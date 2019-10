I cittadini italiani sono tra quelli che più risparmiano e questo risparmio se da un lato è una grossa opportunità per tutti quegli istituti finanziari che predispongono strumenti utili d’investimento del denaro, dall’altra è un limite all’economia reale stessa per l’assenza di investimenti, che, c’è da dirlo, sono ovviamente più rischiosi.

L’italiano, per cultura, investe nella casa e sul mattone e tende a cumulare soldi per fronteggiare anche tempi di magra. Nel passato i titoli legati al tesoro italiano, i cosiddetti BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) o i BTp di vario tipo, hanno reso moltissimo anche a causa della pratica di molti governi che utilizzavano la leva monetaria e promuovevano l’inflazione, ossia l’aumento dei prezzi.

Inflazione: Una Tassa Subdola

Ed è questo il punto. Secondo un approfondimento del Sole 24 Ore, chi ha nascosto letteralmente i soldi sotto al materasso e non li ha investiti, ha perso negli ultimi vent’anni quasi la metà del suo patrimonio. Mille euro conservati idealmente sotto ad un cassetto, oppure celati in un antro, in vent’anni ora valgono poco più di 588€.

Questo a causa dell’inflazione, quella “tassa” virtuale che “paghiamo” ogni anno, o meglio quella diminuzione del potere d’acquisto di uno strumento finanziario quale è il contante.

C’è da dire che negli ultimi anni in Europa e soprattutto in Italia, il tasso d’inflazione difficilmente riesce a raggiungere livelli ottimali, vicini al 2% e, proprio per questo, il governatore uscente della BCE Mario Draghi ha promosso una serie di politiche espansionistiche che hanno e stanno facendo storcere il muso ai paesi più legati all’austerity, come la Germania.

La propensione degli italiani a detenere il contante fermo, cagionando una perdita sicura legata proprio al tasso d’inflazione annuo, così come descritto dalla nota testata milanese, è un’occasione persa per tutto il comparto. Secondo i dati di AdviseOnly, sui conti correnti bancari e in contanti, ci sarebbe una ricchezza pari a 1.400 miliardi di euro allo stato attuale.

Una cifra che è cresciuta negli ultimi anni in valore assoluto di 300 miliardi di euro, proprio a causa della crisi economica: gli italiani, per paura del futuro, hanno incentivato il loro impulso al risparmio e gli investimenti sono crollati.

Banche e Conti Correnti (C/C): La Situazione della Ricchezza Italiana

Purtroppo anche il mondo finanziario, mutevole per sua natura, sta affrontando il problema di smuovere tutta questa ricchezza e questo capitale tentanto di renderlo fruttuoso.

Se lasciamo i soldi sui conti correnti, alcuni istituti come Unicredit stanno seriamente pensando di riflettere sui clienti i tassi d’interesse negativi decisi dalla BCE sui loro depositi presso la Banca Centrale: fortunatamente questa soluzione non ha visto il coinvolgimento degli altri istituti del comparto ed Unicredit ha fatto un passo indietro, rimodulando questa possibilità solo sui clienti che detengono somme importanti, maggiori di un milione di euro.

In ogni caso, escludendo il caso limite della Banca di Mustier, i conti correnti solitamente non rilasciano un tasso d’interesse alto, anzi. Negli ultimi anni, i costi di gestione del conto, compresa l’imposta di bollo (escludendo i casi in cui questa non è dovuta e non dobbiamo pagarla) hanno superato i ricavi da interessi e questo denota una perdita ingente di capitale ogni anno a favore della banca e dello Stato.

Nonostante questo, la paura e la propensione al risparmio non calano, anzi. Come ha spiegato bene il Nobel dell’Economia, l’italiano Modigliani, i tassi d’interesse negativi purtroppo ad un certo punto possono avere un impatto basso e non riuscire più a promuovere gli investimenti, palesando effetti negativi.

Se analizziamo la media dei tassi d’interesse applicati negli ultimi anni sul denaro deposito sui conti correnti e quello sui conti deposito (questi ultimi dovrebbero garantire un tasso maggiore e definire un valore al risparmio), il dato riporta un misero 0,37%. Se consideriamo solo i conti correnti, la media del tasso d’interesse annuale applicato è solamente di 0,04%.

Tassi di Interesse e Strumenti d’Investimento: La Previdenza Complementare è una Soluzione?

Questa situazione purtroppo non sblocca gli investimenti e regna la paura nonostante sia più redditizio investire i soldi in altri strumenti opzionali del risparmio, ossia in obbligazioni ed azioni. Non da ultimo il collocamento del BTp emesso dallo Stato Italiano (scadenza 8 anni) di nuovo ai risparmiatori privati ha avuto un buon impatto ed accoglimento.

Uno degli strumenti più in voga nell’ultimo periodo è sicuramente quello della Previdenza Complementare. Data la fatica del nostro welfare a soddisfare tutte le esigenze della nostra popolazione ed il livello degli assegni pensionistici sempre più basso e pagato con gli attuali contributi dei lavoratori, il Governo ha pensato di promuovere nella finanziaria l’utilizzo di strumenti finanziari riguardanti la previdenza complementare. Sarà possibile sottoscrivere un fondo e destinare/cumulare quantità di denaro invece che pagare le tasse fino ad una certa soglia. Oltre a questo, al momento dell’erogazione degli assegni della pensione integrativa una volta raggiunti i target previsti dal contratto, lo Stato Italiano non tasserà la parte eccedente il cumulo che abbiamo portato annualmente a deduzione.

Per non parlare del vero tasso di riferimento quando si parla di interesse: quello che troviamo scritto è il cosiddetto tasso nominale, ma quello da considerare per capire realmente quanto redditizio sia il nostro investimento, è il tasso reale, ossia il primo depurato del tasso d’inflazione.

Il potere d’acquisto che hanno i soldi, insomma, varia di anno in anno e se crediamo di aver guadagnato, occorre verificare con mano negli anni a venire cosa riusciamo a comprare con quel denaro.