ricerca arriva un nuovo farmaco che si propone essere davvero efficace nella cura di una piaga nel nostro tempo: il diabete. Oltre a questo, il farmaco sperimentale impiegato in uno studio preclinico dalla Monash University, in Australia, riuscirebbe ad avere anche effetti benefici per quanto riguarda il peso forma, inducendo un dimagrimento ottimale e non solo la perdita di liquidi che dà apparente sensazione di magrezza.

Questo farmaco contiene un principio attivo ad azione multipla che ha effetti diretti sulla riduzione della glicemia, ma senza effetti secondari anche gravi sui tessuti muscolari e sulle ossa, spesso oggetto di alcuni effetti indesiderati dei farmaci maggiormente utilizzati.

Oltre a questi effetti, come già anticipato, il farmaco indurrebbe un repentino dimagrimento e, dulcis in fundo, migliorerebbe la densità ossea, ponendosi come potenziale applicazione anche per quanto riguarda patologie a carico del sistema scheletrico come coadiuvante farmacologico.

Come Agisce il Farmaco

I ricercatori hanno approcciato al problema del diabete focalizzando l’attenzione sul recettore denominato “gp13”, uno dei tanti mappati nel nostro corpo che avrebbe chiari riflessi benefici sul metabolismo e quindi sulla glicemia e sul diabete.

I ricercatori hanno studiato questo recettore presente nel nostro corpo ed hanno sviluppato una chiave molecolare ad hoc che potesse stimolarlo chiamandola IC7Fc: una molecola che si lega perfettamente al recettore gp13 ed induce tutti gli effetti benefici dicui abbiamo parlato.

Per comprovare la bontà della loro idea, nonché l’assenza di possibili effetti secondari indesiderati, i ricercatori hanno incominciato a testare la molecola IC7Fc iniettandola nelle cavie con il diabete. Dopo questo trattamento, gli animali hanno incominciato a mangiare meno e dimagrire in maniera ottimale, ossia bruciando la massa grassa e non quella muscolare, di supporto a tutte le attività fisiche e basilari per la nostra stessa vita.

Oltre a questo effetto, i ricercatori hanno analizzato e studiato i topi da laboratorio comprovando anche un aumento della densità ossea che non era atteso tra gli effetti primari, ma sul quale non si poteva che essere ancor più eccitati.

Il Diabete nel Mondo ed in Italia: I Dati

Il diabete è una condizione patologica metabolica che si sviluppa spesso in tarda età, ma può accompagnare la vita delle persone sin da quando sono giovani: purtroppo il diabete comporta problematiche multiorgano e bisogna sempre tenere monitorato il livello glicemico ed altri valori del soggetto affetto da questa condizione debilitante.

Dai dati elaborati dall’OMS, risultano 400 milioni di persone adulte che soffrono di questa condizione e le stime future non sono certo in calo: entro in 2040 ci saranno sulla terra quasi 650 milioni di malati.

In Italia le persone che palesano la condizione sono 3,27 milioni, pari al 5,4% della popolazione, ma in base alle stime elaborate dall’Osservatorio Arno diabete, questo dato è sottostimato: in realtà si tratterebbe di un numero pari al 6,2%, circa 3,75 milioni di individui.

Purtroppo sono dati in realtà anche questi sottovalutati in quanto alcuni studi evidenziano come la condizione dei malati di diabete non sia spesso consapevole: dai dati emersi, per ogni 3 persone che sanno di avere la malattia, ce ne è una che è malata ma non ne è consapevole. Una condizione ancor più grave perché scevra da trattamento.

Chissà che questo nuovo farmaco non riuscirà, una volta per tutte, a sconfiggere o per lo meno dare una bella spallata a questa condizione davvero gravosa per la vita delle persone. La speranza è nella ricerca.