Mentre prosegue la situazione economia preoccupante sui mercati e la tensione politica internazionale diventa sempre più negativa, non ultimo il possibile caso di fallimento (per l’ennesima volta in pochi anni) per l’Argentina, c’è almeno una buona notizia che viene dal nostro tessuto economico: in Italia calano i fallimenti aziendali e c’è una buona ripresa dell’edilizia, di quel comparto del mattone sul quale si è basata la nostra stessa struttura durante il periodo d’oro.

Secondo i dati elaborati da Cribis, società del Gruppo Crif (famosa azienda specializzata nelle informazioni creditizie, tra gli altri servizi), nei primi sei mesi dell’anno 2019 i fallimenti delle imprese italiane sono stati pari a 5714, in calo di -4,2% rispetto ai 5.966 registrati nello stesso arco temporale del 2018.

La contrazione è ancora maggiore se se analizziamo i valori del secondo trimestre 2019 (aprile, maggio e giugno) suegli stessi mesi dell’anno precente: -4,9%.

Un trend virtuoso che prosegue da circa 4 anni e che ha avuto un’accelerazione nel 2017 con un valore (-15,7%) che ha fatto da propulsore per tutta la tendenza al ribasso, incentivata anche da un modello nuovo societario, ad esempio le start up e da un consolidamento della situaizione imprenditoriale.

In controtendenza, però, abbiamo un aumento dei concordati preventivi alternativi alla procedura di fallimento sempre più utilizzati dagli imprenditori che non vogliono vedere macchiato indelebilmente il loro nome, con la logica applicabile anche alle start up, ossia quella di imparare dai propri fallimenti (seguendo il mantra “Fail Fast, Succeed faster!”, traduzione” Fallisci velocemente, riesci ancora più veloce!). Il dato inerente l’istituto descritto del concordato registrato nel secondo trimestre del 2019 aumenta rispetto a quello dello stesso periodo del 2018 (293 a 232, +26%). Livelli comunque lontani rispetto agli stessi trimestri del 2013 e del 2014 quando si registrarono rispettivamente 984 e 915 richieste e istanze in tal senso.

Molto bene l’edilizia, dove i fallimenti diminuiscono in modo ancora più netto, scendendo del 12,1% (dai 589 fallimenti del secondo trimestre 2018 ai 518 del periodo da aprile a giugno 2019).

Nel segmento delle imprese che operano nel settore terziario, quello dei servizi, il dato è invece più stabile per quanto concerne i fallimenti registrati sempre tra aprile e giugno: da 701 del 2018 si passa a 661 del 2019 (-5,7%).

Negli altri settori i dati registrati dal Crif vedonocun andamento piuttosto piatto:

Fallimenti Industria tra aprile-giugno (510 nel 2019 contro i 517 del 2018, -1,4%).

Fallimenti delle Imprese operanti nel settore del commercio. Nessuna variazione, il numero è pari a 941 per entrambi gli archi temporali.

Per quanto riguarda i fallimenti a livello regionale, disaggregando il dato, abbiamo una situazione variegata con i picchi registrati in Lombardia (1206 imprese fallite, lo 0,15% delle attive sul territorio regionale), nel Lazio (735 fallimenti, 0,15%), mentre incidenze più basse le ritroviamo nelle regioni Toscana (0,14%, 489), Umbria (0,14%, 114), Veneto (0,11%, 489) e in Sardegna (0,11%, 163). Sostanzialmente poco significative le quote di imprese fallite in altre regioni: