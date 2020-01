Questa domenica 12 gennaio 2020 la partita di cartello senz’altro è quella dell’Olimpico che pone di fronte due squadre che giocano un gran calcio: la Roma del neo tecnico Fonseca e la Juventus pluricampione d’Italia che ha investito in un nuovo progetto tecnico-tattico con il maestro Sarri Maurizio, di recente divenuto campione di Europa League con il Chelsea dopo anni passati a militare nelle serie inferiori e un breve trascorso al Napoli, gran gioco, ma senza trofei.





Posticipo serale dell’ultima giornata d’andata della Serie A, alle ore 20.45 la Juventus si gioca anche il simbolico titolo di Campione d’Inverno, visto il passo falso dell’Inter di Conte fermata in casa da una granitica Atalanta, oramai certezza ad alti livelli del nostro torneo italiano. La Roma, da par suo, si gioca la possibilità di entrare di diritto tra le squadre più accreditate all’accesso per la prossima Champions’ League, ricacciando indietro proprio la squadra di Bergamo, oramai con il vento in poppa.

Dopo la brutta sconfitta rimediata con il Torino di Walter Mazzarri in casa, i giallorossi cercheranno di rendere amara l’ultima giornata di campionato per la Juventus del pluridecorato Cristiano Ronaldo, una vera e propria macchina da guerra calcistica. Per la squadra di Torino, si ritorna in quello stadio teatro della sconfitta rimediata contro la Lazio di Simone Inzaghi, vincente contro il Napoli che continua a farsi goal da solo, oramai conclamando una stagione maledetta e mentalmente instabile in molti dei suoi giocatori arrivati probabilmente alla fine di un ciclo.

Vediamo le probabili formazioni e come vedere la partita di calcio.

Probabili Formazioni

Roma

Il modulo adottato dal tecnico Fonseca è il canonico 4-2-3-1. In porta Pau Lopez; Difesa con Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov. Centrocampo a 2 composto dal duo Diawara e Veretout. Sulla trequarti l’énfant prodige Zaniolo insieme a Pellegrini e Diego Perotti. In attacco il bomber Dzeko.

Juventus

L’allenatore Maurizio Sarri, dopo i successi passati con il modulo 4 3 3 in cui primeggiava il suo “figlioccio” Gonzalo Higuain, ripropone al centro dell’attacco l’argentino Dybala, da sempre predone nella Capitale. Coppia d’attacco composta da Paulo e dal fuoriclasse assoluto Cristiano Ronaldo in quello che è a tutti gli effetti un 4 3 1 2. In porta Szczesny; difesa con terzini Cuadrado e Alex Sandro mentre i centrali sono Bonucci e Demiral (ancora fuori De Ligt). Centrocampo a 3 con Rabiot, Pjanic in regia e Matuidi a mordere le caviglie degli avversari. Trequartista dietro le due punte citate, il gallese Ramsey, ex Arsenal.

Come Vedere la Partita in Streaming Online

Se volete seguire la diretta della partita in streaming su un device mobile, dovrete necessariamente essere titolari di un abbonamento a Sky oppure al servizio della nota piattaforma Now TV. Nel caso abbiate la possibilità di usufruire di un pacchetto a Sky, basterà accreditarsi con le credenziali di accesso, ovvero registrarsi e poi fare il log in sull’App (disponibile per Android o iOS) ovvero la piattaforma web dedicata al servizio Sky Go.

Stessa procedura in caso abbiate un abbonamento sottoscritto sulla piattaforma streaming che offre contenuti digitali correlati anche allo sport Now TV, unica nel suo genere e grazie alla quale potremo acquistare anche diversi contenuti singoli.

Dove Vedere la Partita in Diretta TV

Con uno Smart TV o con una televisione idonea, potremo seguire la partita Roma – Juventus in diretta magari seduti sul nostro bel divano godendo dello spettacolo del calcio. Basterà collegarsi a questi canali TV disponibili esclusivamente per i possessori di un abbonamento a Sky, pacchetto calcio incluso: