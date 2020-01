Tempi duri per l’attuale esecutivo perché oggi è iniziato il confronto tra sindacati e parti governative per vagliare una possibile riforma delle Pensioni ed evitare il ritorno in auge della Legge Fornero che resta sempre valida in caso non si dia seguito a scelte diverse.

Quota 100 Addio?!?

Con l’Europa sullo sfondo che ci chiede da tempo di revisionare, al ribasso, il sistema previdenziale italiano, gravato dalle tante pensioni elargite a fronte di contributi versati in anni e anni e dilapidati in altro modo, l’addio a Quota 100 che gran parte del PD vuole, visto che si tratta di una riforma istituita dalla Lega, non pare trovare d’accordo i sindacati che rilanciano.





Per i sindacati, anzi, Quota 100 è stato solo un piccolo palliativo e va fatto qualcosa in più: le sigle sindacali, difatti, spingono proprio dalla parte diametralmente opposta e biasimano la stessa misura Quota 100 perché, in realtà, permette di andare in pensione con i requisiti anagrafici (62 anni compiuti) e contributivi (38 anni maturati) solamente chi è in grado di pagarsi quest’opportunità, scavando un solco sociale assai netto.

Se il Governo, per eliminarla, parla della Quota 100 come una misura onerosa per lo Stato che grava assai sui conti pubblici, la sigla sindacale USB mostra l’altra faccia della Luna, quella nascosta e incalza:

(…) tutti sanno che Quota 100 ha rappresentato un debole palliativo in luogo dell’abolizione della Fornero e quindi della rimessa in discussione del sistema contributivo e del meccanismo di innalzamento progressivo dell’età pensionabile che quella legge ha consolidato. Una misura pro tempore di pensionamento anticipato (dopo 38 anni di contribuzione!) che puoi utilizzare solo se te la paghi. Le premesse quindi sono inquietanti. C’è più di un sospetto che la vera ragione del tavolo di lunedì sia trovare misure meno dispendiose (per loro!) per garantire una qualche flessibilità in uscita, guardandosi bene dall’invertire la rotta assunta in questi anni che sta portando allo smantellamento del sistema previdenziale pubblico.

Secondo l’Unione Sindacale di Base (acronimo USB), l’intendimento è chiaro e i sindacati dovrebbero far fronte comune per non consentire che si prenda la direzione sbagliata, quella della distruzione del sistema pensionistico Italiano in nome del Debito Pubblico che, tra l’altro, non cala mai e per conto dell’Europa che ci chiede Austerity e non è in grado, da anni, d’intraprendere nessuna politica attiva economica di rilievo. Elemento sottolineato ancor più dalla crisi che sta per colpire la Germania stessa e che per il momento è ancora dietro l’angolo.

Le Richieste al Governo

L’Unione Sindacale di Base, proprio in previsione del tavolo tecnico che si è aperto nella giornata di oggi e di cui si parlerà nei prossimi mesi, con il tema caldo della Riforma delle Pensioni italiane, ha reso noti alcuni punti cardine sui quali non pare transigere:

Gettito Fiscale Annuo Pensioni Pari a 56 Miliardi di euro. Visto che tanto si parla dei contributi che altri soggetti generano nel sistema italiano, quel che gli italiani stessi debbono sapere è che ogni anno le pensioni generano un gettito sicuro per il Fisco pari a 56 miliardi. Soldi che possono essere spesi proprio per il sistema stesso, per renderlo più equo e stabile e non dilapidati in altri meccanismi statali.

Visto che tanto si parla dei contributi che altri soggetti generano nel sistema italiano, quel che gli italiani stessi debbono sapere è che ogni anno le pensioni generano un gettito sicuro per il Fisco pari a 56 miliardi. Soldi che possono essere spesi proprio per il sistema stesso, per renderlo più equo e stabile e non dilapidati in altri meccanismi statali. Età Anagrafica. Secondo il sindacato, la misura pro tempore di Quota 100 riguardo l’età anagrafica sufficiente per entrare in pensione, è congrua e non serve parlare di aumento della vita e della qualità di questa sperando che i conti tornino. 62 anni sono sufficienti per andare in pensione senza il bisogno di misure straordinarie.

Secondo il sindacato, la misura pro tempore di Quota 100 riguardo l’età anagrafica sufficiente per entrare in pensione, è congrua e non serve parlare di aumento della vita e della qualità di questa sperando che i conti tornino. 62 anni sono sufficienti per andare in pensione senza il bisogno di misure straordinarie. Problema Sistemico. L’attuale struttura del mondo del lavoro, modificato, mutato e fatto di precariato e lavori part-time ovvero contratti intermittenti, non è recepita in alcun modo dal punto di vista pensionistico. Questi lavoratori pagano contributi praticamente a fondo perduto e dovranno sempre più avvalersi di strumenti privati se vorranno avere una pensione futura.

L’attuale struttura del mondo del lavoro, modificato, mutato e fatto di precariato e lavori part-time ovvero contratti intermittenti, non è recepita in alcun modo dal punto di vista pensionistico. Questi lavoratori pagano contributi praticamente a fondo perduto e dovranno sempre più avvalersi di strumenti privati se vorranno avere una pensione futura. Riforma Fiscale. Se il gettito delle pensioni è una risorsa spendibile, è altresì vero che detassando le pensioni stesse, a livello di quello più basse, potrebbe rendere il sistema della liquidazione più equo e redistribuire più uniformamente la ricchezza. Tral’altro, la guerra contro le pensioni più ricche non pare più riempire le pagine di cronaca.

Il sindacato, in modo del tutto ragionevole, biasima l’imbarbarimento del sistema Italiano e rivendica un ruolo cardine della previdenza in Italia, aspetti che hanno contribuito a delineare la situazione d’incertezza, di disordine e di disuguaglianza che stiamo vivendo. I giovani non credono più alla pensione come misura futura e lo stesso intendimento di consentire agli ultrasessantenni di continuare a lavorare, frena la stessa occupazione.

L’USB conclude quindi che: “proprio l’attacco alla previdenza è stato uno dei fattori che ha permesso il grande aumento delle disuguaglianza sociali in Italia. Intere generazioni identificano oggi la pensione come un diritto perduto mentre l’innalzamento dell’età pensionabile frena la possibilità di accedere al lavoro per milioni di giovani. Possiamo restare a guardare davanti ad un nuovo probabile attacco al sistema pensionistico? O è forse arrivato il momento di costruire una grande mobilitazione generale che cancelli le tante bugie che ci raccontano e riaffermi il diritto a una pensione dignitosa?.

La palla va al Governo, divenuto ormai a trazione PD, senza alcun riflesso diretto da parte del popolo italiano, come accade oramai da anni. Con l’Europa alla finestra, la Riforma delle Pensioni probabilmente darà il colpo di grazia alla previdenza che conoscevamo in Italia e di cui andavamo fieri come Welfare State totale.

In ragione del Debito Pubblico che non cala mai, delle imprese in fuga e degli investimenti che non ci sono. Sicuramente non è facile, ma danni la strada intrapresa non pare aver dato dei frutti. Continuare sulla falsa riga fin sperando nelle esternalità e nella congiuntura a identificare una ripresa, non parrebbe dare seguito.

Lo Stato pare aver dimenticato che sia un Istituzione voluta dagli uomini per avere regole certe e garantire sicurezza e qualità della vita, prendendosi cura dei propri cittadini e non di certo dello spread che si riflette in minor parte sull’economia reale e segue tutt’altre logiche, alcune molto strumentali visti i capitali ingenti oramai in mano a pochissimi.