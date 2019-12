Gli italiani hanno ancora negli occhi quanto accaduto con lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena o le diverse crisi che hanno attanagliato il nostro sistema bancario, ad esempio Banca Etruria. Numerosi correntisti e risparmiatori hanno perso moltissimi soldi, magari legati ai risparmi di una vita dopo tanti sacrifici per poter invecchiare e vivere finalmente in modo più che decoroso e di certo nessuno glieli restituirà o comunque non nella totalità degli stessi.

Seppure dovremmo imparare dagli errori del passato, in Italia la situazione non pare essere migliorata, anzi, ci sarebbero ben 10 banche in difficoltà i cui correntisti, obbligazionisti e pure i risparmiatori sono in pericolo e a rischio di perdere i loro fondi.

In questi giorni gli argomenti di discussioni nelle aule parlamentari e su tutti i telegiornali riguardano il Fondo Salva Stati, l’Assicurazione Europea sui depositi, i Tassi Negativi applicati ai conti correnti (ricordiamo la proposta di Unicredit non seguita da altri istituti italiani per nostra fortuna e poi rivista dalla stessa Banca di Mustier) e pure l’ipotesi di Commissioni Aggiuntive da far gravare sui Conti Correnti per costringere le persone a spendere ed immettere i soldi nell’economia reale.

Sia in Italia, sia in Europa, dove la situazione non è certo migliore, anzi, gli scontri sono molto accesi ed il fronte tedesco e nord europeo pare fortemente risentito dal fatto che la Lagarde, la nuova Governatrice BCE, non abbia rivisto la linea strategica del nostro connazionale Mario Draghi, Governatore uscente, anzi, voglia addirittura spingersi oltre. Alcuni hanno anche riparlato dell’ipotesi di un Helicopter Money, denari versati direttamente nelle tasche dei cittadini europei, ma per ora siamo ancora nel campo ipotetico.

Bail In

Quello che gli italiani non devono dimenticare, quando si parla dei loro soldi depositati nelle banche e negli altri istituti di credito, ha un nome: Bail in.

Entrato in vigore nel 2016 e votato anche dai nostri parlamentari, salvo poi pentirsene o peggio, non comprenderne appieno le ripercussioni, il bail in sostanzialmente impone ad azionisti, obbligazionisti ed eventualmente ai correntisti di rispondere in solido dei debiti di una banca in caso di fallimento.

Il Bail in è ancora in vigore e non è certo stato depennato, anzi. Come già anticipato e come ha ricordato il bravo giornalista Leopoldo Gasbarro su Wall Street Italia, sono molte le banche coinvolte in situazioni spiacevoli negli ultimi anni. Situazioni che hanno fatto perdere soldi a moltissime persone, legate a Banca Marche, Etruria, Cassa di Risparmio di Rieti, quella di Ferrara, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, etc.

Situazioni che non paiono aver posto una soluzione di continuità, ma anzi, ritroviamo nella cronaca del presente: pensiamo solamente a quanto accaduto con Banca Carige, il famoso e rinomato istituto legato alla Liguria ed al nord Italia, salvato ad un passo dal baratro in un’atmosfera tutt’altro che chiara, oppure alla Banca Popolare di Bari che ha dovuto anche cambiare Governance con le dimissioni del Presidente Jacobini.

La Questione Tedesca

Il Fondo Salva Stati (anche chiamato MES, da Meccanismo Europeo di Stabilità) rischia di impattare ancor più negativamente su di un substrato della nostra economia che è già fragile strutturalmente e può anche collassare da un momento all’altro: ossia sul Debito Pubblico.

La questione tedesca, invece, è il vero ago della Bilancia che può far capire e comprendere il perchè stia accadendo tutto questo. In settimana la Banca d’Affari Goldman Sachs ha acquisito un portafoglio di sofferenze dalla prima Banca Tedesca, la Deutsche Bank, per un totale di 50 miliardi. Come abbiamo già anticipato in molti dei nostri editoriali, l’istituto tedesco, dopo anni di ampliamento e di benessere, non sta di certo passando un buon momento e sta seriamente rischiando di implodere, il che trascinerebbe con sé tutto il sistema finanziario europeo, legato a doppio filo alla Germania.

Proprio per evitare la crisi, la Deutsche Bank si sta liberando delle passività e, dopo aver strutturato la Bad Bank da 50 miliardi di assets, l’ha venduta liberandosene: purtroppo, i numeri veri e reali di una situazione che sembra essere davvero vicina al limite, non si conoscono e questo, in epoca di Bail in, è davvero un controsenso. Se da un lato ci sono le sofferenze, di cui conosciamo gli estremi, per quanto concerne i derivati che hanno un effetto negativo assai più complesso, non sappiamo quanti questi siano e di quali entità.

Come ricorda Gasbarro, il Ministro delle Finanze tedesco Scholz sta premendo perché l’Europa apra alla garanzia sull’Unione sui depositi, mentre quando serviva e lo voleva l’Italia, il signore che occupava la stessa poltrona, Schauble, affermò di non voler pagare i debiti degli altri e criticò aspramente il nostro paese. Come spesso accade, quando hanno bisogno gli altri non si cantano messe, ma quando i problemi sono dei tedeschi o dei loro amici, potete facilmente verificare la situazione con mano.

Probabilmente la Germania ed i paesi Europei che vogliono preventivamente risolvere la crisi che può colpirli, vogliono nuovamente farci pagare i loro guai ed obbligarci probabilmente a dirgli anche grazie. D’altronde, dall’istituzione dell’Unione Europea, basta guardare quali sono i Paesi che hanno avuto un incremento dei parametri macroeconomici, la Germania su tutti, Paese sul quale si basa l’intera struttura socio-politica.

Il Pericolo Italiano

Oltre al problema comunitario, esiste un pericolo italiano che non è molto pubblicizzato, ma è altrettanto pericoloso. La rivista Milano Finanza ha recentemente pubblicato un articolo cui nessuno ha dato una smentita. Il giornalista Francesco Ninfole ha analizzato e documentato con numeri e informazioni quanto accaduto durante gli ultimi Stress Test che effetuati dalla Banca d’Italia.

Ebbene, da questi test, che sono simulazioni fatte proprio per comprendere la salute e la stabilità del nostro sistema e come possa essere in grado di rispondere alle congiunture negative e le esternalità, è emerso che ci siano ben 10 piccole banche italiane con alcune criticità che rappresentano davvero un pericolo.

Un pericolo, come detto, per azionisti, obbligazionisti ed, infine, correntisti. Sei di queste 10 banche risultate critiche, in caso di stress finanziario derivante da congiunture negative esterne, andrebbero al di sotto di 4,5 punti percentuali rispetto al parametro definitivo per stabilire la solidità degli Istituti Finanziari: il CET1.

La cosa paradossale, visto e considerato che esiste il Bail in che obbliga in solido anche i correntisti a rispondere e perdere in caso dei debiti delle Banche, è una sola: la Banca d’Italia non fornisce i nomi delle 10 piccole banche risultate in crisi nel caso degli stress test.

Se, ovviamente, la scelta è normale perché se si conoscessero i nomi i correntisti inizierebbero la diaspora abbandonando l’istituto e dando ancor più problemi alla stessa banca, chi tutela i correntisti, gli azionisti e gli obbligazionisti visto che esiste il Bail in?

Qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di queste scelte perché la normativa europea del Bail in ha cambiato sostanzialmente le regole del gioco modificando i doveri stessi delle persone coinvolte nell’istituto di credito, parimenti a degli stakeholders, quindi portatori di interessi.

Se le norme sono cambiate, non si può non modificare anche tutto il resto o almeno bisogna mettere mano alla questione e prevedere delle tutele per chi risulta coinvolto, ma non ha diritto ad essere informato.

La trasparenza e la chiarezza sono indispensabili.