Forse una vera e propria rivoluzione nel calcio, magari una scelta mediatica per garantire risonanza ad un evento che non attira moltissimo, visto il periodo in cui si gioca, di certo questa scelta avrà delle sane e positive ripercussioni su tutto il movimento calcistico. P

er la prima volta nella storia del calcio giocato maschile a grandi livelli, una donna, al secolo Stephanie Frappart, sarà l’arbitro della finale di Supercoppa Europea che si disputerà mercoledì 14 agosto tra il vincitore della Champions’ League, il Liverpool e la squadra vincitrice della Europa League, il Chelsea dell’ex Maurizio Sarri, ora in forza alla Juventus.

Dopo il successo dei Mondiali di Calcio Femminile ed ancora qualche ritrosia nei confronti del genere femminile sui campi da gioco da parte di sedicenti giornalisti, abbiamo una novità positiva a livello internazionale, ma non certo innovativa in generale.

Per la francese Stephanie Frappart, infatti, non sarà il primo record, perché è già stata il primo arbitro donna a dirigere una partita di Ligue 1 lo scorso 28 aprile, mentre nella seconda serie dello stesso campionato, il suo debutto risale al 2014.

Un anno di successi e di onorificenze per la donna che ha anche diretto la finale tra Stati Uniti ed Olanda, valida per i campionati del mondo di calcio femminile e vinta per 2 a 0 dalle statunitensi: un mondiale da protagonista e visto anche da molti italiani, grazie alle grandissime prestazioni delle nostre ragazze che si erano dovute inchinare solo allo strapotere fisico di quell’Olanda poi giunta in finale

In questo frangente ci sarà anche un po’ d’Italia, : ad accompagnare la francese nella direzione della finale, ci saranno due assistenti, l’italiana Manuela Nicolosi (romana di nascita, 38 anni, trasferita in francia dove arbitra anche nella Ligue 2) e l’irlandese Michelle O’Neal.

Durante la finale alla Vodafone Arena di Beşiktaş, la Frappart sarà coadiuvata dal quarto uomo, il famoso arbitro turco Cuneyt Cakir e nella squadra VAR sarà presente anche il nostro Massimiliano Irrati.

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha plaudito a quest’assegnazione auspicando un sempre maggiore impiego delle donne anche nel calcio ad altissimi livelli, visto il potenziale di certo non inferiore a quello maschile, sia come bravura, sia come appeal. Il numero uno del calcio europeo approva la scelta e la designazione fatta ed ha anche manifestato il sostegno come organizzazione calcistica allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree, sia sul campo, sia quelle relative all’arbitraggio.

Ceferin spera che la dedizione e l’impegno nonché l’autorità e la bravuta mostrata da Stephanie e la lungimiranza del calcio francese, siano d’ispirazione a milioni di ragazze e donne europee che vogliano raggiungere i loro sogni, anche nel calcio, al di là delle barriere psicologiche poste dal macismo maschile.

Anche il nostro capo designatore ed ex arbitro, Roberto Rosetti, ha voluto dire la sua, elogiando le capacità della Frappart ed ammettendo che la donna si è meritata questa grande opportunità e questo palcoscenico mediatico incredibile. Stephanie ha già dimostrato di essere un grandissimo arbitro ed ha le capacità per arbitrare ai livelli più alti, come ha ampiamente fatto capire durante la finale dei campionati di Calcio Mondiale Femminile. Spero che questa finale sia da slancio ulteriore per la sua già fulgida carriera, ha chiosato il nostro Rosetti.